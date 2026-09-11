Επανάσταση στη σεισμολογία: Πιο κοντά στον εντοπισμό των σημείων που θα χτυπήσουν μεγάλοι σεισμοί

Ένα από τα μεγαλύτερα προαιώνια ερωτήματα της επιστήμης φαίνεται πως βρίσκει επιτέλους απάντηση, φέρνοντάς μας ένα βήμα πιο κοντά στην έγκαιρη προειδοποίηση για τις μεγάλες φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, οι επιστήμονες υποστηρίζουν πλέον ότι είναι σε θέση να εντοπίσουν με ακρίβεια τα σημεία όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν μεγάλοι σεισμοί. Το «κλειδί» πίσω από αυτή την ανακάλυψη κρύβεται στην τεχνολογία: ένας νέος, εξελιγμένος αλγόριθμος που βασίζεται σε δεδομένα GPS επιτρέπει στους ερευνητές να «χαρτογραφούν» το υπέδαφος και να εντοπίζουν με ακρίβεια πού συσσωρεύεται η επικίνδυνη τεκτονική πίεση.

Ένας αλγόριθμος που βασίζεται σε GPS χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των σημείων όπου συσσωρεύεται τάση. Οι σεισμοί μπορεί να εκδηλώνονται χωρίς προειδοποίηση, όμως το έδαφος κάτω από τα πόδια μας σπάνια παραμένει εντελώς ακίνητο.

Τα υπάρχοντα συστήματα μπορούν να μετρήσουν αυτές τις ανεπαίσθητες κινήσεις με αξιοσημείωτη ακρίβεια. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, χρησιμοποιούνταν κυρίως για να κατανοήσουμε τη συμπεριφορά των ρηγμάτων και όχι για να προβλέψουμε πού μπορεί να χτυπήσει ένας σεισμός. Πλέον, μια νέα προσέγγιση έρχεται να ανατρέψει αυτόν τον περιορισμό.

Από τη θεωρία στην πράξη: Πώς το GPS «προβλέπει» τα Ρίχτερ

Μια ομάδα ερευνητών από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ρίβερσαϊντ ανέπτυξε μια μέθοδο που βοηθά στον εντοπισμό των σημείων όπου είναι πιο πιθανό να εκδηλωθούν οι μεγαλύτεροι σεισμοί. Χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που βασίζεται σε δεδομένα GPS για τη μέτρηση των ανεπαίσθητων κινήσεων του εδάφους, οι ερευνητές μπορούν να προσδιορίσουν πού ενδέχεται να συμβεί μια διάρρηξη του ρήγματος.

Τα ευρήματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Geophysical Research Letters, θα μπορούσαν ενδεχομένως να βελτιώσουν τις προσπάθειες αντιμετώπισης καταστροφών σε μερικές από τις πιο ευάλωτες περιοχές του πλανήτη.

Θωρακίζοντας τις πόλεις πριν από το χτύπημα του Εγκέλαδου

Οι σεισμοί εκδηλώνονται όταν τα πετρώματα στον φλοιό της Γης μετατοπίζονται ή ολισθαίνουν ξαφνικά κατά μήκος των ρηγμάτων, απελευθερώνοντας τη συσσωρευμένη ενέργεια με τη μορφή σεισμικών κυμάτων. Καθώς αυτά τα κύματα διαπερνούν το έδαφος, προκαλούν τη δόνηση που αισθανόμαστε κατά τη διάρκεια ενός σεισμού.

Θέλοντας να βοηθήσουν στην πρόβλεψη της τοποθεσίας ενός επικείμενου σεισμού, οι ερευνητές της νέας μελέτης δηλώνουν ότι μπορούν να προσδιορίσουν πού ακριβώς συσσωρεύεται η τεκτονική πίεση κάτω από την επιφάνεια της Γης.

Οι τεκτονικές πλάκες της Γης κινούνται εξαιρετικά αργά, αλλά μερικές φορές «κολλάνε» λόγω της τριβής. Καθώς οι πλάκες συνεχίζουν να πιέζουν για να κινηθούν, η ενέργεια αυτή συσσωρεύεται ως τάση στον φλοιό της Γης.

Αυτές οι τεκτονικές γραμμές ρηγμάτων συσσωρεύουν αθόρυβα παραμόρφωση με την πάροδο των ετών. Η νέα μέθοδος, σύμφωνα με τους ερευνητές, μπορεί να μετρήσει αυτή ακριβώς την παραμόρφωση.

Για να το πετύχει αυτό, η ομάδα στρέφει την προσοχή της στις ζώνες καταβύθισης, εκεί όπου μια τεκτονική πλάκα γλιστρά κάτω από μια άλλη. Οι ζώνες καταβύθισης τείνουν να δημιουργούν τους πιο ισχυρούς σεισμούς του πλανήτη, οι οποίοι ξεπερνούν τα 8,5 Ρίχτερ και μερικές φορές μπορούν να προκαλέσουν τσουνάμι.

Χρησιμοποιώντας μετρήσεις GPS, οι ερευνητές δηλώνουν ότι μπορούν να εντοπίσουν τα τμήματα των ρηγμάτων που είναι «κλειδωμένα» και αποθηκεύουν ενέργεια.

Αυτές οι κλειδωμένες περιοχές, γνωστές ως «ανωμαλίες» ή «τραχύτητες» (asperities), λειτουργούν σαν σημεία υψηλής τριβής που αντιστέκονται στην κίνηση, μέχρι να συσσωρευτεί αρκετή πίεση ώστε να πυροδοτηθεί ένας σεισμός.

Το «αόρατο» παιχνίδι των τεκτονικών πλακών

Χρησιμοποιώντας τη νέα μέθοδο, οι ερευνητές κατάφεραν να εντοπίσουν μια συγκεκριμένη «κλειδωμένη» περιοχή κάτω από τη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας, όπου τον Ιούλιο του 2025 σημειώθηκε ένας τεράστιος σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ (megathrust).

Το συγκεκριμένο γεγονός είχε ενεργοποιήσει τότε προειδοποίηση για τσουνάμι στις δυτικές ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν και οι μετρήσεις δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν τον ακριβή χρόνο εκδήλωσης του σεισμού, εστίασαν με απόλυτη ακρίβεια στην τοποθεσία της διάρρηξης, εκεί όπου το μοντέλο έδειχνε μια περιοχή συσσωρευμένης παραμόρφωσης.

«Είχαμε μια ιδέα για το πού συσσωρευόταν η παραμόρφωση με βάση ένα σχετικά περιορισμένο σύνολο δεδομένων», ανέφερε σε δήλωσή του ο Axel Periollat, γεωφυσικός στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Ρίβερσαϊντ και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

«Το να βλέπουμε τη μέθοδο να λειτουργεί τόσο καλά, επιβεβαίωσε ότι αυτή η προσέγγιση έχει πραγματικές προοπτικές». Η ομάδα στρέφει τώρα την προσοχή της σε άλλες μεγάλες ζώνες καταβύθισης στην Ιαπωνία, το Μεξικό, τη Νέα Ζηλανδία και τον Βορειοδυτικό Ειρηνικό.

«Μπορούμε να εντοπίσουμε πού είναι πιθανό να εκδηλωθούν μεγάλοι σεισμοί, ακόμη και αν δεν μπορούμε να προβλέψουμε το πότε ακριβώς», δήλωσε ο Περιολά.

«Με καλύτερες παρατηρήσεις και συνεχή παρακολούθηση, μπορούμε να μάθουμε πολύ περισσότερα για τα πιο επικίνδυνα ρήγματα του πλανήτη».

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι η πρόγνωση των σεισμών θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και όχι να αντικαθιστά την προετοιμασία των πολιτών για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Η ψυχική σας ηρεμία δεν πρέπει να πηγάζει από την πεποίθηση ότι μπορούμε να προβλέψουμε τον ακριβή σεισμό», δήλωσε ο Γκάρεθ Φάνινγ (Gareth Funning), γεωφυσικός στο UCR και συνπαραγωγός της μελέτης.

«Ειδικά εδώ που ζούμε, στη Νότια Καλιφόρνια, το θέμα δεν είναι το “αν” θα γίνει σεισμός, αλλά το “πότε”. Τίποτα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προετοιμασία».