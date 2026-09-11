Γιώργος Μαζωνάκης: Έρευνα στον ΙΣΑ για τις επιτροπές που έλεγξαν την άδεια του ιατρείου στο Κολωνάκι – Πατούλης: «Προσπάθησαν να μας παραπλανήσουν τον Ιούλιο»

Εσωτερική έρευνα για τις επιτροπές που έλεγξαν την άδεια του ιατρείου των δύο γιατρών, που συνελήφθησαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, διέταξε ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο γιατροί βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση και θα απολογηθούν τη Δευτέρα, την ώρα που τα ακριβή αίτια θανάτου του τραγουδιστή παραμένουν απροσδιόριστα και η έρευνα συνεχίζεται σε πολλά επίπεδα.

Μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη και της Λουκίας Γκάτσου στον Realfm 97,8 σχετικά με τους ελέγχους του ΙΣΑ, ο κ. Πατούλης ανέφερε ότι «δύο διαφορετικές επιτροπές πήγαν για έλεγχο στο συγκεκριμένο ιατρείο. Δεν υπήρχε καταγγελία για το ιατρείο αυτό. Υπήρχε απλώς μία αναφορά και αυτή μεταγενέστερα. Θεωρώ ότι οι επιτροπές έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Αλλά θα υπάρξει εσωτερική έρευνα για τις δύο επιτροπές που έλεγξαν την άδεια του ιατρείου».

Το ζευγάρι προσπάθησε να παραπλανήσει τον ΙΣΑ τον περασμένο Ιούλιο

Ο κ. Πατούλης αποκάλυψε μάλιστα ότι οι δύο συλληφθέντες γιατροί προσπάθησαν τον Ιούλιο να παραπλανήσουν τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για «νομιμοποιήσουν» τη λειτουργεία ενός μηχανήματος.

«Πρόκειται για ένα ζευγάρι που έχει δράσει αρκετά πονηρά. Τον Ιούλιο προσπάθησαν να παραπλανήσουν τον ΙΣΑ, καταθέτοντας έναν έγγραφο με το οποίο ζητούσαν να υπάρχει συμπληρωματικό μηχάνημα του μηχανήματος οζονοθεραπείας. Σε αυτό το επίπεδο, ήθελαν να νομιμοποιήσουν, από την “πίσω πόρτα”, την λειτουργεία ενός μηχανήματος, που δεν ανέφεραν επί του αιτήματος. Υπάρχει προφανώς οργανωμένη διαδικασία με την οποία μπορεί να είχαν κοροϊδέψει όλους, ακόμα και την επιτροπή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πατούλης.

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