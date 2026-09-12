Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας

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Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα Σάββατο (12/9) σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Στην κατηγορία κινδύνου 3, που αντιστοιχεί σε «υψηλό κίνδυνο», περιλαμβάνονται:

η Αττική,

η Βοιωτία,

η Εύβοια,

η Φωκίδα,

η Κορινθία,

η Αργολίδα,

η Αχαΐα,

η Ηλεία

και η Μεσσηνία.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται επίσης:

στα Δωδεκάνησα,

τη Χίο,

τα Ψαρά,

τη Σάμο

την Ικαρία.

το Ηράκλειο

το Λασίθι,

η Ζάκυνθος,

η Κεφαλονιά

η Ιθάκη.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται, τέλος, σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως δισκοπρίονα και συσκευές συγκόλλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψησταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται, ακόμη, ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.