Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Στην κορυφή η Ρεν, πρώτο τρίποντο για τη Σάλκε, νίκη με χατ-τρικ του ασύλληπτου Μασταντουόνο η Φιορεντίνα – Τα γκολ και οι βαθμολογίες

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Στις νίκες επέστρεψε η Σεβίλλη, επικρατώντας 1-0 της Βαλένθια στο «Σάντσεθ Πιθχουάν» για την 5η αγωνιστική της LaLiga.

Το γκολ του Ιγκλέσιας στο 81’ έκρινε την αναμέτρηση και χάρισε στους Ανδαλουσιανούς το τρίποντο, με το οποίο έφτασαν τους 10 βαθμούς και ανέβηκαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, μαζί με την Αλαβές που έχει παιχνίδι λιγότερο.

Η Βαλένθια παρέμεινε στην τελευταία θέση, ενώ ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ξεκίνησε βασικός για ακόμη μία φορά και κράτησε ανέπαφη την εστία της Σεβίλλης.

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Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Φράνκο Μασταντουόνο, η Φιορεντίνα πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή Serie A, επικρατώντας 4-2 της Βενέτσια στο «Stadio Pierluigi Penzo».

Ο 19χρονος Αργεντινός, που αγωνίζεται ως δανεικός από τη Ρεάλ Μαδρίτης, πέτυχε χατ τρικ (29’, 30’, 84’) και έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Φιορεντίνα που σημειώνει τρία γκολ σε αγώνα της Serie A.

Το τρίποντο έβαλε τέλος στο αρνητικό ξεκίνημα των «βιόλα» και τους απομάκρυνε από την τελευταία θέση της βαθμολογίας. Η Βενέτσια μείωσε στο 86’ με τον Αϊνάτ, χωρίς να καταφέρει να απειλήσει ουσιαστικά μέχρι το φινάλε.

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Το πρώτο της τρίποντο στη φετινή Bundesliga πανηγύρισε η Σάλκε, επικρατώντας 3-1 της Ουνιόν Βερολίνου εκτός έδρας και επιβεβαιώνοντας το δυναμικό της ξεκίνημα στην επιστροφή της στα «σαλόνια» του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Οι «βασιλικοί μπλε» πήραν προβάδισμα στο 25’ με τον Γκόζενς, ενώ ο Αουκίτσε διπλασίασε τα τέρματά τους στο 48’ με εντυπωσιακό σουτ. Η Ουνιόν μείωσε στο 90+6’ με τον Σκάρκε και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο φινάλε, όμως ο Γουέμπερ διαμόρφωσε το τελικό 3-1 στο 90+13’.

Η Σάλκε είχε προηγουμένως αποσπάσει ισοπαλία 0-0 από την Μπάγερν, με τον Λόρις Κάριους να πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση.

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Στην κορυφή της Ligue 1 ανέβηκε μόνη η Ρεν, επικρατώντας 1-0 της Μαρσέιγ για την 4η αγωνιστική και πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης και βρήκαν το γκολ στο 52’, όταν ο Τόμασον έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κοντινή προβολή, μετά από κεφαλιά-ασίστ του Ταμάρι.

Η Μαρσέιγ δεν κατάφερε να αντιδράσει και γνώρισε την τρίτη συνεχόμενη ήττα της, παραμένοντας στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας. Τα δύσκολα, μάλιστα, συνεχίζονται για τους Μασσαλούς, καθώς την επόμενη αγωνιστική υποδέχονται την Παρί Σεν Ζερμέν στο Classique.