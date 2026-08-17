ΕΛ.Α.Σ.: «Απαράδεκτη πρόκληση» η κήρυξη τουρκικών θαλάσσιων πάρκων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας – Να αλλάξει πλεύση η κυβέρνηση

Ανακοίνωση εξέδωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), για την έκδοση τουρκικών Προεδρικών Διαταγμάτων, για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, σε περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Ο τομέας Εξωτερικής Πολιτικής του κόμματος καταγγέλλει την ενέργεια αυτή ως απαράδεκτη πρόκληση και ευθεία παραβίαση του Δικαίου της Θάλασσας, καλώντας την ελληνική κυβέρνηση να αντιδράσει άμεσα. Η ΕΛ.Α.Σ. υπογραμμίζει ότι η Αθήνα οφείλει να αναδείξει τις σοβαρές επιπτώσεις αυτών των παραβάσεων στις διμερείς αλλά και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, αξιοποιώντας ενεργά το εργαλείο των ευρωπαϊκών κυρώσεων.

Παράλληλα, η ανακοίνωση εξαπολύει δριμεία επίθεση για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη, αποδίδοντάς της πλήρη αποτυχία. Σύμφωνα με το κόμμα, το αφήγημα των «ήρεμων νερών» επέτρεψε στην Άγκυρα να ελιχθεί τακτικά, εξασφαλίζοντας κρίσιμα ανταλλάγματα, όπως αμερικανικούς και ευρωπαϊκούς εξοπλισμούς, καθώς και αναβάθμιση του ρόλου της στο ΝΑΤΟ, για να επιστρέψει στη συνέχεια στις τακτικές της έντασης.

Ως εκ τούτου, η ΕΛ.Α.Σ. προκρίνει μια άμεση αλλαγή πλεύσης στα ελληνοτουρκικά. Ζητά την πλήρη αξιοποίηση των διεθνών συμμαχιών και των ευρωπαϊκών μηχανισμών πίεσης, προκειμένου η Τουρκία να εξαναγκαστεί σε τερματισμό της παραβατικότητας και να δεσμευτεί σε ουσιαστικό διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, με απαραίτητο βήμα την επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών.

«Η δημοσίευση από την Τουρκία των δύο Προεδρικών Διαταγμάτων για την δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, εντός τμημάτων της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, αποτελεί απαράδεκτη και προκλητική ενέργεια η οποία παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο τομέας Εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

«Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να αντιδράσει άμεσα καταγγέλλοντας τον τούρκικο αναθεωρητισμό, και να υπογραμμίσει στην Τουρκία τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν τέτοιες παραβατικές ενέργειες τόσο σε επίπεδο διμερών σχέσεων όσο και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, αξιοποιώντας και τη δυνατότητα επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων», σημειώνει, τονίζοντας πως «η πρόσφατη αύξηση των εντάσεων από την Τουρκία, αποτελεί την πλέον έμπρακτη απόδειξη της αποτυχίας της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη, ο οποίος αντί να δεσμεύσει την τουρκική κυβέρνηση σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, της έδωσε την ευκαιρία να επικαλείται τα «ήρεμα νερά» όποτε την συμφέρει και να επιστρέφει στις προκλήσεις αφού εξασφαλίσει αυτά που επιδιώκει (αμερικανικοί & ευρωπαϊκοί εξοπλισμοί, αναβάθμιση στο ΝΑΤΟ, Συμφωνία της Μέκκας κτλ.)».

«Χρειαζόμαστε άμεση αλλαγή πλεύσης στα ελληνοτουρκικά. Με αξιοποίηση των συμμαχιών μας, των ευρωτουρκικών σχέσεων και της δυνατότητας επιβολής ευρωπαϊκών κυρώσεων, προκειμένου η Τουρκία να τερματίσει την παραβατική της συμπεριφορά και να δεσμευθεί σε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου, με επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών – τις οποίες λανθασμένα διέκοψε η κυβέρνηση», καταλήγει η ανακοίνωση.