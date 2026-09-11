Νίκος Ανδρουλάκης από Θεσσαλονίκη: «Καθοδήγηση, δικτύωση και χρηματοδότηση» για την ανάπτυξη της καινοτομίας

Στη σημασία της καινοτομίας, της περιφερειακής ανάπτυξης και ενός διαφορετικού αναπτυξιακού μοντέλου για τη χώρα αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την επίσκεψή του στο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας «Τεχνόπολη» Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της παρουσίας του στην 90ή ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συναντήθηκε με τον πρόεδρο της «Τεχνόπολης», Τάσο Τζήκα, ενώ συζήτησε με νέες και νέους που δημιουργούν ή εργάζονται σε startups. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε καινοτόμες ιδέες να εξελίσσονται σε βιώσιμες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες που, όπως υποστήριξε, αντιμετωπίζει το οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα, ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε:

«Το να εξελιχθεί μία καινοτόμα ιδέα σε ανταγωνιστική, ανθεκτική και εξωστρεφή επιχείρηση δεν είναι εύκολο στην Ελλάδα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν υπάρχει εύκολη χρηματοδότηση, δεν υπάρχει συμβουλευτική, δεν υπάρχει ένα κράτος που έχει οργανώσει το περιβάλλον ώστε να μείνει στη χώρα ένα κρίσιμο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο τα χρόνια της κρίσης έφυγε στο εξωτερικό. Το κρίσιμο τρίπτυχο καθοδήγηση, δικτύωση και χρηματοδότηση είναι το κλειδί ώστε η καινοτομία να ανθίσει σε κάθε γωνιά της χώρας».

Η αναφορά στη ΔΕΘ και το αναπτυξιακό μοντέλο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συνέδεσε τη συζήτηση για την καινοτομία με την ευρύτερη κατεύθυνση που, κατά την άποψή του, πρέπει να ακολουθήσει η ελληνική οικονομία, τονίζοντας ότι η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να περιορίζεται στην παρουσίαση μέτρων.

«Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης δεν είναι ένα φόρουμ πλειοδοσίας μέτρων, με το βλέμμα μόνο στα focus group και τις δημοσκοπήσεις. Είναι μία εξαιρετική ευκαιρία να παρουσιάσουμε και το όραμά μας για το πού θέλουμε να πάει η Ελλάδα. Θέλουμε έναν βιώσιμο τουρισμό; Θέλουμε πρωτογενή τομέα με προστιθέμενη αξία; Ή θέλουμε τον τουρισμό με το βραχιολάκι και έναν πρωτογενή τομέα όπου θα εξάγουμε προϊόντα στο εξωτερικό και θα επιστρέφουν μεταποιημένα στη χώρα, χάνοντας πραγματικά μεγάλα οικονομικά οφέλη που μπορεί να έχει όλη η ελληνική περιφέρεια;» ανέφερε.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Νίκος Ανδρουλάκης διατύπωσε την άποψη ότι η οικονομική πορεία της χώρας δεν πρέπει να αξιολογείται με σημείο αναφοράς την περίοδο των μνημονίων, αλλά σε σύγκριση με τις σημερινές επιδόσεις άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

«Να μη συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Ελλάδα των μνημονίων. Αυτό είναι υπεκφυγή. Τι πετυχαίνουμε με αυτό; Να λέμε ότι πάμε καλύτερα γιατί τα στοιχεία είναι καλύτερα από την καταστροφή που βιώσαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αυτό δεν έχει κανένα μέλλον. Εμείς πρέπει να συγκρίνουμε την Ελλάδα του σήμερα με την Πορτογαλία του σήμερα, με την Ισπανία του σήμερα, με τα Βαλκάνια του σήμερα, αν θέλουμε να ξεβολευτούμε και να δούμε τα πράγματα κάπως διαφορετικά. Διότι, εάν συνεχίσουμε την ίδια πολιτική προσέγγιση, η στασιμότητα που έχουμε σήμερα θα επιταχυνθεί μετά το Ταμείο Ανάκαμψης ως μία μόνιμη παρακμή», ανέφερε.

Έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ στην περιφερειακή ανάπτυξη, συνδέοντας την αξιοποίηση της καινοτομίας με την παραμονή νέων ανθρώπων στην ελληνική περιφέρεια και ειδικότερα στη Δυτική Μακεδονία.

«Πώς θα κάνουμε περιφερειακή ανάπτυξη για να μείνουν τα παιδιά στη Δυτική Μακεδονία, της οποίας το ΑΕΠ καταρρέει λόγω της απολιγνιτοποίησης, αν δεν βάλουμε στο πεδίο της ανάπτυξης τέτοιες πρωτοβουλίες; Το κράτος, λοιπόν, πρέπει μαζί με την κοινωνία των πολιτών να σχεδιάσει ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον. Και όχι να βράζουμε στο ζουμί μας, στη μιζέρια και στην απαξίωση. Να χτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουμε, αρκεί να χτίσουμε με καλύτερους όρους», υπογράμμισε.

Τον Νίκο Ανδρουλάκη συνόδευσαν η υπεύθυνη του Κύκλου Ανάπτυξης Άννα Διαμαντοπούλου, ο γραμματέας του Τομέα Ανάπτυξης Στέφανος Κομνηνός, οι βουλευτές Ράνια Θρασκιά, Πέτρος Παππάς και Μιχάλης Χουρδάκης, καθώς και ο Χρήστος Παπαστεργίου, επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.