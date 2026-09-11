Φωτιά στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας: Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα

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Ήχησε το 112 για τη φωτιά που μαίνεται σε αγροτοδασική έκταση στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 17:30.

Στο έργο της κατάσβεσης της πυρκαγιάς συμμετέχουν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες της 6ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Επίσης ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου και η Περιφέρεια Αιτωλοακαρνανίας κινητοποιήθηκαν προκειμένου να συνδράμουν το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Λόγω της φωτιάς ήχησε πριν από λίγο το 112, καλώντας τους κατοίκους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.