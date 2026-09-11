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Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων – Επιχειρεί και ελικόπτερο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Αμμουδάρι Χανίων, καίγοντας αγροτοδασική έκταση. Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες των δήμων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Αμμουδάρι Χανίων, σήμερα Παρασκευή αργά το μεσημέρι.
  • Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
  • Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο, ενώ βοηθούν και υδροφόρες των δήμων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Αμμουδάρι Χανίων, σήμερα Παρασκευή αργά το μεσημέρι. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.

Βοηθούν και υδροφόρες των δήμων.

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