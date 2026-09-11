Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων – Επιχειρεί και ελικόπτερο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Αμμουδάρι Χανίων, σήμερα Παρασκευή αργά το μεσημέρι. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Βοηθούν και υδροφόρες των δήμων.