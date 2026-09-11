Γιώργος Μαζωνάκης: Είχε μεταφερθεί υπό άκρα μυστικότητα στο «Ασκληπιείο Βούλας» πριν από έναν μήνα – Είχε πόνους στην καρδιά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε πριν από περίπου έναν μήνα στο «Ασκληπιείο Βούλας» υπό άκρα μυστικότητα, αφού παρουσίασε πόνους στην καρδιά και είχε λιποθυμικό επεισόδιο.

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Γιώργος Μαζωνάκης
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στο «Ασκληπιείο Βούλας» είχε μεταφερθεί υπό άκρα μυστικότητα ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από περίπου έναν μήνα.
  • Ο τραγουδιστής παρουσίασε πόνους στην καρδιά και λιποθυμικό επεισόδιο, μεταφερόμενος στο νοσοκομείο χωρίς να δοθούν τα στοιχεία του.
  • Αν και ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του μετά από εξετάσεις, το περιστατικό δεν έχει καταγραφεί επίσημα και η Διοίκηση του νοσοκομείου πραγματοποιεί έρευνα.

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Στο «Ασκληπιείο Βούλας» είχε μεταφερθεί υπό άκρα μυστικότητα ο Γιώργος Μαζωνάκης πριν από περίπου έναν μήνα.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, πριν από 4 εβδομάδες, ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσίασε πόνους στην καρδιά, είχε λιποθυμικό επεισόδιο και μεταφέρθηκε με κάποιο όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» χωρίς ωστόσο να δοθούν τα δικά του στοιχεία.

Ο τραγουδιστής υπεβλήθη σε εξετάσεις και λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο σπίτι του.

Όλα έγιναν κάτω από άκρα μυστικότητα, ωστόσο κάποια άτομα που βρίσκονταν στο νοσοκομείο αναγνώρισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1, το περιστατικό δεν έχει καταγραφεί επίσημα, ωστόσο η Διοίκηση του νοσοκομείου πραγματοποιεί έρευνα για να βοηθήσει τις αρχές.

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