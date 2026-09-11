Φωτιά στο Αμμουδάρι Χανίων – Επιχειρεί και ελικόπτερο

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στο Αμμουδάρι Χανίων, σήμερα Παρασκευή αργά το μεσημέρι. Η φωτιά καίει αγροτοδασική έκταση.
Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.
Από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.
Βοηθούν και υδροφόρες των δήμων.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμμουδάρι Χανίων Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 19ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026