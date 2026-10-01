Πορτογαλία: Πράσινο φως από το κοινοβούλιο για την επιτάχυνση των εξώσεων – «Καθαρή βαρβαρότητα»

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Σε αντίθετη τροχιά από τη γειτονική Ισπανία κινείται η Πορτογαλία, καθώς το κοινοβούλιο της χώρας υπερψήφισε χθες Τετάρτη το βράδυ, σε πρώτη ανάγνωση, το νομοσχέδιο της δεξιάς κυβέρνησης για την αναμόρφωση της αγοράς ακινήτων.

Η νέα μεταρρύθμιση στοχεύει στην επίσπευση των διαδικασιών εξωσης για τους ενοικιαστές που καθυστερούν ή δεν καταβάλλουν τα μισθώματά τους.

Το νομοσχέδιο, το οποίο απορρίπτει η αντιπολιτευόμενη αριστερά, εγκρίθηκε χάρη στην αποχή του ακροδεξιού κόμματος Chega, της δεύτερης μεγαλύτερης πολιτικής δύναμης στη χώρα, το οποίο κατέληξε σε συμφωνία με τους Σοσιαλδημοκράτες του πρωθυπουργού Λουίς Μοντενέγκρο με την προϋπόθεση να γίνουν τροποποιήσεις στη μεταρρύθμιση πριν την οριστική της επικύρωση.

Τι αλλάζει στις μισθώσεις και τις εξώσεις

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η διαδικασία έξωσης μπορεί να ξεκινήσει εφόσον ο ενοικιαστής οφείλει δύο ενοίκια, έναντι τριών που ισχύει μέχρι τώρα.

Παράλληλα επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να ζητούν έως και τρία ενοίκια προκαταβολή και καταργεί το ανώτατο όριο για τις εγγυήσεις.

Η μεταρρύθμιση αυτή εντάσσεται στο σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, το οποίο παρουσίασε ο Μοντενέγκρο πριν έναν χρόνο, το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, φορολογικά οφέλη για τη μίσθωση ακινήτων και αυστηρότερη φορολόγηση για ορισμένες αγορές ακινήτων από ξένους αγοραστές.

Η στεγαστική κρίση στην Πορτογαλία

Η Πορτογαλία είναι αντιμέτωπη με μια από τις χειρότερες στεγαστικές κρίσεις στην Ευρώπη, με τα ενοίκια να έχουν σχεδόν διπλασιαστεί από το 2017 και να είναι απρόσιτα για πολλά νοικοκυριά.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, το μέσο ποσό ενοικίου στα νέα συμβόλαια αυξήθηκε κατά περισσότερο από 10% το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Αντιδράσεις από τις ενώσεις ενοικιαστών

Η κυβέρνηση έχει επισημάνει ότι περισσότερες από 250.000 κατοικίες παραμένουν κενές καθώς η νομική αβεβαιότητα αποθαρρύνει τους ιδιοκτήτες τους να τα ενοικιάσουν αλλά οι ενώσεις ενοικιαστών καταγγέλλουν ότι η μεταρρύθμιση απλώς θα επιδεινώσει την κρίση.

«Αυτή η πρόταση μεταρρύθμισης είναι καθαρή βαρβαρότητα», δήλωσε ο Αντόνιο Ματσάδο επικεφαλής της Ένωσης Ενοικιαστών της Λισαβόνας, εκτιμώντας ότι «θα στρεβλώσει περαιτέρω την αγορά ενοικίων υπέρ των ιδιοκτητών» και απλώς θα οδηγήσει σε υψηλότερα ενοίκια, αντί να αμβλύνει την κρίση προσιτής στέγασης.

Απέρριψε εξάλλου τα σχέδια της κυβέρνησης να επιταχυνθούν οι εξώσεις, κάνοντας λόγο για «καθαρό καιροσκοπισμό» και εξηγώντας ότι οι περιπτώσεις ενοικιαστών που δεν καταβάλλουν ενοίκιο είναι πολύ λίγες.

Eνστάσεις πριν την τελική ψηφοφορία

To Chega έχει επισημάνει ότι επιθυμεί να τροποποιηθούν κάποιες προβλέψεις του νομοσχεδίου πριν την τελική ψηφοφορία για την έγκρισή του οι οποίες, όπως εκτίμησε, θα δημιουργήσουν αβεβαιότητα τόσο για τους ενοικιαστές όσο και για τους ιδιοκτήτες, και ζήτησε «μια πιο ισορροπημένη λύση».

Κύμα διαμαρτυριών στην Ισπανία

Στην Ισπανία ξέσπασε την προηγούμενη εβδομάδα ένα κίνημα αγανάκτησης μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της, έπειτα από την αγορά του από εταιρεία ακινήτων η οποία ήθελε να αυξήσει το ενοίκιο κατά 275%.

Καταυλισμοί διαμαρτυρίας έχουν στηθεί σε πολλές πόλεις της χώρας, κυρίως στο κέντρο της Μαδρίτης, με αίτημα την υιοθέτηση νομοθεσίας που θα προστατεύει τους ενοικιαστές.

Η σοσιαλιστική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ ελπίζει να εγκριθούν αύριο Παρασκευή από το κοινοβούλιο μέτρα τα οποία προωθεί για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ