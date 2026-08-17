Καθιστική ζωή: Πώς το περπάτημα για 5 λεπτά κάθε μία ώρα μπορεί να βελτιώσει την υγεία σας, σύμφωνα με μελέτη

Η πολύωρη καθιστική ζωή αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τη σύγχρονη υγεία, ιδιαίτερα για όσους εργάζονται πολλές ώρες μπροστά σε υπολογιστή. Νέα επιστημονική μελέτη δείχνει ότι μια απλή συνήθεια, όπως το περπάτημα για μόλις 5 λεπτά κάθε ώρα, μπορεί να βελτιώσει την ενέργεια, τη διάθεση και την καθημερινή λειτουργικότητα.

Το περπάτημα 5 λεπτών κάθε ώρα μπορεί να μειώσει τις αρνητικές επιπτώσεις της καθιστικής ζωής

Όλοι γνωρίζουμε ότι το να μένουμε καθιστοί όλη μέρα δεν κάνει καλό στην υγεία μας. Πόσο συχνά όμως χρειάζεται πραγματικά να σηκωνόμαστε και να κινούμαστε; Μια νέα επιστημονική μελέτη φαίνεται πως δίνει επιτέλους μια απάντηση που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματική και ρεαλιστική.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Sports Medicine, ένα διάλειμμα 5 λεπτών για περπάτημα, κάθε ώρα, αυξάνει τα επίπεδα ενέργειας, βελτιώνει τη διάθεση και ενισχύει την παραγωγικότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Τι έδειξε η επιστημονική μελέτη

Η παρατεταμένη καθιστική εργασία έχει συνδεθεί με σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο για χρόνια νοσήματα, κοπώση, κατάθλιψη, άγχος και στρες. Παρόλα αυτά, οι γενικές οδηγίες σωματικής ασκήσεων παραμένουν ασαφείς, συνιστώντας απλώς «περισσότερη κίνηση και λιγότερο κάθισμα».

Ο επικεφαλής της μελέτης, Dr. Keith Diaz, αθλητικός φυσιολόγος (ο επιστήμονας που μελετά πώς αντιδρά και προσαρμόζεται το ανθρώπινο σώμα στη σωματική άσκηση) στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κολούμπια, εξήγησε ότι η ερευνητική ομάδα ήθελε να βρει έναν συγκεκριμένο και εφικτό στόχο.

Επέλεξαν το 5λεπτο περπάτημα, καθώς προγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι αυτή η διάρκεια προσφέρει καλύτερα καρδιομεταβολικά οφέλη και βελτίωση της διάθεσης σε σχέση με μικρότερα διαλείμματα. «Το περπάτημα είναι μια δωρεάν και προσβάσιμη δραστηριότητα που πιστέψαμε ότι οι άνθρωποι θα ήταν πρόθυμοι να υιοθετήσουν», δήλωσε ο Diaz.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στην έρευνα συμμετείχαν περίπου 11.500 ενήλικες μέσω του podcast Body Electric του NPR, λαμβάνοντας μέρος σε μια πρόκληση περπατήματος διάρκειας δύο εβδομάδων. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και κλήθηκαν να περπατούν για 5 λεπτά:

Κάθε 30 λεπτά

Κάθε 1 ώρα

Κάθε 2 ώρες

Παράλληλα, κατέγραφαν τα επίπεδα κόπωσης, τη διάθεση, την παραγωγικότητά τους, καθώς και το πόσο εύκολα προσαρμόστηκε η συνήθεια αυτή στην καθημερινότητά τους.

Τα αποτελέσματα της μελέτης

Μετά από δύο εβδομάδες, όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν λιγότερη σωματική και πνευματική κόπωση, καλύτερη διάθεση και μικρή βελτίωση στην απόδοση στην εργασία τους.

Η ομάδα των 30 λεπτών: Είδε τα μεγαλύτερα οφέλη, υποδεικνύοντας ότι όσο πιο συχνά σηκώνεστε, τόσο το καλύτερο.

Η ομάδα της 1 ώρας: Πέτυχε την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και τη ρεαλιστική εφαρμογή μέσα στο καθημερινό πρόγραμμα εργασίας.

Περιορισμοί της μελέτης

Παρά τα θετικά ευρήματα, ο Dr. Diaz επεσήμανε ορισμένους περιορισμούς:

Η μελέτη διήρκεσε μόνο δύο εβδομάδες, επομένως δεν είναι γνωστές οι μακροπρόθεσμες επιδράσεις.

Τα δεδομένα βασίστηκαν σε αυτοαναφορές των συμμετεχόντων.

Το δείγμα αποτελούνταν κυρίως από γυναίκες, λευκούς και υγιείς εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, γεγονός που περιορίζει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων σε όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Πώς ωφελείται το σώμα από τους σύντομους περιπάτους

Τα μικρά διαλείμματα για περπάτημα λειτουργούν ως «κουμπιά επανεκκίνησης» για τον οργανισμό: ενεργοποιούν εκ νέου τους μύες των ποδιών, βελτιώνουν την κυκλοφορία του αίματος και προσφέρουν στον εγκέφαλο την απαραίτητη ξεκούραση, δήλωσε στο περιοδικό Health ο Michael Stack, εργοφυσιολόγος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Applied Fitness Solutions.

«Με βάση τη σχετική έρευνα, το να σηκωθείτε και να κάνετε έναν πεντάλεπτο περίπατο είναι αρκετό για να αλλάξει τον τρόπο που νιώθετε», σημείωσε ο Stack.

Το να περπατάτε κάθε ώρα μπορεί να είναι η καλύτερη στρατηγική, καθώς πρόκειται για έναν ρεαλιστικό στόχο που αρκεί για τη βελτίωση της υγείας, ανέφερε η Emily Hernandez, εργοφυσιολόγος (ο επιστήμονας που μελετά πώς αντιδρά και προσαρμόζεται το ανθρώπινο σώμα στην άσκηση και τη σωματική δραστηριότητα) στο Orlando Health.

Μπορούν να αντικαταστήσουν τα μικρά διαλείμματα άσκησης την τακτική γυμναστική;

Η Hernandez τόνισε ότι παραμένει κρίσιμο να καλύπτονται οι γενικές συστάσεις για τη σωματική άσκηση: τουλάχιστον 150 λεπτά μέτριας έντασης δραστηριότητας και δύο ημέρες προπόνησης ενδυνάμωσης την εβδομάδα.

«Τα πεντάλεπτα διαλείμματα περπατήματος είναι μια εξαιρετική συνήθεια… αλλά δεν θεωρώ ότι μπορούν να αντικαταστήσουν την οργανωμένη γυμναστική», πρόσθεσε ο Dr. David Gazzaniga, ορθοπεδικός αθλητίατρος και διευθυντής του τμήματος αθλητικής ιατρικής στο Hoag Orthopedic Institute της Καλιφόρνια. «Δεν πιστεύω ότι μπορούν να εξουδετερώσουν πλήρως τις επιπτώσεις της καθιστικής ζωής, εκτός αν γυμνάζεστε μερικές ημέρες την εβδομάδα».

«Aυτή η μελέτη επιβεβαιώνει ότι όσα κάνετε ανάμεσα στις προπονήσεις έχουν επίσης μεγάλη σημασία», κατέληξε ο Stack.

Πρέπει να ξεκινήσετε να περπατάτε κάθε ώρα;

Οι ειδικοί συμφωνούν ότι όλοι μπορούν να ωφεληθούν από μικρά διαλείμματα για περπάτημα κάθε μία ώρα. «Υπάρχει ένα κρυφό κόστος στον καθιστικό τρόπο ζωής μας», ανέφερε ο Diaz. «Η μελέτη δείχνει ότι μια απλή στρατηγική, όπως το περπάτημα για λίγα λεπτά κάθε ώρα, μπορεί να σας κάνει πιο ευτυχισμένους, πιο υγιείς και πιο παραγωγικούς».

Πώς να εντάξετε το περπάτημα στη μέρα σας

Για να διευκολύνετε την εφαρμογή αυτών των περιπάτων, οι ειδικοί προτείνουν:

Ειδοποιήσεις: Βάλτε ξυπνητήρι στο κινητό ή στον υπολογιστή σας.

Άνεση: Φορέστε άνετα παπούτσια.

Παρέα: Παρακινήστε φίλους ή συναδέλφους να περπατήσουν μαζί σας.

Συνδυαστική δραστηριότητα: Προγραμματίστε περπάτημα μετά από κάθε συνάντηση ή εργασία, ή περπατήστε όσο μιλάτε στο τηλέφωνο, ώστε τα διαλείμματα να φαίνονται πιο φυσικά.

Κάντε την αρχή με τον δικό σας ρυθμό

Αν τα πεντάλεπτα διαλείμματα σας φαίνονται μεγάλα ή το περπάτημα κάθε ώρα πολύ συχνό, ξεκινήστε με έναν πιο ρεαλιστικό στόχο για εσάς. «Οποιαδήποτε μορφή κίνησης είναι καλύτερη από την πλήρη ακινησία», επισημαίνει ο Hernandez. Διατηρήστε τη συνέπειά σας και σταδιακά αυξήστε τη φυσική σας δραστηριότητα.