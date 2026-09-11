Φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας: Ενισχύθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Ενισχύθηκαν άμεσα οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας, σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 14:00.
Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.
Επίσης ο δήμος Κύμης – Αλιβερίου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026
Στις 14:21, εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).