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Τραγωδία με νεκρό 70χρονο στη Λέσβο – Έπεσε από τον 3ο όροφο ενώ έβαφε παράθυρο του σπιτιού του

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (11/9) στη Λέσβο, όταν ένας 70χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον 3ο όροφο της κατοικίας του. Το περιστατικό συνέβη σε οικία κοντά στο λιμανάκι της Βαρειάς, ενώ ο ηλικιωμένος έβαφε ένα ξύλινο παράθυρο του σπιτιού του.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (11/9) στη Λέσβο, όταν ένας 70χρονος έχασε τη ζωή του πέφτοντας από τον 3ο όροφο κατοικίας.
  • Το περιστατικό συνέβη σε οικία κοντά στο λιμανάκι της Βαρειάς, καθώς ο άνδρας έπεσε ενώ έβαφε ξύλινο παράθυρο του σπιτιού του.
  • Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (11/9), όταν ένας άνδρας έπεσε από τον 3ο όροφο κατοικίας και έχασε τη ζωή του, στη Λέσβο.

Το περιστατικό συνέβη σε οικία κοντά στο λιμανάκι της Βαρειάς, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο, ενώ έβαφε ξύλινο παράθυρο του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα stonisi.gr, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

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