Γιώργος Μαζωνάκης: Τα νέα στοιχεία για το ιατρείο και οι φωτογραφίες που καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς του παθολόγου – Τι αναφέρει το πόρισμα του ΙΣΑ

Νέα στοιχεία για όσα προηγήθηκαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μεταβεί προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, περιλαμβάνονται στη δικογραφία και στα ευρήματα των ερευνών. Στο επίκεντρο βρίσκονται η ακριβής χρονική ακολουθία των γεγονότων, η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, οι ενέργειες που ακολούθησαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή, καθώς και οι συνθήκες λειτουργίας του ιατρείου.

Οι δύο γιατροί που κατηγορούνται στην υπόθεση ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτή τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 13:00.

Παράλληλα, νέα οπτικά και ψηφιακά δεδομένα εξετάζονται σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των δύο γιατρών και το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ).

«Επί 1,5 ώρα ήταν χωρίς τις αισθήσεις του στο ιατρείο»

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, κ. Λυκούδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στα στοιχεία που, όπως υποστήριξε, προκύπτουν από τη δικογραφία.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο συγκεκριμένο ιατρείο πριν από τις 14:00. Αυτό αποδεικνύεται και από τη μαρτυρία του οδηγού του ταξί που τον μετέφερε εκεί. […]. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι έγινε μία προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μία προσπάθεια καθαρισμού του χώρου», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ιστορικό του μηχανήματος αποτελεί κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

«Επίσης, προκύπτει με βεβαιότητα από τη δικογραφία ότι δεν είναι αληθές αυτό που υποστήριξε η κατηγορούμενη γιατρός, ότι ο τραγουδιστής κατέρρευσε πριν προβεί στην ιατρική πράξη. Από το λογισμικό του μηχανήματος βρέθηκε ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά και, μάλιστα, έχει ως χρόνο εκκίνησης τις 14:12. 14:12 και 42 λεπτά μας κάνει 14:54. Αυτό σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χάσει τις αισθήσεις του 1,5 ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Αυτό είναι τρομερό και ανατριχιαστικό. Και αυτό να γίνεται από γιατρούς», δήλωσε ο κ. Λυκούδης.

Ο δικηγόρος της οικογένειας γνωστοποίησε ακόμη ότι ζήτησε από τον ανακριτή αναβάθμιση της κατηγορίας.

«Όλα αυτά και πολλά άλλα με οδήγησαν να ζητήσω σήμερα από τον αρμόδιο ανακριτή την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, διότι όταν κάνεις μία ιατρική πράξη για κάποιον που δεν προβλέπεται, καθώς ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε κάποια ασθένεια συμβατή με αυτήν την πράξη, όταν την κάνεις σε έναν χώρο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, όταν λες ότι ο ασθενής είναι σε μία κατάσταση υπερδιέγερσης, όταν τελείς μία πράξη παράνομη, και όσον αφορά την εξειδίκευσή σου αλλά και όσον αφορά τον χρόνο που την τελείς, τότε αποδέχεσαι ότι, όταν επέλθει ένα τραγικό αποτέλεσμα, δεν θα μπορείς να το αντιμετωπίσεις», ανέφερε.

«Και σε αυτό το ιατρείο προκύπτει ότι δεν λειτουργούσε καν ο απινιδωτής, το βασικό δηλαδή», πρόσθεσε.

Ο κ. Λυκούδης ανέφερε επίσης ότι η οικογένεια προτίθεται να στραφεί κατά κάθε υπευθύνου για τον θεσμικό έλεγχο του ιατρείου.

«Το μήνυμα που πρέπει να βγει είναι ότι η χώρα μας έχει ένα θεσμικό κενό. Πρέπει να βρεθεί μία λύση που να προστατεύσει τους πελάτες, διότι οι κομπογιαννίτες γιατροί δεν τους βλέπουν ως ασθενείς αλλά ως πελάτες, προκειμένου να τους πάρουν χρήματα. Υπάρχουν θεσμικά κενά ελέγχου. Θα στραφούμε κατά παντός υπευθύνου που είχε την ευθύνη να ελέγχει θεσμικά τη λειτουργία αυτού του ιατρείου», κατέληξε.

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Τι υποστήριξε στην κατάθεσή της η γιατρός που συνελήφθη

Στη δική της κατάθεση, η Ι.Γ. δήλωσε ότι είναι ιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου και ότι έχει εξειδικευτεί στη φυσιατρική, με την οποία, όπως ανέφερε, ασχολείται τα τελευταία 23 χρόνια. Υποστήριξε επίσης ότι τα μηχανήματα που χρησιμοποιεί είναι τελευταίας τεχνολογίας και πιστοποιημένα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και γερμανική εταιρεία.

Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο σημείο διαφοροποιείται από το πόρισμα της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, στο οποίο η Ι.Γ. αναφέρεται ως ιατρός άνευ ειδικότητας.

Η ίδια κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης επικοινώνησε μαζί της την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, στις 17:16, προκειμένου να τη συμβουλευτεί για την κατάσταση της υγείας του, καθώς, όπως ανέφερε, δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις.

«Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος. Ό,τι του έλεγα, το επιβεβαίωνε και, όταν του είπα ότι έκανε χρήση ουσιών, μου απάντησε “δεν φαντάζεσαι”, εννοώντας πόσο μεγάλη χρήση έκανε.

Επίσης, μου ανέφερε ότι παίρνει διουρητικά χάπια, επειδή αισθανόταν ότι είχε κατακράτηση υγρών. Είχε έναν παράξενο βήχα, μια υπερδιέγερση και δεν μπορούσε να σταθεί για πολλή ώρα. Στο τέλος, με ρώτησε τι μπορούσαμε να κάνουμε άμεσα για να σώσει το event.

Του είπα ότι κάτι που είναι γρήγορο και απομακρύνει τις ουσίες, χημικές ή τοξικές, είναι η θεραπεία που γίνεται με το μηχάνημα “INUS PHERESIS”, η οποία αποτελεί καθαρισμό του αίματος. Αυτή η θεραπεία δεν έχει παρενέργειες ή αντενδείξεις· αντίθετα, ενδείκνυται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Σε αυτή τη θεραπεία, ο ασθενής ξαπλώνει σε ένα κρεβάτι. Χρειαζόμαστε δύο περιφερικές φλέβες και τοποθετούμε σε αυτές δύο βελόνες. Από τη μία πλευρά βγαίνει προοδευτικά το αίμα, όχι περισσότερο από 200 ml, περνά μέσα από το μηχάνημα, καθαρίζεται και επιστρέφει στο σώμα από τη δεύτερη φλέβα. Η θεραπεία διαρκεί συνήθως δύο με τρεις ώρες.

Δεν ζήτησα έγγραφη συγκατάθεση, διότι, αν δεν ήθελε να κάνει αυτή τη θεραπεία, δεν θα παρουσιαζόταν», υποστήριξε στην κατάθεσή της.

Η κατάθεση του γιατρού και τα οπτικά στοιχεία

Ο γιατρός κατέθεσε από την πλευρά του ότι δεν γνώριζε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη και ότι ο τραγουδιστής ήταν ασθενής της συζύγου του, Ι.Γ..

Για την ημέρα του περιστατικού υποστήριξε ότι η γραμματέας του ιατρείου κάλεσε το ΕΚΑΒ στο όνομά του, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στο ιατρείο της συζύγου του. Μάλιστα υποστήριξε ότι την επίμαχη ώρα δεν βρισκόταν στο ιατρείο και τον ειδοποίησαν για την εξέλιξη ενώ ήταν για φαγητό. Τότε γύρισε στο ιατρείο έκανε ο ίδιος ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή μέχρι να φτάσουν οι διασώστες.

Ωστόσο φωτογραφικό υλικό που φέρνει στο φως το enikos.gr ανατρέπει τα όσα υποστήριξε ο γιατρός, καθώς έχει καταγράφει να βρίσκεται σε εστιατόριο του Κολωνακίου από τις 13:59 έως τις 14:43.

Τα λεγόμενα του γιατρού καταρρίπτει και η κατάθεση της γραμματέας του Ιατρείου, η οποία είπε στις αρχές πως: «Ο Γιώργος Μαζωνάκης εισήλθε απευθείας στο γραφείο της γιατρού. ενώ ο παθολόγος ήταν στο γραφείο». Επίσης κατέθεσε ότι «ο γιατρός μπαινοέβγαινε στο γραφείο της εξέτασης»

Το πόρισμα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Στο πλαίσιο της έρευνας, τριμελής επιτροπή του ΙΣΑ πραγματοποίησε αυτοψία στα συστεγαζόμενα ιδιωτικά ιατρεία της Ι.Γ. και του Η.Θ. , στον πρώτο όροφο του κτηρίου επί της Καρνεάδου 11.

Σύμφωνα με το πόρισμα, στον χώρο υπήρχε κοινή υποδοχή και εκατέρωθεν βρίσκονταν τα δύο ιατρεία.

Σε δύο εξεταστήρια που δηλώθηκαν ως χώροι της Ι.Γ. εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης («inuspheresis»). Κατά δήλωσή της, το ένα είχε τοποθετηθεί το 2021 και το δεύτερο το 2026. Στους ίδιους χώρους υπήρχαν μηχανήματα παρακολούθησης ζωτικών σημείων και σκευάσματα φυσιολογικού ορού.

Η Επιτροπή αναφέρει ότι, βάσει φωτογραφικού υλικού, μηχανήματα πλασμαφαίρεσης δεν υπήρχαν εγκατεστημένα το 2025.

Η Ι.Γ. δήλωσε στην Επιτροπή ότι ήταν η θεράπουσα ιατρός του Γεωργίου Μαζωνάκη και ότι ο τραγουδιστής τοποθετήθηκε για θεραπεία στο νεότερο από τα δύο μηχανήματα.

Κατά τον έλεγχο του ιστορικού του συγκεκριμένου μηχανήματος, η Επιτροπή διαπίστωσε καταγραφή λειτουργίας διάρκειας 42 λεπτών για τον συγκεκριμένο ασθενή.

Στη συνέχεια, ζητήθηκε από την Ι.Γ. να πραγματοποιήσει επίδειξη της λειτουργίας του μηχανήματος. Παρότι ακολουθήθηκαν όλα τα βήματα προετοιμασίας, έναρξης της διαδικασίας και αποσύνδεσης, το σύστημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο λειτουργίας.

Με βάση το συγκεκριμένο εύρημα, η Επιτροπή αναφέρει ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πράγματι υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση για 42 λεπτά, καθώς η ένδειξη αυτή είχε αποθηκευτεί στο ιστορικό του μηχανήματος.

Στο δωμάτιο όπου βρισκόταν το παλαιότερο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, η Επιτροπή εντόπισε επίσης μέσα σε ντουλάπα μηχάνημα φυγοκέντρου. Για το συγκεκριμένο μηχάνημα, η Ι.Γ. είχε δηλώσει στον ΙΣΑ ότι το είχε απομακρύνει κατόπιν συστάσεων που είχαν γίνει μετά από προηγούμενη αυτοψία.

Παράλληλα, κατά τον έλεγχο των ιατρικών φακέλων ασθενών που είχαν υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε προηγούμενη καρδιολογική εκτίμηση ούτε καρδιογράφημα, παρά το γεγονός ότι πραγματοποιούνταν οι συγκεκριμένες επεμβατικές πράξεις.

Η Επιτροπή Ελέγχου του ΙΣΑ κατέληξε ότι τα συστεγαζόμενα ιατρεία λειτουργούσαν κατά παράβαση των όρων του Π.Δ. 84/2001, το οποίο αφορά τη λειτουργία ιδιωτικών φορέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στο πόρισμα επισημαίνεται ότι το άρθρο 14, παρ. 2, εδ. στ΄, του Π.Δ. 84/2001 απαγορεύει στους φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες, σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, παρέχονται αποκλειστικά στη δευτεροβάθμια περίθαλψη, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η πλασμαφαίρεση.

Με βάση τα ευρήματα, η Επιτροπή εισηγείται για την Ι.Γ. , λόγω παράβασης των άρθρων 14 και 17, παρ. 3, του Π.Δ. 84/2001, την οριστική διακοπή λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου άνευ ειδικότητας και την επιβολή προστίμου ύψους 73.367,57 ευρώ.

Για τον Η.Θ. εισηγείται την ανάκληση για έξι μήνες της βεβαίωσης λειτουργίας του ιδιωτικού παθολογικού ιατρείου και πρόστιμο ύψους 14.673,51 ευρώ, λόγω διατήρησης εξοπλισμού τον οποίο, κατά το πόρισμα, δεν νομιμοποιείται να διαθέτει παθολογικό ιατρείο και συγκεκριμένα μηχανήματος υψηλής τεχνολογίας ταχείας φυγοκέντρησης.

Η Επιτροπή εισηγείται επιπλέον τον πειθαρχικό έλεγχο του Η.Θ., με ειδικότητα Εσωτερικής Παθολογίας, και της Ι.Γ., την οποία στο συγκεκριμένο πόρισμα χαρακτηρίζει ιατρό άνευ ειδικότητας, βάσει των διατάξεων του Ν. 4512/2018 και του Ν. 3418/2005.

Τα ευρήματα από τον χώρο

Κατά την έρευνα στο ιατρείο κατασχέθηκαν ή εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, το υφασμάτινο κάλυμμα του αριστερού μαξιλαριού καθίσματος καναπέ με κηλίδα καστανέρυθρης ουσίας, αντίστοιχη κηλίδα στο κάλυμμα του μεσαίου μαξιλαριού, καθώς και ίχνη διάχυτης καφέ ουσίας στο κάλυμμα του δεξιού μαξιλαριού και στο κυρίως σώμα του καναπέ.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκαν επίσης ένα τεμάχιο γάζας πάνω στον καναπέ και μία πλαστική σακούλα που περιείχε αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η φωτογραφία κατά την πλασμαφαίρεση και οι αναζητήσεις σε εργαλείο ΑΙ

Πρόσθετα στοιχεία προκύπτουν από την εξέταση των ψηφιακών δεδομένων των εμπλεκομένων.

Η κατηγορούμενη γιατρός είχε τραβήξει με το κινητό της τηλέφωνο φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση. Η φωτογραφία φέρεται να είχε διαγραφεί από τη συσκευή, ωστόσο τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να την ανακτήσουν κατά την ψηφιακή έρευνα.

Παράλληλα, από τα ψηφιακά δεδομένα φέρεται να προκύπτει ότι οι δύο γιατροί είχαν πραγματοποιήσει αναζητήσεις σε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) σχετικά με τον τρόπο επαναφοράς ενός ασθενούς στη ζωή.