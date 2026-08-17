Αιματηρό επεισόδιο στην Κορινθία: Στο νοσοκομείο 61χρονος έπειτα από επίθεση με μαχαίρι

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Αιματηρό επεισόδιο το απόγευμα της Κυριακής 16 Αυγούστου στις Αρχαίες Κλεωνές, στην Κορινθία, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός 61χρονου άνδρα και τη σύλληψη δύο γυναικών.

Σύμφωνα με το korinthostv, δύο γυναίκες, υπήκοοι Ρουμανίας, ηλικίας 31 και 57 ετών, ενεπλάκησαν σε διένεξη με έναν 61χρονο.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, οι δύο γυναίκες φέρονται να τον τραυμάτισαν με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου και συγκεκριμένα μαχαιριού. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί, ενώ οι δύο γυναίκες συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Νεμέας.

Ο 61χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η επίθεση αποδίδεται σε προσωπικές διαφορές.