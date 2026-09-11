Βίντεο με τη «σούζα» του 19χρονου στη Βάρη – Οδηγεί τη μοτοσικλέτα του για δεκάδες μέτρα στη μία ρόδα

Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Βάρη για επικίνδυνη οδήγηση, καθώς οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στη μία ρόδα για δεκάδες μέτρα στη λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου. Βίντεο δείχνει το περιστατικό, ενώ αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, συνέλαβαν και κατέσχεσαν το όχημα, σχηματίζοντας δικογραφία σε βάρος του

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 19χρονος συνελήφθη στη Βάρη, καθώς οδηγούσε επικίνδυνα τη μοτοσικλέτα του στη μία ρόδα για δεκάδες μέτρα.
  • Βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα δείχνει τον νεαρό να οδηγεί τη μηχανή του στη μία ρόδα, ενώ δίπλα του κινούνται και άλλα οχήματα.
  • Οι αρχές τον συνέλαβαν, κατέσχεσαν τη μοτοσικλέτα του και σχημάτισαν δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, οδηγώντας τον στον εισαγγελέα.

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Οδηγεί τη μοτοσικλέτα του στη μία ρόδα για δεκάδες μέτρα. Ο λόγος για έναν 19χρονο, ο οποίος συνελήφθη, καθώς οδηγούσε επικίνδυνα στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη Βάρη.

Συνελήφθη 19χρονος που έκανε «σούζες» στη Βάρη – Δείτε βίντεο

Βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα δείχνει τον 19χρονο στο τιμόνι της μηχανής του, ενώ οδηγεί στη μία ρόδα. Την ίδια στιγμή, δίπλα του υπάρχουν και άλλα οχήματα.

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ κατέσχεσαν και στη μοτοσικλέτα του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

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