Διάβημα της Αθήνας στην Άγκυρα για τα τουρκικά «γαλάζια» Θαλάσσια Πάρκα – Διεθνοποίηση της παρανομίας

Τουρκία κλιμακώνει επικίνδυνα την προκλητικότητά της στο Αιγαίο, επιχειρώντας να επιβάλει ως διπλωματική κανονικότητα το αλυτρωτικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας» μέσω της ανακήρυξης παράνομων θαλάσσιων πάρκων. Η Αθήνα απαντά άμεσα και δυναμικά, προετοιμάζοντας σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr αυστηρό διάβημα διαμαρτυρίας προς την Άγκυρα και διεθνοποιώντας το ζήτημα στα ανώτατα κλιμάκια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Του Χρήστου Μαζανίτη

«γαλάζιας πατρίδας» και μία άνευ προηγουμένου πρόκληση ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην ιερή γιορτή του Δεκαπενταύγουστου. Πρόκειται για μια μεθοδευμένη τακτική, μέσω της οποίας η Άγκυρα επιχειρεί να μετατρέψει τις αυθαίρετες και αναθεωρητικές της διεκδικήσεις σε μια καθημερινή, διπλωματική κανονικότητα. Η απόφαση της τουρκικής ηγεσίας να προχωρήσει στην ανακήρυξη δύο «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» σ το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια απροκάλυπτη προσπάθεια νομιμοποίησης και επιβολής του ανυπόστατου δόγματος τηςκαι μία άνευ προηγουμένου πρόκληση ανήμερα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στην ιερή γιορτή του Δεκαπενταύγουστου. Πρόκειται για μια μεθοδευμένη τακτική, μέσω της οποίας ηεπιχειρεί να μετατρέψει τις αυθαίρετες και αναθεωρητικές της διεκδικήσεις σε μια καθημερινή, διπλωματική κανονικότητα.

Πίσω από τον ευσχήμως προβαλλόμενο μανδύα της περιβαλλοντικής προστασίας και της διατήρησης της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, η τουρκική πλευρά κρύβει έναν σαφή γεωπολιτικό αναθεωρητισμό. Η Άγκυρα προσπαθεί να σφετεριστεί αρμοδιότητες και κυριαρχικά δικαιώματα σε περιοχές που εκτείνονται πολύ πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων, επιχειρώντας να επιβάλει δικαιοδοσία εκεί όπου το διεθνές δίκαιο δεν της παρέχει απολύτως κανένα έρεισμα. Η εργαλειοποίηση του περιβάλλοντος για την προώθηση εθνικιστικών επιδιώξεων αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι το τουρκικό καθεστώς δεν διστάζει να χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία.

Αυθαίρετες μουτζούρες στον χάρτη

Οι περιοχές τις οποίες η Άγκυρα έσπευσε να ανακηρύξει ως δήθεν «θαλάσσια πάρκα» δεν είναι τίποτα περισσότερο από αυθαίρετες μουτζούρες πάνω στον γεωγραφικό χάρτη, όπως εξηγούν στο enikos.gr διπλωματικοί κύκλοι. Πρόκειται για μονομερείς οριοθετήσεις που στερούνται οποιουδήποτε επιστημονικού, περιβαλλοντικού ή νομικού υποβάθρου.

Σύμφωνα με το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να προβαίνει μονομερώς στην εγκαθίδρυση προστατευόμενων περιοχών σε διεθνή ύδατα ή σε περιοχές που επικαλύπτουν την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ άλλων κυρίαρχων κρατών.

Αυτές οι τουρκικές «χαράξεις» πάνω στον χάρτη είναι παντελώς ανυπόστατες και παράνομες. Δεν παράγουν κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα, ούτε δημιουργούν δεδικασμένο ή τετελεσμένα έναντι της Ελλάδας και της διεθνούς κοινότητας. Η προσπάθεια της Τουρκίας να εμφανιστεί ως θεματοφύλακας του περιβάλλοντος στο Αιγαίο καταρρέει μπροστά στη θεμελιώδη αλήθεια ότι η άσκηση δικαιοδοσίας σε θαλάσσιες ζώνες απαιτεί σεβασμό των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου και όχι αυθαίρετες μονομερείς διοικητικές πράξεις. Όμως, δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητες και να μην ληφθούν μέτρα εναντίον της Τουρκίας.

Διάβημα στην Άγκυρα

Απέναντι σε αυτή τη νέα τουρκική πρόκληση, η ελληνική διπλωματία αντιδρά με ταχύτητα και αποφασιστικότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η Αθήνα ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών μέσω της ελληνικής πρεσβείας στην Άγκυρα. Το διάβημα θα αποδομεί σημείο προς σημείο όλους τους τουρκικούς ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας τον παράνομο και άκυρο χαρακτήρα των τουρκικών προεδρικών διαταγμάτων.

Παράλληλα, στο τραπέζι των διπλωματικών ενεργειών βρίσκεται και το ενδεχόμενο να κληθεί άμεσα για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών στην Αθήνα ο Τούρκος πρέσβης. Η ελληνική πλευρά είναι αποφασισμένη να στείλει ένα ηχηρό και ξεκάθαρο μήνυμα στην τουρκική ηγεσία ότι ενέργειες που θίγουν την εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές ούτε να μείνουν αναπάντητες.

Η ελληνική διπλωματία δεν περιορίζει την αντίδρασή της μόνο σε διμερές επίπεδο, αλλά αναμένεται να προχωρήσει άμεσα στη διεθνοποίηση του ζητήματος.

Το διάβημα διαμαρτυρίας πρόκειται να κοινοποιηθεί άμεσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Θα πρέπει να θεωρείται βέβαιη η έκδοση από την ΕΕ μιας αυστηρής και καταδικαστικής ανακοίνωσης απέναντι στην Τουρκία, καθώς η κίνηση της Άγκυρας στρέφεται ευθέως και κατά των ευρωπαϊκών πολιτικών για τη θαλάσσια προστασία.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα προχώρησε στην ανακήρυξη των δικών της θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και το Ιόνιο ακολουθώντας αυστηρά το διεθνές δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, κατόπιν συγκεκριμένων υποδείξεων και κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Ενώ η Αθήνα ενήργησε ως θεσμικός εταίρος εντός του πλαισίου της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομιμότητας, η Τουρκία επιχειρεί να απαντήσει με αυθαίρετες και παράνομες ενέργειες, προσβάλλοντας την ίδια την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική στρατηγική.

Η αποκοπή του Καστελλόριζου

Η πλέον επικίνδυνη πτυχή του τουρκικού σχεδιασμού αποκαλύπτεται στη χωροθέτηση του νότιου θαλάσσιου πάρκου. Με την αυθαίρετη αυτή ανακήρυξη, η Τουρκία επιχειρεί να αποκόψει πλήρως το Καστελλόριζο και το νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης από τα Δωδεκάνησα και τον υπόλοιπο νησιωτικό κορμό της Ελλάδας.

Η συγκεκριμένη οριοθέτηση αποτυπώνει στην πράξη τον πυρήνα του δόγματος της «γαλάζιας πατρίδας», το οποίο εξαφανίζει παντελώς την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ των ελληνικών νησιών. Η Άγκυρα επιχειρεί να δημιουργήσει έναν θαλάσσιο κλοιό γύρω από το Καστελλόριζο, θεωρώντας αυθαίρετα ότι το ακριτικό μας νησί δεν διαθέτει θαλάσσιες ζώνες πέραν των χωρικών του υδάτων. Πρόκειται για μια γεωπολιτική παραχάραξη που προσβάλλει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο αυτό δεν ήταν τυχαία και η σφοδρή αντίδραση του φιλοκυβερνητικού τύπου στην Τουρκία όταν ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτριος Χούπης, εγκαινίασε στις 8 Αυγούστου 2 νέους ξενώνες στην Ρω. Οι νέοι ξενώνες, οι οποίοι θεμελιώθηκαν πριν έναν χρόνο, παρέχουν αναβαθμισμένες συνθήκες διαμονής, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη βελτίωση της καθημερινότητας του στρατιωτικού προσωπικού που υπηρετεί στη νήσο.

Το μεθοδευμένο τουρκικό σχέδιο

Η ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων δεν ήταν μια μεμονωμένη ή κεραυνός εν αιθρία ενέργεια, αλλά το αποτέλεσμα ενός καλά μεθοδευμένου σχεδίου που η Άγκυρα θέτει σε εφαρμογή εδώ και μήνες. Το σχέδιο αυτό ξεκίνησε συστηματικά από τον Ιανουάριο του 2025, με την τουρκική πολεμική αεροπορία – χρησιμοποιώντας drones και κατασκοπευτικά ATR-72 ή CN-235 – να προβαίνει σε συνεχή παραβίαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας (FIR Αθηνών) στις συγκεκριμένες περιοχές.

Ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, ανατολικά της Ρόδου και στην περιοχή του Καστελλόριζου, η Τουρκία επιχειρεί συστηματικά να «γκριζάρει» τις επιχειρησιακές αρμοδιότητες της Ελλάδας. Το σχέδιο αυτό έφτασε στο αποκορύφωμά του τους τελευταίους μήνες, κατά τους οποίους καταγράφεται ένα πρωτοφανές μπαράζ παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου και επικίνδυνων ελιγμών από τουρκικά μαχητικά και αεροσκάφη ναυτικής συνεργασίας.

Όπως διαμηνύεται σε κάθε τόνο, η Αθήνα παρακολουθεί με ψυχραιμία αλλά και απόλυτη ετοιμότητα τις τουρκικές μεθοδεύσεις. Η στρατιωτική και διπλωματική ηγεσία διαμηνύει σε όλους τους τόνους ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εκφοβιστεί από τις τουρκικές προκλήσεις ούτε θα δεχθεί την επιβολή τετελεσμένων στην επικράτειά της.

Η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί αδιαπραγμάτευτη συνταγματική υποχρέωση. Η απάντηση απέναντι στις αυθαίρετες «μουτζούρες» της Άγκυρας θα δοθεί με την αυστηρή εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου, την ενίσχυση των διεθνών συμμαχιών της χώρας και την αταλάντευτη προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας σε γη, αέρα και θάλασσα.