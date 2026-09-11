Europol: Έφοδοι σε 4 χώρες για εμπόριο αλόγων και διακίνηση παράνομου κρέατος – Η «μπίζνα» με τα πειραγμένα μικροτσίπ

Η Europol πραγματοποίησε μεγάλη επιχείρηση σε τέσσερις χώρες, στοχεύοντας υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων που πωλούσαν σε σφαγεία ζώα ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι κατηγορούμενοι εξέδιδαν πλαστά πιστοποιητικά και παραποιούσαν μικροτσίπ για χιλιάδες άλογα κούρσας, τα οποία είχαν αποσυρθεί και λάβει φάρμακα

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Διεθνή Νέα

ΓΙΟΥΡΟΠΟΛ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση της Europol πραγματοποιήθηκε σε τέσσερις χώρες με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων. Κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας, προκειμένου να τα πουλήσουν σε σφαγεία.
  • Οι έμποροι φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα και να παραποίησαν παρανόμως μικροτσίπ ώστε άλογα που είχαν λάβει φάρμακα, ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, να χαρακτηριστούν κατάλληλα για σφαγή.
  • Περισσότερα από 1.000 άλογα ελέγχθηκαν και πολλά κατασχέθηκαν, ενώ στο Βέλγιο κατασχέθηκαν πάνω από 100.000 ευρώ σε μετρητά και συνελήφθησαν τρεις ύποπτοι. Επεξεργασμένο κρέας αλόγου φέρεται να πωλήθηκε σε σνακς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από την Europol, στελέχη της οποίας πήραν μέρος σε επιδρομές σε τέσσερις χώρες με στόχο υπόπτους για παράνομο εμπόριο αλόγων. Όλοι τους κατηγορούνται ότι εξέδωσαν πλαστά πιστοποιητικά για χιλιάδες άλογα κούρσας που είχαν αποσυρθεί από τους ιπποδρόμους ώστε να τα πουλήσουν σε σφαγεία, ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία.

Σύμφωνα με ερευνητές, άλογα, τα οποία δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση, σφαγιάσθηκαν και το κρέας τους διατέθηκε στο εμπόριο.

Περίπου 200 ερευνητές πήραν μέρος στην επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ιρλανδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και το Βέλγιο.

Σύμφωνα με εισαγγελείς στη βελγική πόλη Ντεντερμόντε, οι έμποροι που είναι ύποπτοι φέρονται να χρησιμοποίησαν πλαστά έγγραφα και να παραποίησαν παρανόμως μικροτσίπ ώστε τα πρώην ιπποδρομιακά άλογα να χαρακτηρισθούν κατάλληλα για σφαγή.

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Σε πολλά από τα άλογα αυτά είχαν χορηγηθεί φάρμακα και ως εκ τούτου δεν είχαν εγκριθεί για ανθρώπινη κατανάλωση.

Με τον τρόπο αυτό, ένα άλογο, που προηγουμένως δεν είχε σχεδόν καμιά εμπορική αξία, μπορούσε να πωληθεί από 1.000 ως 1.500 ευρώ, είπαν εισαγγελείς.

Περισσότερα από 1.000 άλογα ελέγχθηκαν στη διάρκεια των ερευνών και πολλά απ’ αυτά κατασχέθηκαν. Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης τι έχει συμβεί σε άλλα άλογα που συνδέονται με το δίκτυο.

Περισσότερα από 100.000 ευρώ σε μετρητά κατασχέθηκαν στο Βέλγιο και τρεις ύποπτοι συνελήφθησαν.

Σύμφωνα με την ολλανδική οργάνωση για την ευημερία των ζώων House of Animals, πολλά από τα ζώα αυτά ήταν άλογα κούρσας τα οποία είχαν αποσυρθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία και μεταφέρθηκαν υπό κακές συνθήκες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πριν καταλήξουν σε σφαγεία.

Η οργάνωση δήλωσε ότι επεξεργασμένο κρέας αλόγου φέρεται να πέρασε σε σνακς, όπως κεφτεδάκια και κροκέτες, και πουλήθηκε μέσω χονδρεμπόρων.

ΓΙΟΥΡΟΠΟΛ

 

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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