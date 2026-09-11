Σαμοθράκη: Περιπέτεια για έναν 26χρονο και μία 24χρονη – Τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας

Επιχείρηση διάσωσης δύο νεαρών ατόμων, ενός 26χρονου και μιας 24χρονης, στήθηκε στη Σαμοθράκη το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9), καθώς τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή των Θέρμων. Το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ συνέδραμαν για τον εντοπισμό και τη μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη Σαμοθράκη, στήθηκε επιχείρηση διάσωσης για έναν 26χρονο και μία 24χρονη, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.
  • Οι δύο νεαροί πεζοπόροι τραυματίστηκαν στην ευρύτερη περιοχή των Θέρμων.
  • Οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα έσπευσαν στο σημείο, παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, απ’ όπου τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επιχείρηση διάσωσης δύο νεαρών ατόμων, που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας, στη Σαμοθράκη, στήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (11/9).

Πρόκειται για έναν 26χρονο και μία 24χρονη, οι οποίοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στην ευρύτερη περιοχή των Θέρμων.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το ατύχημα των δύο νεαρών πεζοπόρων περίπου στις 3 το μεσημέρι και αμέσως στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Στο σημείο έσπευσαν οκτώ πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Σαμοθράκης, που παρέλαβαν τους δύο τραυματίες και τους μετέφεραν σε ασφαλές σημείο απ’ όπου παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

 

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