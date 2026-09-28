Μαδρίτη: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση – Εκατοντάδες σκηνές στην Πουέρτα ντελ Σολ

Η Μαδρίτη βρίσκεται αντιμέτωπη με διαμαρτυρίες για το δικαίωμα στη στέγαση, καθώς η οργή για τις εξώσεις και τις αυξήσεις ενοικίων οδήγησε σε τριήμερη κατασκήνωση στην Πουέρτα ντελ Σολ, θυμίζοντας το κίνημα των «Αγανακτισμένων» του 2011. Οι κινητοποιήσεις πυροδοτήθηκαν από την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, με χιλιάδες πολίτες να διαδηλώνουν και την κυβέρνηση να εργάζεται για την ψήφιση διατάγματος για τη στέγαση.

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Διεθνή Νέα

Μαδρίτη Ισπανία στεγαστικό
Μαδρίτη, Ισπανία / Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μαδρίτη μετατρέπεται σε πεδίο μάχης για το δικαίωμα στη στέγαση, με διαδηλωτές να κατασκηνώνουν στην Πουέρτα ντελ Σολ για τρίτη συνεχή ημέρα, διαμαρτυρόμενοι για τις εξώσεις και τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα ενοίκια.
  • Οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της, όπου ζούσε για πάνω από επτά δεκαετίες, γεγονός που οδήγησε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της Μαδρίτης.
  • Εν μέσω πολιτικής αντιπαράθεσης, η κυβέρνηση Σάντσεθ εργάζεται για την ψήφιση διατάγματος για τη στέγαση, καθώς η Ισπανία αντιμετωπίζει έλλειμμα 750.000 κατοικιών και διπλασιασμό των ενοικίων την τελευταία δεκαετία.

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Σε πεδίο μάχης για το δικαίωμα στη στέγαση μετατρέπεται η Μαδρίτη, καθώς η οργή των πολιτών για τις εξώσεις και τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα ενοίκια ξεχείλισε, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα διαμαρτυριών που ξυπνά μνήμες από το ιστορικό κίνημα των «Αγανακτισμένων» του 2011.

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Κατασκήνωση στην Πουέρτα ντελ Σολ

Διαδηλωτές ξεκίνησαν τη Δευτέρα την τρίτη συνεχή ημέρα κατασκήνωσης έξω από την έδρα της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για την έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας και απαιτώντας ισχυρότερη προστασία για τους ενοικιαστές απέναντι στην έλλειψη στέγης και στα σταθερά καλπάζοντα ενοίκια.

Οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν οι αστυνομικές αρχές απομάκρυναν πάνω σε φορείο την 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη -στο οποίο ζούσε για περισσότερες από επτά δεκαετίες- κατόπιν διαταγής έξωσης που εξασφάλισε επενδυτικό ταμείο το οποίο αγόρασε το διαμέρισμά της.

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Εκατοντάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο ήρθαν σε σύγκρουση με την αστυνομία, ενώ η αριστερή κυβέρνηση καταδίκασε τη δεξιά περιφερειακή διοίκηση επειδή δεν απέτρεψε την έξωση.

Μέχρι τη Δευτέρα, εκατοντάδες σκηνές είχαν κατακλύσει την κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, θυμίζοντας τις κινητοποιήσεις του 2011, όταν η πλατεία είχε καταληφθεί για έναν μήνα από ακτιβιστές που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα λιτότητας που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

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Φωτογραφία: Reuters

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

Το Σάββατο, περίπου 30.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της Μαδρίτης για να διαμαρτυρηθούν για τη μεταχείριση της Μαρικάρμεν, αλλά και άλλων πολιτών που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των επενδυτικών ταμείων.


Οι διαδηλωτές κουνούσαν κλειδιά και κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Κερδοσκόποι πάτε σπίτι σας» και «Η στέγαση είναι για να ζούμε».


Καθώς έπεφτε η νύχτα στην Πουέρτα ντελ Σολ, όπου στεγάζεται το γραφείο της Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, της κεντροδεξιάς προέδρου της περιφέρειας της Μαδρίτης, δεκάδες ακτιβιστές έστησαν σκηνές, με τον αριθμό τους να αυξάνεται σταθερά έκτοτε.


Η Μπλάνκα, μία φοιτήτρια, δήλωσε ότι οι νέοι Ισπανοί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να μετακομίσουν από τα σπίτια των γονιών τους.


«Οι πολιτικοί όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα, αλλά χειροτερεύουν τα πράγματα. Αποφασίσαμε να υψώσουμε το ανάστημά μας, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα μας ακούσουν».


Επιπλέον διαμαρτυρίες είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Ισπανία τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Συνδικάτο Ενοικιαστών, το οποίο συντονίζει τις κινητοποιήσεις.

Πολιτική αντιπαράθεση

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την ψήφιση ενός διατάγματος για τη στέγαση στο κοινοβούλιο έως την Τρίτη, το οποίο θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στους ενοικιαστές.

Τα ενοίκια έχουν διπλασιαστεί κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση των μισθών.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα 750.000 κατοικιών.

Κάθε χρόνο κατασκευάζονται μόλις περίπου 120.000 σπίτια, αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα έκτο των επιπέδων πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Από την πλευρά της, η Αγιούσο κατηγόρησε την Παρασκευή την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει το στεγαστικό ζήτημα στα οκτώ χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Πηγή: Reuters

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