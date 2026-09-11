Τραγωδία με νεκρό 70χρονο στη Λέσβο – Έπεσε από τον 3ο όροφο ενώ έβαφε παράθυρο του σπιτιού του

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Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (11/9), όταν ένας άνδρας έπεσε από τον 3ο όροφο κατοικίας και έχασε τη ζωή του, στη Λέσβο.

Το περιστατικό συνέβη σε οικία κοντά στο λιμανάκι της Βαρειάς, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος έπεσε από τον 3ο όροφο, ενώ έβαφε ξύλινο παράθυρο του σπιτιού του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα stonisi.gr, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και περιπολικό της Αστυνομίας, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.