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Βόλος: «Μπλόκο» στον αγιασμό από γονείς του 14ου δημοτικό σχολείου για τις συγχωνεύσεις τμημάτων

Γονείς και μαθητές του 14ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου διαμαρτυρήθηκαν έντονα, απέχοντας από τον Αγιασμό, ενάντια στη συγχώνευση τμημάτων της Α' και Γ' Τάξης. Πραγματοποίησαν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου η αναπληρώτρια Διευθύντρια υπεραμύνθηκε της απόφασης, ενώ οι γονείς δηλώνουν ανένδοτοι.

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Κλειστό το 14ο σχολείο Βόλου
Πηγή: Magnisia News
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με έντονες διαμαρτυρίες και αποχή από την καθιερωμένη τελετή του Αγιασμού, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου, λόγω συγχωνεύσεων τμημάτων.
  • Οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου η αναπληρώτρια διευθύντρια υπεραμύνθηκε της απόφασης, αναφέροντας «ότι ελήφθη βάσει των επίσημων δεδομένων».
  • Οι γονείς ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, τονίζοντας ότι η παρουσία 25 παιδιών σε κάθε αίθουσα θα δημιουργήσει σοβαρά εκπαιδευτικά και λειτουργικά προβλήματα.

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Με έντονες διαμαρτυρίες και αποχή από την καθιερωμένη τελετή του Αγιασμού, ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου. Γονείς και μαθητές επέλεξαν να μείνουν εκτός του σχολικού συγκροτήματος, εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στη συγχώνευση των τμημάτων της Α’ και Γ’ Τάξης και διεκδικώντας τη διατήρηση των τμημάτων, ως είχαν.

Πορεία διαμαρτυρίας και συνάντηση με τη Διοίκηση

Σύμφωνα με το Magnisia News, αμέσως μετά την αποχή, οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν πορεία προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκεί συνάντησαν την αναπληρώτρια διευθύντρια, Νικολέττα Τσιούμαρη, η οποία υπεραμύνθηκε της απόφασης, αναφέροντας «ότι ελήφθη βάσει των επίσημων δεδομένων».

Η ίδια διευκρίνισε πως θα λειτουργεί από ένα τμήμα ανά τάξη στο συστεγαζόμενο 19ο Δημοτικό Σχολείο, ενώ ορισμένοι μαθητές, θα απορροφηθούν από γειτονικές σχολικές μονάδες.

Ανένδοτοι οι γονείς για τις 25άρες τάξεις

Οι γονείς ξεκαθάρισαν πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, τονίζοντας ότι η παρουσία 25 παιδιών σε κάθε αίθουσα θα δημιουργήσει σοβαρά εκπαιδευτικά και λειτουργικά προβλήματα.

Παράλληλα, τόνισαν πως αντίστοιχες αποφάσεις συγχωνεύσεων σε άλλες περιοχές της χώρας, έχουν ήδη ανακληθεί έπειτα από αντιδράσεις, ζητώντας να γίνει το ίδιο και στην περίπτωσή τους.

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