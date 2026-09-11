Φωτιά στο Αλιβέρι Ευβοίας: Ενισχύθηκαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης – Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Ενισχύθηκαν άμεσα οι δυνάμεις που επιχειρούν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη περιοχή Παρθένι στο Αλιβέρι Ευβοίας, σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 14:00.

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 12 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 6 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους.

Επίσης ο δήμος Κύμης – Αλιβερίου συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Παρθένι στον δήμο Κύμης – Αλιβερίου Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 12 οχήματα, 6 Α/Φ και 2 Ε/Π εκ των οποίων το 1 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2026

Στις 14:21, εκδόθηκε μήνυμα 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Υπενθυμίζεται ότι η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).