Μαζωνάκης: Τη Δευτέρα στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας η κηδεία του – Οι γιατροί έψαχναν στο ΑΙ πληροφορίες πώς θα τον επαναφέρουν

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την έρευνα των αστυνομικών και δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με τις αρχές να εξετάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και τους χειρισμούς των δύο γιατρών στους οποίους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη.

Την Δευτέρα η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη

Το τελευταίο αντίο του δημοφιλούς τραγουδιστή, συγγενείς, φίλοι συνάδελφοι και όλοι όσοι τον αγαπούσαν θα το πουν τη Δευτέρα (14/9) στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας στις 13:00.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός πως την ερχόμενη Δευτέρα (14/9) την ώρα που θα κηδεύεται ο δημοφιλής τραγουδιστής θα απολογούνται οι 2 γιατροί του ιατρείου της Καρνεάδου.

Οι καταθέσεις και οι αντιφάσεις

Στις καταθέσεις τους εντοπίζονται σοβαρές αντιφάσεις, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία για παρεμβάσεις στον χώρο του ιατρείου, στα αρχεία και στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη κρατούνται οι δύο κατηγορούμενοι μέχρι τη Δευτέρα, οπότε και θα απολογηθούν. Στο φάκελο της υπόθεσης προστίθεται και η κατάθεση του οδηγού ταξί που μετέφερε τον τραγουδιστή στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Ο ταξιτζής κατέθεσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 13:55, ενώ οι γιατροί είχαν δηλώσει ως ώρα προσέλευσης τις 16:00, μετά από διαγραφή της αρχικής καταχώρισης. Σύμφωνα με τις καταθέσεις, στον τραγουδιστή χορηγήθηκαν δύο δόσεις αδρεναλίνης και έγινε ΚΑΡΠΑ.

Ο γιατρός υποστηρίζει ότι ο απινιδωτής δεν λειτουργούσε, ενώ η σύζυγος του, γιατρός άνευ ειδικότητας καταθέτει ότι έγινε «ΚΑΡΠΑ και απινίδωση».

Ο Μαζωνάκης ήταν συνδεδεμένος στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης για 42 λεπτά

Οι ιατρικοί φάκελοι δείχνουν ότι δεν γινόταν καρδιολογικός έλεγχος, ενώ μετά το περιστατικό καθαρίστηκε ο χώρος και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Ο γιατρός αναφέρει ότι «ενεπλάκη μόνο για να κάνει ΚΑΡΠΑ».

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαραλάμπος Λυκούδης μιλώντας στο ΕΡΤnews επανέλβε ότι έχει ζητήσει την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, εκτιμώντας ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για μετατροπή της κατηγορίας από θανατηφόρο έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Όπως αναφέρει, η Δευτέρα είναι κρίσιμη για τις αποφάσεις του ανακριτή και του εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι συνθήκες του περιστατικού οδηγούν στη σκέψη ότι υπήρξε «αποδοχή του αποτελέσματος», καθώς η πράξη της πλασμαφαίρεσης πραγματοποιήθηκε εκτός νοσοκομείου, από γιατρούς που δεν είχαν την απαιτούμενη ειδίκευση, και χωρίς να υπάρχει ιατρική ένδειξη για τέτοια διαδικασία. Επισήμανε ότι η πλασμαφαίρεση εφαρμόζεται μόνο σε συγκεκριμένες νόσους, από τις οποίες δεν έπασχε ο τραγουδιστής ενώ σημείωσε ότι από την κατάθεση της γραμματέως του τραγουδιστή δεν προκύπτει ότι είναι υποβληθεί ξανά σε πλασμαφαίρεση.

Εντύπωση προκαλεί και η δημοσιογραφική πληροφορία σύμφωνα με την οποία, όπως είπε ο κ. Λυκούδης οι γιατροί φέρονται να έψαχναν μέσω τεχνητικής νοημοσύνης πληροφορίες για το πώς θα επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Επίσης τόνισε ότι κεντρικό στοιχείο, αποτελεί και η έλλειψη απινιδωτή στο ιατρείο. Ιατροδικαστές έχουν καταθέσει ότι η ύπαρξή του θα μπορούσε να είχε αποτρέψει τον θάνατο.

ΑΑΔΕ: Έλεγχος στο ιατρείο στο Κολωνάκι για την υπόθεση Μαζωνάκη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΑΑΔΕ, κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων επισκέφθηκαν την Πέμπτη το ιατρείο στο Κολωνάκι και ξεκίνησαν «ενδελεχή έλεγχο της επιχείρησης και του φορολογικού προφίλ των υπευθύνων αυτής».

Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές συγκέντρωσαν λογιστικά στοιχεία και σκληρούς δίσκους, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται οι τραπεζικές κινήσεις, τα φορολογικά παραστατικά και τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Τη Δευτέρα η απολογία των δύο γιατρών

Τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις οι δύο κατηγορούμενοι σε βαθμό κακουργήματος γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου στην οδό Καρνεάδου όπου κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο κατηγορούμενοι που είναι αντιμέτωποι με το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους, ώστε να προετοιμάσουν την αντίκρουση της κατηγορίας που τους αποδίδεται.