Ανδρουλάκης: Θα αγωνιστώ για ένα ισχυρό και δίκαιο κοινωνικό κράτος – Ακυβερνησία δεν θα υπάρξει – Η ΝΔ οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία – LIVE

«Θα αγωνιστώ για ένα ισχυρό και δίκαιο κοινωνικό κράτος. Αυτό δεν είναι απλώς ένα προεκλογικό σχέδιο, αλλά είναι οι ιδέες μας και το πρόγραμμά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου στη 90η ΔΕΘ. Ο ίδιος επιτέθηκε με σφοδρότητα τόσο στον Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και στον Αλέξη Τσίπρα και αντέτεινε ότι η προσωπική του πορεία έχει δείξει την αξιοπιστία και την συνέπειά του. Το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει στην ανάγκη ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων μαζί με ρύθμιση των τιμών στην αγορά, πράγμα που προϋποθέτει τους ενισχυμένους ελέγχους των τιμών.

Για την 13η σύνταξη

Αρχής γενομένης της ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Χθες παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οικονομία. Εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε τους πολίτες ως πελάτες», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ιδίως για την 13η σύνταξη, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσίασε το μέτρο στο πλαίσιο των 17 παρεμβάσεων για το ασφαλιστικό. «Είπαμε ότι η 13η σύνταξη θα δοθεί σε δυο δόσεις το 2027 και το 2030. Το μέτρο που προτείνουμε σε σχέση με την πρόταση της κυβέρνησης είναι πάνω κατά 60 εκατ. ευρώ και σε έως το 2030 θα δοθούν επιπλέον 840 εκατ. ευρώ», υπογράμμισε. «Η δε απόδοση του ΕΚΑΣ αντιστοιχεί σε 540 εκατ. ευρώ», πρόσθεσε.

Για τον 13ο μισθό

«Ο 13ος μισθός αντιστοιχεί σε 1,2 δισ. ευρώ», διευκρίνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης «Η κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης είναι ουδέτερο δημοσιονομικό μέτρο», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Για τους ελεύθερους επαγγελματίες προτείνουμε απαλλαγή από ΦΠΑ σε επιχειρήσεις με τζίρο 20.000 ευρώ», τόνισε. «Επίσης, προτείνουμε μείωση ΦΠΑ σε αγαθά πρώτης ανάγκης με βάση τις συνθήκες στην αγορά», πρόσθεσε.

Βελτίωση των μισθών και των εργασιακών σχέσεων

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη για βελτίωση των μισθών και των εργασιακών σχέσεων στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης κλίματος ασφάλειας των εργαζομενών. Παράλληλα, στηλίτευσε τελευταία διατύπωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη για τον περιορισμό της απόδοσης του επιδόματος ανεργίας στους δυο μήνες. «Δυο μήνες επίδομα ανεργίας; Σε ποια ευρωπαϊκή χώρα υπάρχει επίδομα ανεργίας για δυο μήνες», διερωτήθηκε.

Αναφερόμενος στην βελτίωση των μισθών και των εργασιακών σχέσεων στον ιδιωτικό τομέα, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Εμείς λέμε: Επαναφορά του 13ου μισθού, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και πιλοτική εφαρμογή της 4ημερης απασχόλησης προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων». «Αυτά είναι που θα κάνουν τη χώρα μας ευρωπαϊκή και θα την φέρουν πιο κοντά στην Ευρώπη», τόνισε.

«Φέρνουμε προτάσεις για τον εξορθολογισμό του ιδιωτικού χρέους»

«Το θέμα του ιδιωτικού χρέους αφορά την κοινωνία και την οικονομία. Μιλούμε για το συνεργάσιμο και καλόπιστο δανειολήπτη», διευκρίνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Μιλούμε για αυτόν που προσπάθησε και στην κρίση δεν τα κατάφερε», υπογράμμισε. «Οι τράπεζες έχουν αυτά τα στοιχεία», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Είναι άλλο ο κακός δανειολήπτης», εξήγησε. «Επίσης έχουν ευθύνη και οι τράπεζες για τον τρόπο που έδιναν δάνεια. Γι’ αυτό προτείνουμε εξορθολογισμό του ιδιωτικού χρέους. Γι’ αυτό προτείνουμε ειδική ρύθμιση για τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο», τόνισε. «Δεν πρέπει να επικρατήσει η αντίληψη ότι όποιοι δεν τα κατάφερε την πρώτη φορά, έχει αποτύχει. Μιλούμε, λοιπόν, για μια δεύτερη ευκαιρία για τους δανειολήπτες και θα βάλει φραγμό στα κοράκια των funds και των servicers», επισήμανε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Γίνεται η μείωση του ΦΠΑ με έλεγχο της αγοράς»

«Δεν μπορώ να καταλάβω όταν η μείωση του ΦΠΑ δεν γίνεται σε έκτακτες συνθήκες, αλλά επιβάλλεται στα νησιά;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο ίδιος επικαλέστηκε το παράδειγμα της Κύπρου. Συγκεκριμένα είπε:

«Στην Κύπρο στην αρχή του πολέμου με το Ιράν μείωσαν το ΦΠΑ και έκαναν έλεγχο στις τιμές και όποιος δεν έκανε μείωση του επιβαλλόταν πρόστιμο». «Αυτό απαιτεί έλεγχο στις εταιρείες και ισχυρή Επιτροπή Ανταγωνισμού και έλεγχο σε κάθε κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας», υπογράμμισε. «Πρέπει να υπάρχει ο μπαμπούλας στην αγορά», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Η μείωση του ΦΠΑ έχει γίνει και σε άλλα κράτη», υποστήριξε.

«Ο φόρος των ισχυρών δεν μπορεί να είναι πατριωτικός»

Ερωτηθείς για την πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για την επιβολή του «πατριωτικού φόρου», ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Ο φόρος των ισχυρών δεν μπορεί να είναι πατριωτικός. Είναι απλώς φόρος». «Πατριωτικός φόρος είναι ο ΦΠΑ που πληρώνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες», τόνισε. «Οι ισχυροί πρέπει να πληρώσουν και όχι οι ανίσχυροι. Αυτό είναι που προτάσσει η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Είναι όλες οι προτάσεις μας κοστολογημένες»

Ερωτηθείς για την ανάλυση κοστολογίου του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Είναι όλες οι προτάσεις μας κοστολογημένες». Σημείωσε, όμως, ότι «πίσω από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, πρέπει να γίνει να ανάλυση δημοσιονομικών επιπτώσεων, δηλαδή των απωλειών για την συνολική οικονομία». «Θα το κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία;», διερωτήθηκε. «Εμείς έχουμε φτιάξει το πρόγραμμά μας με βάση τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους», τόνισε για να προσθέσει: «Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να καταθέσουμε το πρόγραμμά μας στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο».

Για την περιφερειακή ανάπτυξη

«Το όραμα μου για την Ελλάδα δεν είναι να γίνουμε Νότια Ιταλία, που δίνει τα ακατοίκητα σπίτια για ένα ευρώ για να μην καταρρεύσουν», τόνισε αναφερόμενος στην ανάγκη ανάταξης της περιφέρειας. Ο ίδιος προέταξε την ανάγκη για περιφερειακή ανάπτυξη «μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση», όπως χαρακτηριστικά είπε. «Το σχέδιο μας είναι η περιφερειακή ανάπτυξη λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη νησιωτικότητα και την ορεινότητα. Και αυτό απαιτεί ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Είχαμε την ευκαιρία με το Ταμείο Ανάκαμψης και αυτή ήταν μια ευκαιρία που χάθηκε και πρέπει πλέον να κάνουμε μεγάλη προσπάθεια», τόνισε. Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη για επανασύσταση της Αναπτυξιακής Τράπεζας για τόνωση της αγοράς και την μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Περιορισμός στην βραχυχρόνια μίσθωση

Απαντώντας στο ζήτημα της στεγαστικής κρίσης και των απρόσιτων ενοικίων, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε: «Πρέπει να αυξήσουμε την προσφορά κατοικιών με νέα σχέδια πόλης και μελέτη της φέρουσας ικανότητας». Παράλληλα, «πρέπει να μπουν κανόνες στην αύξηση ενοικίων με μελέτες φέρουσας ικανότητας για να ξέρουμε πόσα ακίνητα μπορούν να διατίθενται για βραχυχρόνια μίσθωση και να ρυθμιστεί αυτή η αγορά ακινήτων». Ενώ για την ανανέωση της golden visa, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Όποιος ζητά την ανανέωσή της θα πρέπει να εξαιρεθεί από την βραχυχρόνια μίσθωση και έχει είτε ιδιοκατοίκηση, είτε μακροχρόνια μίσθωση».

Για την ανάσχεση του υψηλού κόστους ενέργειας

«Γιατί η κυβέρνηση μετέτρεψε την πιο σύγχρονη μονάδα 5 της Κοζάνης, που αξιοποιούσε το λιγνίτη σε μονάδα φυσικού αερίου, ενώ η Γερμανία χρησιμοποιεί τα απώτατα όρια χρήσης του λιγνίτη για να παράξει ρεύμα σε χαμηλό κόστος;», διερωτήθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης προκρίνοντας να κάνει το ίδιο και η Ελλάδα, για «να μειωθεί η ενεργειακή εξάρτηση της χώρας μας», χωρίς να αφήσει την πράσινη ενέργεια. Ταυτόχρονα, για την ανάσχεση του υψηλού κόστους ενέργειας, ο Νίκος Ανδρουλάκης πρόκρινε τα «μακροχρόνια συμβόλαια με σταθερότητα στην τιμή».

Επίθεση σε Μητσοτάκη

«Όταν εργαλειοποιείς τα εθνικά θέματα για να δημιουργήσεις ένταση στην εσωτερική πολιτική κατάσταση, τότε δεν έχεις μέτρο», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτιθέμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακολούθως, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε σειρά ερωτημάτων λέγοντας: «Πως μπορούμε να περιγράψουμε μια κυβέρνηση που έχει φτιάξει έναν στρατό κουκουλοφόρων;». «Πως μπορούμε να περιγράψουμε έναν πρωθυπουργό που παρακολουθεί τις επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων και αυτό δεν θεωρείτε κατασκοπεία;», είπε.

Ενώ για τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και τις διαμάχες μεταξύ Μητσοτάκη, Καραμανλή και Σαμαρά ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Αν δεν μου έλεγαν ‘καλήμερα’ οι δυο πρώην πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ θα ήμουν για μήνες στα πρωτοσέλιδα». «Όταν ένα κόμμα γίνεται προσωπικό και κόμμα παρέας, τότε ο αρχηγός του κοιτάζει το προσωπικό του όφελος», πρόσθεσε για να επισημάνει: «Εμείς είμαστε οργανωμένη παράταξη και έχουμε πολιτικό σχέδιο για την χώρα».

«Η ΝΔ οδήγησε τη χώρα στη χρεοκοπία»

Παράλληλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιτέθηκε στη ΝΔ απορρίπτοντας τις αιτιάσεις της για το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε χθες από το βήμα της 90ης ΔΕΘ ότι δήθεν πρόκειται για «συνταγές» που οδήγησαν τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας. «Τις ξέρουν καλά αυτές τις συνταγές στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτοί οδήγησαν τη χώρα σε χρεοκοπία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «έχουμε μνήμη και θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πού πήγαν τη χώρα το 2009 και τι έκαναν και μετά».

Βολές κατά Τσίπρα

«Όποιο σκάνδαλο αναδείχθηκε στη Βουλή και όποια αποπομπή έγινε από την κυβέρνηση είναι μετά από τις δικές μας παρεμβάσεις. Εμείς δεν καθίσαμε στα πίσω έδρανα και να καθίσουμε να περιμένουμε», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στηλιτεύοντας την στάση του Αλέξη Τσίπρα όσο ήταν βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. «Εμείς δεν συγκυβερνήσαμε με την ακροδεξιά», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης επικρίνοντας την συνεργασία Τσίπρα – Καμμένου την περίοδο 2015 – 2019.