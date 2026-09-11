Γιώργος Μαζωνάκης: Νέες καταγγελίες για τις πρακτικές των κατηγορούμενων γιατρών – «Μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα»

Νέες καταγγελίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις πρακτικές που φέρεται να ακολουθούσε το ζευγάρι γιατρών στο ιατρείο στο Κολωνάκι, με δύο μαρτυρίες να περιγράφουν προτάσεις για πλασμαφαίρεση, θεραπείες υψηλού κόστους, καθώς και χορήγηση φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής.

Στη μία περίπτωση, άνδρας φέρεται να υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση έπειτα από σύσταση για το συγκεκριμένο ιατρείο, από τον Γιώργο Μαζωνάκη ενώ στη δεύτερη, ένας άλλος άνδρας καταγγέλλει ότι του είπαν πως είχε «παράσιτα» στο αίμα του και του πρότειναν θεραπεία κόστους έως και 10.000 ευρώ.

Η Μαίρη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στην περίπτωση φίλου της, ο οποίος γνώριζε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όπως υποστήριξε, ο τραγουδιστής τού είχε κάνει δώρο μία συνεδρία αξίας 4.000 ευρώ στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο άνδρας υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση και στη συνέχεια παρουσίαζε επανειλημμένα λιποθυμικά επεισόδια.

«Ο Γιώργος πιο παλιά είχε αρκετό βάρος. Ο Μαζωνάκης τού έκανε δώρο μία συνεδρία, να πάει εκεί. Του το έκανε δώρο ο Μαζωνάκης. Του λέω: “Εγώ προσωπικά δεν θα το άγγιζα το θέμα. Σταμάτησέ το και μην ξαναπατήσεις εκεί πέρα, θα σου δημιουργήσει προβλήματα υγείας”. Είχαν βγει στο Πόρτο Ράφτη, ήταν και ο “Μαζώ”, λιποθύμησε μέσα στο νερό. Είχε συνέχεια λιποθυμικές τάσεις. Μου είχαν πει ότι έχουν τελειώσει master, έτσι μου είχε πει ο Γιώργος μέσω του Μαζωνάκη, και ότι πήγαιναν για δεύτερο και για τρίτο. Και του έλεγα: “Γιώργο, μην πέφτεις στη λούμπα, δεν ξέρεις κανέναν από τους γιατρούς”. “Να μιλήσω μέσω του Μαζωνάκη να πας κι εσύ;” μου είπε. “Τι να κάνω εγώ, παιδί μου;” του λέω. “Εγώ μια χαρά είμαι στο βάρος μου και, αν πάρω λίγο παραπάνω, το ξέρω”».

«Μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα»

Τη δική του εμπειρία από επίσκεψη στο ιατρείο στο Κολωνάκι περιέγραψε ο Δημήτρης, ο οποίος έκλεισε ραντεβού μέσω μεσολαβητή. Όπως καταγγέλλει, αρχικά τον οδήγησαν σε δωμάτιο με πολυθρόνα μασάζ και του έκαναν ερωτήσεις σχετικά με τη ζωή του.

Στη συνέχεια, όπως υποστηρίζει, πήραν δείγμα αίματος από το δάχτυλό του, το τοποθέτησαν σε μικροσκόπιο και αργότερα τού παρουσίασαν εικόνα του δείγματος σε οθόνη. Τότε, όπως αναφέρει, του είπαν ότι στο αίμα του υπήρχαν «παράσιτα» και του πρότειναν πλασμαφαίρεση.

«Με έβαλαν σε ένα δωμάτιο, όπου μου έκαναν μασάζ σε μία πολυθρόνα μασάζ, και εκεί με ρώτησαν διάφορα πράγματα για τη ζωή μου. Ήρθε, μου τρύπησε το ένα δάχτυλο και το αίμα που βγήκε, πιέζοντάς το, το έβαλε σε ένα τζαμάκι. Πήρε το τζαμάκι, το πήγε σε ένα μικροσκόπιο, δεν ξέρω πού. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή πάλι στο δωμάτιο, μετά από ένα τέταρτο, με το μικροσκόπιο. Είπε ότι υπάρχει πρόβλημα και μου βάλανε το μικροσκόπιο σε ένα laptop και, σε μια οθόνη απέναντι, το αίμα μαζί με κάτι σαν ζουζουνάκια. Κι εκεί μου είπαν ότι το αίμα μου έχει παράσιτα και ότι έχουν λύση γι’ αυτό και μπορούν να το φτιάξουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνέχεια τον οδήγησαν στον χώρο όπου βρισκόταν το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και του εξήγησαν τη διαδικασία που, όπως καταγγέλλει, του πρότειναν να ακολουθήσει.

«Εκεί με πήραν, με πήγαν στο δωμάτιο με το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. Μου εξήγησε η κυρία (…) τι κάνει αυτό το μηχάνημα και ότι είναι μοναδικό στην Ελλάδα, ότι μόνο αυτή το έχει και μόνο αυτή έχει την άδεια να το χειρίζεται και να το φτιάξει. Αυτή η θεραπεία κοστίζει από 6.000 έως 10.000 ευρώ τη φορά. Η επίσκεψη έκανε 300 ευρώ».

Η αναφορά σε φάρμακα και συμπληρώματα

Ο Δημήτρης καταγγέλλει ακόμη ότι του προτάθηκαν συνταγογραφούμενα φάρμακα και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία αναφέρονταν σε μήνυμα δύο σελίδων. Όπως υποστηρίζει, του είπαν ότι θα έπρεπε να τα προμηθευτεί από συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι.

«Μου έστειλαν ένα μήνυμα με δύο σελίδες με συνταγογραφούμενα χάπια και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία έπρεπε να πάρω από ένα συγκεκριμένο φαρμακείο στο Κολωνάκι, γιατί μόνο αυτό τα είχε. Όταν τα έδειξα στον γιατρό μου και όταν είπα στη γιατρό μου πού είμαι, τι έκανα, πού ήθελα να πάω και της έστειλα τη σελίδα της γιατρού, μου είπε να σηκωθώ και να φύγω από εκεί, γιατί προσπαθούν να μου κάνουν αιμοκάθαρση σε ιδιωτικό ιατρείο και ότι είναι λάθος όλο αυτό που πάω να κάνω και ότι θα πεθάνω αν προσπαθήσω να κάνω κάτι τέτοιο».

Ο ίδιος τελικά δεν προχώρησε στη θεραπεία, καθώς επικοινώνησε προηγουμένως με τον προσωπικό του γιατρό, ο οποίος, όπως αναφέρει, τον απέτρεψε.