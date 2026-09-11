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Φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας: Ενισχύθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας: Ενισχύθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

Σφοδρή πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας στις 11 Σεπτεμβρίου, με άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης. Εστάλη μήνυμα 112 στην ευρύτερη περιοχή, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς

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φωτιά στην Εύβοια
Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επικίνδυνη φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας, στις 11 Σεπτεμβρίου.
  • Άμεσα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, με 40 πυροσβέστες, 12 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα να επιχειρούν στην περιοχή.
  • Εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ενημέρωση των κατοίκων, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

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Ενισχύθηκαν άμεσα οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας, σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 14:00.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Επίσης ο δήμος Κύμης – Αλιβερίου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Στις 14:21, εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

 

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