Γιώργος Μαζωνάκης: Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση στους 2 γιατρούς – Τα καθαρισμένα σωληνάκια του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο επίκεντρο της έρευνας

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη καθώς το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9) ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, σε βάρος των δύο γιατρών του ιατρείου της Καρνεάδου, στο οποίο πέθανε ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Οι δύο γιατροί, βρέθηκαν στο επίκεντρο της δικαστικής έρευνας, με τις Αρχές να εξετάζουν τις ιατρικές πράξεις και τις συνθήκες που προηγήθηκαν του θανάτου του.

Η κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης αφορά το ενδεχόμενο πράξεις ή παραλείψεις των δύο γιατρών να δημιούργησαν κατάσταση κινδύνου για τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία συνδέεται με τον θάνατό του. Οι δύο γιατροί παραπέμφθηκαν σε ανακριτή.

Δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός των αιτιών θανάτου κατά την νεκροψία-νεκροτομή

Νωρίτερα σήμερα, όπως μετέδωσε το enikos.gr, ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή που έγινε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, από δύο ιατροδικαστές, παρουσία και του ιατροδικαστή-τεχνικού συμβούλου, που όρισε η οικογένεια του τραγουδιστή.

Από τη νεκροψία-νεκροτομή δεν κατέστη δυνατός ο προσδιορισμός των αιτιών θανάτου, που χαρακτηρίζονται ως απροσδιόριστες εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιστολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων που θα γίνουν, για τις οποίες ελήφθησαν και σχετικά δείγματα.

Η ιατροδικαστική έκθεση αναμένεται να ενσωματωθεί στη δικογραφία, εφόσον έχει ολοκληρωθεί και είναι διαθέσιμη στις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται πως έχει ήδη συνταχθεί και το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), το οποίο διαβιβάστηκε αργά χθες το βράδυ στην Αστυνομία. Σύμφωνα με τα ευρήματα, στον χώρο εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, καθώς και αναλώσιμα υλικά. Την ίδια ώρα, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ και εντός της ημέρας αναμένεται να εκδοθεί σχετική ανακοίνωση.

Οι αντιφάσεις με τις ώρες και το μηχάνημα που λειτουργούσε

Ένα σημαντικό μέρος στην κατάθεση της γιατρού που κούραρε τον τραγουδιστή έχει να κάνει με την ώρα που πήγε, όπου σύμφωνα με την ίδια καθυστέρησε και πήγε περίπου μισή ώρα μετά τις τέσσερις το μεσημέρι και ότι, όταν έχασε τις αισθήσεις του, δεν είχε προλάβει στην ουσία, όπως είπε, να ξεκινήσει τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Ωστόσο, το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:25 και το πλήρωμα κατέθεσε πως ο τραγουδιστής είχε φλεβοκαθετήρα και ένας από τους διασώστες παρατήρησε πως το μηχάνημα δούλευε κανονικά.

Επίσης, από κάμερες και καταθέσεις προκύπτει πως ο τραγουδιστής στην πραγματικότητα πήγε πολύ πιο νωρίς στο ραντεβού, περίπου στις 13:30, και παρέμεινε εκεί περίπου 3 ώρες.

Πρόσθετα, κατά την αυτοψία του χώρου, οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών διαπίστωσαν πως το ένα από τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης λειτούργησε τελευταία φορά επί 46 συνεχόμενα λεπτά και θα αναλυθεί το λογισμικό του περαιτέρω στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για να εξαχθούν και οι ακριβείς ώρες λειτουργίας, όπως και αν έγινε κάποια ετεροχρονισμένη προσπάθεια να σβηστούν δεδομένα.

Τα καθαρισμένα σωληνάκια

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και του ρεπόρτερ Θ. Παναγιωτίδη, το κλιμάκιο των γιατρών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών διαπίστωσε κατά την αυτοψία και ανέφερε στους αστυνομικούς, πως τα σωληνάκια του μηχανήματος είχαν καθαριστεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξαχθεί DNA από μία εξέτασή τους στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Ως προς τον συγκατηγορούμενο σύζυγό της, επίσης γιατρό που διατηρεί ιατρείο στον ίδιο χώρο, ο ίδιος υποστήριξε πως ενεπλάκη στο περιστατικό μόνο για να παράσχει ΚΑΡΠΑ πριν φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Ο τραγουδιστής φέρεται και στο παρελθόν, αλλά πριν αρκετά χρόνια, να είχε επισκεφθεί το ίδιο ιατρείο, ενώ αίσθηση προκαλεί η αναφορά της γιατρού στην εμφανώς κακή κατάσταση του ασθενή όταν εμφανίστηκε στο ραντεβού, κάτι που προκαλεί ερωτήματα στους αστυνομικούς για τη συνέχιση της διαδικασίας παρά το γεγονός αυτό. Επίσης, για το αν ήταν πιο συχνές οι επισκέψεις του τραγουδιστή στο συγκεκριμένο ιατρείο θα ελεγχθούν τα αρχεία των ραντεβού.

Από τα ιατρεία του ζευγαριού, που συστεγάζονται, κατασχέθηκαν πλήθος εγγράφων, φακέλων και ψηφιακών πειστηρίων για περαιτέρω ανάλυση, ενώ διαπιστώθηκε πως δεν διέθεταν άδεια για τη χρήση των συγκεκριμένων μηχανημάτων.

Όπως τονίζουν στον Ιατρικό Σύλλογο, η πλασμαφαίρεση γίνεται μόνο σε νοσοκομεία και εξειδικευμένες κλινικές νοσοκομείων και δεν παρέχονται σχετικές άδειες σε απλά ιατρεία.

Οι αστυνομικοί, επίσης, έχουν λάβει σχετικές καταθέσεις από γιατρούς του Ιατρικού Συλλόγου και κατάθεση από εξειδικευμένο γιατρό του «Ευαγγελισμού», όπου γίνονται αυτές οι θεραπευτικές πράξεις.