Kαταγγελία-«φωτιά» για το ιατρείο όπου πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης: «Μου είπαν πως έχω ζουζούνια στο αίμα» – ΒΙΝΤΕΟ

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Σε μια καταγγελία-«φωτιά» προχώρησε ασθενής της γιατρού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Κολωνάκι λίγες μέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΑΝΤ1: «πήγα σε αυτό το ιατρείο στις 16 Φεβρουαρίου του 2026, ύστερα από παρότρυνση ενός φίλου μου, προσπαθώντας να αδυνατίσω. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν έναν τρόπο και ένα μηχάνημα που μπορεί να κάνει reset τον μεταβολισμό και μπορείς να ξεκινήσεις να χάνεις κιλά.

Δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού απευθείας, πρέπει να πας από σύσταση από κάποιον εκεί.

Σε υποδέχονται σ’ενα πολύ φιλόξενο διαμέρισμα στο Κολωνάκι.

Εμφανίζεται η γιατρός, η οποία είναι σα να σε ξέρει χρόνια, σε παίρνει στο γραφείο της και εκεί εμφανίζεται ο σύζυγός της και συστήνεται για να υπάρξει μια οικειότητα και στον έναν και στον άλλον.

Μετά εμφανίστηκε μια κοπέλα που μου ζήτησε να κάνω εξέταση αίματος. Εμφανίστηκε μετά από ένα τέταρτο στο δωμάτιο με το μικροσκόπιο και μου είπε ότι υπάρχει πρόβλημα.

Είδα το αίμα μου σε μια οθόνη με κάτι που έμοιαζαν με ζουζουνάκια. Μου ανέφεραν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και μου είπαν ότι έχουν λύση για αυτό και μπορούν να το φτιάξουν.

Μετά με πήγαν σε ένα τρίτο δωμάτιο και μου πέρασαν ένα κολάρο στο κεφάλι που το συνδέσαν με ένα λαπτοπ και μου είπαν ότι περνάει ένα πρόγραμμα με ενέργεια.

Αρχίζει να σε πείθει ότι πρέπει να κάνεις πλασμαφαίρεση γιατί μόνο αυτό θα σε σώσει.

Αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6.000 ευρώ μέχρι 10.000 ευρώ τη φορά.

Μου στείλανε ένα μήνυμα με 2 σελίδες με συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής τα οποία έπρεπε να τα πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι γιατί μόνο αυτός τα είχε».

Η επικοινωνία του άνδρα με το γιατρό του φαίνεται πως αποδείχθηκε σωτήρια. «Όταν μίλησα στον γιατρό μου και του είπα που είμαι και τι έκανα, ενώ του έδειξα και τη σελίδα του γιατρού μου είπε να φύγω από εκεί, γιατί αυτοί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο. Και ότι είναι λάθος αυτό που πάω να κάνω και ότι θα πεθάνω».

Δείτε το βίντεο με την επίμαχη καταγγελία