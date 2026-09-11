Βίντεο με τη «σούζα» του 19χρονου στη Βάρη – Οδηγεί τη μοτοσικλέτα του για δεκάδες μέτρα στη μία ρόδα

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Οδηγεί τη μοτοσικλέτα του στη μία ρόδα για δεκάδες μέτρα. Ο λόγος για έναν 19χρονο, ο οποίος συνελήφθη, καθώς οδηγούσε επικίνδυνα στη λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου στη Βάρη.

Βίντεο που έρχεται στη δημοσιότητα δείχνει τον 19χρονο στο τιμόνι της μηχανής του, ενώ οδηγεί στη μία ρόδα. Την ίδια στιγμή, δίπλα του υπάρχουν και άλλα οχήματα.

Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ κατέσχεσαν και στη μοτοσικλέτα του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.