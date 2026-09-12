Παγκόσμιος σάλος για τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης – Γελούσε μαζί με μία βουλευτή των Δημοκρατικών στην τελετή μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Παγκόσμιος σάλος προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου καταγράφει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι καθώς και τη βουλευτή Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ να γελούν κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για την 25η επέτειο για την 11η Σεπτεμβρίου.
Οι δύο Δημοκρατικοί πολιτικοί βρίσκονταν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην επίσημη τελετή μνήμης στο «Σημείο Μηδέν», στο Κάτω Μανχάτταν, με συγγενείς θυμάτων και πολιτικούς. Την ώρα που γινόταν η ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων, η κάμερα κατέγραψε τον Μαμντάνι και την Οκάσιο-Κορτέζ να μιλούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να ξεσπούν σε γέλια. Από το επίμαχο βίντεο δεν γίνεται σαφές, τι ειπώθηκε μεταξύ Μαμντάνι και Οκάσιο-Κορτέζ, αλλά ούτε τι προκάλεσε την αντίδρασή τους, ωστόσο η χρονική στιγμή στην οποία καταγράφηκε το στιγμιότυπο προκάλεσε κύμα επικρίσεων. Λίγα δευτερόλεπτα πριν συμβεί αυτό, η τηλεοπτική μετάδοση είχε δείξει συγγενή θύματος να κλαίει, ενώ πάνω στη σκηνή, οικογένειες συνέχιζαν μία προς μία την ανάγνωση των ονομάτων.
AOC and Mamdani were seen laughing together as the names of 9/11 victims were read at Ground Zero. https://t.co/P7eOHVGpBs
— Breaking911 (@Breaking911) September 11, 2026
«Πως στο καλό μπορείς να γελάς…»
Το απόσπασμα διαδόθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά τους προσβλητική απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων. Μεταξύ όσων αντέδρασαν, ήταν και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο οποίος σχολίασε σε ανάρτησή του στο Χ: «Πώς στο καλό μπορείς να γελάς ενώ διαβάζονται δυνατά τα ονόματα εκείνων που δολοφονήθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου; Γιατί να το κάνεις;».
Mamdani and AOC are spotted laughing with each other as people cry while the names of those who died are read during the 9/11 Memorial in New York City. https://t.co/Ib5lm57fmV
— Greg Price (@greg_price11) September 11, 2026
Η αμήχανη στιγμή με τον Τζουλιάνι
Στην ίδια τελετή, ο Μαμντάνι είχε μία αν και σύντομη, σίγουρη αμήχανη συνάντηση με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι. Της τυπική τους χειραψίας είχε προηγηθεί δημόσια αντιπαράθεση για το αν ο Μαμντάνι θα έπρεπε να παραστεί στην Επέτειο.
New York City Mayor Zohran Mamdani and former Mayor Rudy Giuliani shook hands at Ground Zero on Friday during the ceremony marking 25 years since the Sept. 11 attacks.
The interaction came days after Giuliani publicly criticized Mamdani’s plans to attend the ceremony and said his presence there “offends me.” Mamdani had responded that his focus for the anniversary was on the victims, their families and first responders.
— CBS News (@CBSNews) September 11, 2026