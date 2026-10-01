Τουρκικό υπουργείο Άμυνας: «Καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας» – Προειδοποιήσεις σε Αθήνα και Λευκωσία για το υποθαλάσσιο καλώδιο

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Σε νέες προειδοποιήσεις προς την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία προχώρησε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, διαμηνύοντας με κατηγορηματικό τρόπο ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία «μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα» εντός της υφαλοκρηπίδας που η ίδια διεκδικεί στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης τύπου που πραγματοποιήθηκε αυτή τη φορά στην Καισάρεια, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, υποναύαρχος Ζεκί Ακτούρκ, αναφέρθηκε στο σχεδιαζόμενο υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, στις στρατιωτικές κινήσεις στη Μεγαλόνησο, αλλά και στη στρατιωτική συνεργασία της Άγκυρας με το Ριάντ και το Ισλαμαμπάντ.

Αντίδραση στο υποθαλάσσιο καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας, το τουρκικό ΥΠΑΜ κατέστησε σαφές ότι απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση με την Άγκυρα.

«Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, οποιεσδήποτε δραστηριότητες πόντισης καλωδίων/αγωγών ή επιστημονικής έρευνας που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στην υφαλοκρηπίδα μας πρέπει να συντονίζονται εκ των προτέρων με τη χώρα μας, που είναι παράκτιο κράτος», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο.

Συμπλήρωσε δε με αυστηρό τόνο ότι «η χώρα μας, στο πλαίσιο των δικαιωμάτων και εξουσιών που απορρέουν από το καθεστώς της ως παράκτιο κράτος στην υφαλοκρηπίδα -όπως διαμορφώνεται από τις Συμφωνίες Οριοθέτησης Θαλασσίων Ζωνών με την ΤΔΒΚ και τη Λιβύη και δηλώθηκε στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020- δεν θα επιτρέψει καμία μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα στην υφαλοκρηπίδα μας».

Ενόχληση

Παράλληλα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σχολίασε με επικριτικό τρόπο τη στρατιωτική παρέλαση στην Κύπρο, εκφράζοντας την ενόχλησή του για την αμυντική ενίσχυση της Λευκωσίας.

«Όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν, τονίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι συνεχείς εξοπλιστικές δραστηριότητες και οι στρατιωτικές συνεργασίες της “Ελληνοκυπριακής Διοίκησης” με τρίτες χώρες επηρεάζουν αρνητικά τη λεπτή ισορροπία και το περιβάλλον ασφάλειας στο νησί», σημείωσε ο εκπρόσωπος του ΥΠΑΜ.

Πρόσθεσε επίσης ότι «οι προκλητικές ενέργειες της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης και της Ελλάδας αυξάνουν την ένταση», επαναλαμβάνοντας πως «μια δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση στο νησί της Κύπρου είναι δυνατή μόνο με την αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας και του ίσου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού».

Η αμυντική συμμαχία στο Ριάντ και η βάση στην Μπασίκα

Πέραν των ελληνοτουρκικών, ο Ζεκί Ακτούρκ αναφέρθηκε σε σημαντικές περιφερειακές και εξοπλιστικές εξελίξεις.

Γνωστοποίησε την πραγματοποίηση τριμερούς συνάντησης των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας και Πακιστάν στο Ριάντ στις 25 Σεπτεμβρίου 2026, στο πλαίσιο της Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, με στόχο την ενίσχυση του στρατιωτικού συντονισμού και της συλλογικής άμυνας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε η σταδιακή μεταβίβαση της τουρκικής βάσης Μπασίκα στο Ιράκ, ενώ έγινε αναφορά στην προμήθεια αεροσκαφών C-130J από το Ηνωμένο Βασίλειο και στην ανάπτυξη εγχώριων εξοπλιστικών συστημάτων.