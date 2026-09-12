Παγκόσμιος σάλος για τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης – Γελούσε μαζί με μία βουλευτή των Δημοκρατικών στην τελετή μνήμης για την 11η Σεπτεμβρίου – ΒΙΝΤΕΟ

Σάλος προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, και τη βουλευτή Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ, να γελούν κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου. Το περιστατικό στο «Σημείο Μηδέν», την ώρα ανάγνωσης των ονομάτων των θυμάτων, προκάλεσε κύμα επικρίσεων και αντιδράσεων από χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και πολιτικούς, όπως ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ.

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Διεθνή Νέα

ΜΑΜΝΤΑΝΙ ΓΕΛΙΑ 11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σάλος προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που καταγράφει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι και τη βουλευτή Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ να γελούν κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για την 25η επέτειο της 11ης Σεπτεμβρίου.
  • Το απόσπασμα διαδόθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά τους προσβλητική απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων, ενώ αντέδρασε και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τεντ Κρουζ.
  • Στην ίδια τελετή, ο Δήμαρχος Μαμντάνι είχε μια αμήχανη συνάντηση με τον πρώην δήμαρχο Ρούντι Τζουλιάνι, μετά από δημόσια αντιπαράθεση για την παρουσία του Μαμντάνι στην επέτειο.

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Παγκόσμιος σάλος προκλήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο όπου καταγράφει τον Δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι καθώς και τη βουλευτή Αλεξάνδρια Οκάσιο Κορτέζ να γελούν κατά τη διάρκεια τελετής μνήμης για την 25η επέτειο για την 11η Σεπτεμβρίου.

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Οι δύο Δημοκρατικοί πολιτικοί βρίσκονταν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην επίσημη τελετή μνήμης στο «Σημείο Μηδέν», στο Κάτω Μανχάτταν, με συγγενείς θυμάτων και πολιτικούς. Την ώρα που γινόταν η ανάγνωση των ονομάτων των θυμάτων, η κάμερα κατέγραψε τον Μαμντάνι και την Οκάσιο-Κορτέζ να μιλούν μεταξύ τους και στη συνέχεια να ξεσπούν σε γέλια. Από το επίμαχο βίντεο δεν γίνεται σαφές, τι ειπώθηκε μεταξύ Μαμντάνι και Οκάσιο-Κορτέζ, αλλά ούτε τι προκάλεσε την αντίδρασή τους, ωστόσο η χρονική στιγμή στην οποία καταγράφηκε το στιγμιότυπο προκάλεσε κύμα επικρίσεων. Λίγα δευτερόλεπτα πριν συμβεί αυτό, η τηλεοπτική μετάδοση είχε δείξει συγγενή θύματος να κλαίει, ενώ πάνω στη σκηνή, οικογένειες συνέχιζαν μία προς μία την ανάγνωση των ονομάτων.

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«Πως στο καλό μπορείς να γελάς…»

Το απόσπασμα διαδόθηκε αστραπιαία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά τους προσβλητική απέναντι στις οικογένειες των θυμάτων. Μεταξύ όσων αντέδρασαν, ήταν και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής του Τέξας Τεντ Κρουζ, ο οποίος σχολίασε σε ανάρτησή του στο Χ: «Πώς στο καλό μπορείς να γελάς ενώ διαβάζονται δυνατά τα ονόματα εκείνων που δολοφονήθηκαν την 11η Σεπτεμβρίου; Γιατί να το κάνεις;».

Η αμήχανη στιγμή με τον Τζουλιάνι

Στην ίδια τελετή, ο Μαμντάνι είχε μία αν και σύντομη, σίγουρη αμήχανη συνάντηση με τον πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι.  Της τυπική τους χειραψίας είχε προηγηθεί δημόσια αντιπαράθεση για το αν ο Μαμντάνι θα έπρεπε να παραστεί στην Επέτειο.

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