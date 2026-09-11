Ζάκυνθος: Κλειστό το δημοτικό σχολείο Αγίου Λέοντα – Επίθεση από ψύλλους σε μαθητές πριν μπουν στις αίθουσες

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Η παρουσία υγειονομικών παρασίτων σε σχολικούς χώρους, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την εύρυθμη λειτουργία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η έγκαιρη αναγνώριση της εστίας μόλυνσης, ο συντονισμός των τοπικών Αρχών και η εφαρμογή εξειδικευμένων πρωτοκόλλων καταπολέμησης, είναι καθοριστικοί παράγοντες, για την ασφαλή επιστροφή των μαθητών, στις σχολικές αίθουσες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ Ζακύνθου, ένα σοβαρό περιστατικό, οδήγησε στην αναστολή της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο, μέχρι νεωτέρας, καθώς κατά τη διάρκεια του Αγιασμού, μαθητές και εκπαιδευτικοί, δέχθηκαν επίθεση από ψύλλους, πριν καν εισέλθουν στις αίθουσες.

Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί ήδη από τα τέλη Αυγούστου από τη Διεύθυνση του σχολείου και από εργάτη του δήμου, που καθάριζε τα χόρτα στο προαύλιο.

Παρά τους ισχυρισμούς του αρμόδιου αντιδημάρχου, Νίκου Ακτύπη, ότι η κινητοποίηση του δήμου ήταν άμεση, η σχολική μονάδα κάνει λόγο για καθυστέρηση τουλάχιστον μίας εβδομάδας, στην έναρξη των διαδικασιών απεντόμωσης.

Οι αρχικές απόπειρες καταπολέμησης αποδείχθηκαν αναποτελεσματικές, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν δύο επαναληπτικοί ψεκασμοί στις 7 και στις 10 Σεπτεμβρίου, χωρίς όμως να επιτευχθεί η εξάλειψη των εντόμων.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ως πηγή της μόλυνσης, αναγνωρίστηκαν δεσποζόμενα σκυλιά και γάτες από γειτονική ιδιοκτησία, τα οποία ο ιδιοκτήτης τους άφηνε ελεύθερα, με αποτέλεσμα να εισέρχονται στο προαύλιο του σχολείου.

Αν και τα ζώα απομακρύνθηκαν και πραγματοποιήθηκε απολύμανση και απεντόμωση τόσο στο σχολικό συγκρότημα όσο και στις γειτονικές ιδιοκτησίες, το πρόβλημα παρέμεινε.

Για τον λόγο αυτό, αποφασίστηκε η διενέργεια καθημερινών ψεκασμών με χρονικό ορίζοντα δύο έως τριών ημερών, προκειμένου να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά και τα αβγά των εντόμων. Παρ’ όλα αυτά, γονείς και εκπαιδευτικοί παραμένουν ιδιαίτερα δύσπιστοι και ανήσυχοι για το κατά πόσο οι νέες παρεμβάσεις, θα αποδώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.