11η Σεπτεμβρίου: 25 χρόνια από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους – Οι αγώνες του Champions League έγιναν κανονικά

Είκοσι πέντε (25) χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης. Ήταν 11 Σεπτεμβρίου 2001, -πρωί στη Νέα Υόρκη (μεσημέρι στην Ελλάδα)- όταν δύο αεροσκάφη έπεσαν πάνω στον βόρειο και στον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, προκαλώντας την κατάρρευση των δύο κτιρίων και τον θάνατο περίπου τριών χιλιάδων ανθρώπων.

Εκείνο το βράδυ στην Ευρώπη, ήταν προγραμματισμένη η πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League 2001/02, η οποία έγινε κανονικά, αν και αρχικά υπήρξε η σκέψη αναβολής για λόγους ασφαλείας. Δύο ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός συμμετείχαν στον 3ο και 7ο όμιλο, αντίστοιχα.

Αντιμέτωπες με την απειλή να χάσουν το παιχνίδι «στα χαρτιά» όλες οι ομάδες παρουσιάστηκαν στο γήπεδο και οι οκτώ αγώνες έγιναν κανονικά.

Ο Παναθηναϊκός αγωνίσθηκε στο Γκελζενκίρχεν και νίκησε με 2-0 την Σάλκε, ενώ ο Ολυμπιακός μία εβδομάδα αργότερα στη Γαλικία, αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Ο Φάμπιο Καπέλο, τότε προπονητής της Ρόμα που αγωνιζόταν με την Ρεάλ Μαδρίτης είχε δηλώσει: «Ήμασταν όλοι πεπεισμένοι ότι δεν έπρεπε να παίξουμε, έπρεπε να δώσουμε ένα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν θα μπορούσε να είναι μία αθλητική γιορτή».

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 2-1 μέσα στη Ρώμη.