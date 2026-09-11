Λίβανος: Νέο μπαράζ με σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά της Χεζμπολάχ προαναγγέλλει το Ισραήλ

Έτοιμη να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στο Νότιο Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ δηλώνει η κυβέρνηση Νετανιάχου. Αυτό δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς μετά το χθεσινό μπαράζ επιθέσεων με 1.100 τόνους εκρηκτικών, όπου ανατινάχτηκαν υπόγειες εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν από τη Χεζμπολάχ κάτω από το στρατηγικής σημασίας ύψωμα, Αλί Ταχέρ στην περιοχή Ναμπατίγια του Λιβάνου.

Πυραυλικές επιθέσεις αντίστοιχης σεισμικής δόνησης

Η σφοδρότητα του χθεσινού χτυπήματος αντιστοιχούσε σε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, όπως καταγράφηκε από το αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS). Βίντεο έδειξε μια τεράστια πύρινη σφαίρα να εκρήγνυται πάνω από το βουνό. Να σημειωθεί ότι το ύψωμα Αλί Ταχέρ βρίσκεται σε μια περιοχή του νότιου Λιβάνου που τελεί υπό την κατοχή του ισραηλινού στρατού που δηλώνει λέει ότι θέλει να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» εκεί για να αποτρέψει τυχόν επιθέσεις της Χεζμπολάχ σε πόλεις στο βόρειο Ισραήλ, πέρα από τα σύνορα.

«Ανοίγει ζώνη ελέγχου για τον ισραηλινό στρατό»

«Μετά την χθεσινή καταστροφή των σηράγγων, υπάρχει πλέον μια σταθερή ζώνη ασφαλείας, ισχυρότερη από ποτέ, η οποία προστατεύει τις κοινότητές μας», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς. «Αυτή η ζώνη επιτρέπει στον ισραηλινό στρατό να διατηρεί τον έλεγχο και να απειλεί τη Χεζμπολάχ πιο βαθιά στο λιβανέζικο έδαφος», πρόσθεσε. Να σημειωθεί ότι το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι η Χεζμπολάχ είχε σκάψει σήραγγες στην περιοχή, επιτρέποντάς της να εκτοξεύει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στο νότιο Λίβανο, καθώς και εναντίον του βόρειου Ισραήλ πέρα από τα σύνορα.

Σε κοινή δήλωση, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς ανέφεραν ότι «η υπόγεια εγκατάσταση καταστράφηκε κατόπιν οδηγίας τους» και ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ολοκλήρωσαν την οργάνωση της ζώνης ασφαλείας στο νότιο Λίβανο». «Οι τρομοκρατικές υποδομές και το αρχηγείο κάτω από τη συνομοταξία προορίζονταν να χρησιμεύσουν ως βάση για την κατάληψη της Γαλιλαίας, καθώς και για παρακολούθηση και βολές εναντίον της Μετούλα και της Κιριάτ Σμονά», δήλωσαν οι Νετανιάχου και Κατς, προσθέτοντας ότι «ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται τώρα για άμυνα στην περιοχή ώστε να αποτρέψει την επιστροφή του εχθρού».