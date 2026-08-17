Ισραήλ: Προεκλογική άφισα του Νετανιάχου βάζει τον Μαμντάνι στην ίδια μοίρα με Χαμενεΐ, Ερντογάν και Χεζμπολάχ – «Μην τους αφήσετε να νικήσουν»

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Σε μια ιδιαίτερα προκλητική κίνηση ενόψει των εκλογών της 27ης Οκτωβρίου προχώρησε το κόμμα Λικούντ του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, τοποθετώντας τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, στην ίδια προεκλογική αφίσα με τους ηγέτες του Ιράν, της Χεζμπολάχ και της Τουρκίας.

Η αμφιλεγόμενη αφίσα

Το κυβερνών κόμμα του Νετανιάχου τοποθέτησε την Κυριακή μια νέα γιγαντοαφίσα στον αυτοκινητόδρομο Αγιαλόν του Τελ Αβίβ.

Η εικόνα, η οποία κυκλοφόρησε αρχικά σε υποστηρικτικούς προς τον Νετανιάχου λογαριασμούς στο X και στη συνέχεια κοινοποιήθηκε από τον ίδιο τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, απεικονίζει τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τον γενικό γραμματέα της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

Πάνω από τα πρόσωπα των τεσσάρων αναγράφεται η φράση: «Θέλουν να χάσει ο Νετανιάχου», ενώ στο κάτω μέρος, δίπλα στο λογότυπο του Λικούντ, συμπληρώνεται: «Μην τους αφήσετε να νικήσουν».

אל תתנו להם לנצח pic.twitter.com/JgvJXAPtia — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) August 16, 2026



Αν και ο Μαμντάνι και ο Ερντογάν έχουν ασκήσει εντονότατη κριτική στον Νετανιάχου και τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα, η τοποθέτησή τους δίπλα στον ηγέτη του Ιράν και τον επικεφαλής της Χεζμπολάχ —δυνάμεις με τις οποίες το Ισραήλ έχει εμπλακεί σε στρατιωτικές συγκρούσεις και θεωρούνται ορκισμένοι εχθροί της χώρας— θεωρείται εξαιρετικά προκλητική.

Η κόντρα Νετανιάχου – Μαμντάνι

Ο Μαμντάνι, ο οποίος ανέλαβε δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις αρχές του έτους, αναφέρθηκε πρόσφατα σε πιθανή σύλληψη του Νετανιάχου στην περίπτωση που επισκεφθεί την πόλη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον επόμενο μήνα, επικαλούμενος το ένταλμα που έχει εκδώσει το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού για εγκλήματα πολέμου στη Γάζα.

«Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν είναι ευπρόσδεκτος στην Πόλη της Νέας Υόρκης, όπως και κανένας άλλος εγκληματίας πολέμου που κυκλοφορεί ελεύθερος», είπε χαρακτηριστικά.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026



Ο Νετανιάχου απάντησε κατηγορώντας τον Μαμντάνι ότι «υποδαυλίζει το μίσος».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε ότι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης πανηγύρισε την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου και υποστηρίζει την παλαιστινιακή οργάνωση, ενώ ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτζογκ, τον κατηγόρησε για αντισημιτισμό.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω το Σαββατοκύριακο, όταν έπειτα από επεισόδιο στη Συναγωγή Central του Μανχάταν —όπου ένας άνδρας επιτέθηκε σε πιστό και προκάλεσε υλικές ζημιές— ο ανώτατος διπλωμάτης του Ισραήλ στη Νέα Υόρκη, Οφίρ Ακούνις, απέδωσε το συμβάν στον δήμαρχο.

The mayor of NYC has failed to protect the Jewish community in the city! He’s using the same method as the Third Reich, “Blame the Jews for your own failures”. It must be stoped before it’s too late! pic.twitter.com/aspzkmNIUQ — Ofir Akunis (@Ofir_Akunis) August 14, 2026



«Είναι άμεσο αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης εκστρατείας υποκίνησης του δημάρχου», δήλωσε.

Ο Ακούνις κατηγόρησε επίσης τον Μαμντάνι ότι χρησιμοποιεί «την ίδια μέθοδο με το Τρίτο Ράιχ» επιρίπτοντας την ευθύνη στους Εβραίους.

Οι σχέσεις με την Τουρκία και η οργή της Βρετανίας

Οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκίας επιδεινώθηκαν ραγδαία μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να αποτελεί έναν από τους πιο σφοδρούς επικριτές του Ισραήλ στη διεθνή σκηνή, κατηγορώντας το για γενοκτονία.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Βρετανίας, δηλώνοντας την περασμένη εβδομάδα ότι η χώρα έχει μετατραπεί σε «Ισλαμική Δημοκρατία».

Η τακτική των αφισών

Η νέα διαφημιστική εκστρατεία θυμίζει αντίστοιχη αφίσα της προεκλογικής περιόδου του 2019, σημειώνει η εφημερίδα Haaretz, η οποία εμφάνιζε τέσσερις Ισραηλινούς δημοσιογράφους που ασκούσαν κριτική στον πρωθυπουργό σε μαύρο φόντο με τη φράση «Αυτοί δεν θα αποφασίσουν».

Μεταξύ αυτών των δημοσιογράφων ήταν:

Ραβίβ Ντρούκερ : Αρθρογράφος της Haaretz και δημοσιογράφος του Channel 13.

: Αρθρογράφος της Haaretz και δημοσιογράφος του Channel 13. Γκούντι Πέλεγκ : Ρεπόρτερ του Channel 12, ο οποίος δέχθηκε απειλές για τη ζωή του λόγω των αποκαλύψεών του για κακοποιήσεις Παλαιστινίων κρατουμένων στη διαβόητη φυλακή Σντε Τεϊμάν.

: Ρεπόρτερ του Channel 12, ο οποίος δέχθηκε απειλές για τη ζωή του λόγω των αποκαλύψεών του για κακοποιήσεις Παλαιστινίων κρατουμένων στη διαβόητη φυλακή Σντε Τεϊμάν. Αμνόν Αμπράμοβιτς : Πολιτικός αναλυτής του Channel 12.

: Πολιτικός αναλυτής του Channel 12. Μπεν Κάσπιτ: Δημοσιογράφος και συμπαρουσιαστής της εκπομπής «Meet the Press» στο Channel 12 News.

Σε άλλη εκλογική αναμέτρηση την ίδια χρονιά, το Λικούντ είχε κυκλοφορήσει αφίσα με τον Νετανιάχου να έχει χειραψία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, υπό το σλόγκαν: «Νετανιάχου, άλλη κατηγορία».

Νωρίτερα φέτος, αφίσα της εφημερίδας Haaretz αφαιρέθηκε από πινακίδες στο Τελ Αβίβ έπειτα από πιέσεις του Λικούντ, το οποίο ισχυρίστηκε ότι συνιστούσε παράνομη προεκλογική προπαγάνδα.

Ο όμιλος Haaretz απέρριψε τον ισχυρισμό, χαρακτηρίζοντας την προσφυγή του Λικούντ «μια προσπάθεια χωρίς καμία νομική ή πραγματική βάση να χρησιμοποιηθούν οι εκλογικοί νόμοι για να φιμωθεί ένα επικριτικό μέσο ενημέρωσης».

Οι εκλογές στο Ισραήλ είναι προγραμματισμένες για τις 27 Οκτωβρίου, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να δείχνουν το Λικούντ να έπεται του κεντρώου κόμματος Yashar του Γκάντι Άιζενκοτ.