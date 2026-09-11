Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο-ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται το ταξί που μετάφερε τον Γιώργο Μαζωνάκη να φτάνει στο Κολωνάκι, προκειμένου να αφήσει τον τραγουδιστή στο ιατρείο για να υποβληθεί σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης.

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, το βιντεοληπτικό υλικό έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας της περιοχής. Στα πλάνα έχει καταγραφεί το ταξί, το οποίο άφησε τον Γιώργο Μαζωνάκη επί της οδού Ανδρεάδου. Σύμφωνα με τους αστυνομικούς το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτό το βίντεο, όσο και σε άλλα που έχουν στην κατοχή τους, είναι η ακριβής ώρα άφιξης του τραγουδιστή στο ιατρείο.

Στο βίντεο φαίνεται η ώρα να είναι 12:55, όμως στο καταγραφικό της κάμερας υπάρχει μια ώρα απόκλιση, και η πραγματική ώρα που εμφανίζεται το ταξί στην οδό Ηροδότου Αττικού είναι 13:55.

Όπως ανέφερε και ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας στον ΑΝΤ1: «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο συγκεκριμένο ιατρείο πριν από τις 14.00. Αυτό αποδεικνύεται και από την μαρτυρία του οδηγού του ταξί που τον μετέφερε εκεί». Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χρησιμοποιήσει πολλές φορές τον συγκεκριμένο οδηγό ταξί για τις μετακινήσεις του.