Μαδρίτη: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση – Εκατοντάδες σκηνές στην Πουέρτα ντελ Σολ

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Σε πεδίο μάχης για το δικαίωμα στη στέγαση μετατρέπεται η Μαδρίτη, καθώς η οργή των πολιτών για τις εξώσεις και τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις στα ενοίκια ξεχείλισε, πυροδοτώντας ένα νέο κύμα διαμαρτυριών που ξυπνά μνήμες από το ιστορικό κίνημα των «Αγανακτισμένων» του 2011.

Κατασκήνωση στην Πουέρτα ντελ Σολ

Διαδηλωτές ξεκίνησαν τη Δευτέρα την τρίτη συνεχή ημέρα κατασκήνωσης έξω από την έδρα της περιφερειακής κυβέρνησης της Μαδρίτης, διαμαρτυρόμενοι για την έξωση μιας ηλικιωμένης γυναίκας και απαιτώντας ισχυρότερη προστασία για τους ενοικιαστές απέναντι στην έλλειψη στέγης και στα σταθερά καλπάζοντα ενοίκια.

Οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, όταν οι αστυνομικές αρχές απομάκρυναν πάνω σε φορείο την 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ από το σπίτι της στη Μαδρίτη -στο οποίο ζούσε για περισσότερες από επτά δεκαετίες- κατόπιν διαταγής έξωσης που εξασφάλισε επενδυτικό ταμείο το οποίο αγόρασε το διαμέρισμά της.

Εκατοντάδες άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο ήρθαν σε σύγκρουση με την αστυνομία, ενώ η αριστερή κυβέρνηση καταδίκασε τη δεξιά περιφερειακή διοίκηση επειδή δεν απέτρεψε την έξωση.

Μέχρι τη Δευτέρα, εκατοντάδες σκηνές είχαν κατακλύσει την κεντρική πλατεία Πουέρτα ντελ Σολ, θυμίζοντας τις κινητοποιήσεις του 2011, όταν η πλατεία είχε καταληφθεί για έναν μήνα από ακτιβιστές που διαμαρτύρονταν για τα μέτρα λιτότητας που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους

Το Σάββατο, περίπου 30.000 άνθρωποι πραγματοποίησαν πορεία στους δρόμους της Μαδρίτης για να διαμαρτυρηθούν για τη μεταχείριση της Μαρικάρμεν, αλλά και άλλων πολιτών που υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των επενδυτικών ταμείων.



Οι διαδηλωτές κουνούσαν κλειδιά και κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Κερδοσκόποι πάτε σπίτι σας» και «Η στέγαση είναι για να ζούμε».

QUE VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA. Así están los ánimos ahora mismo en la Puerta del Sol. Todo el que pueda a la acampada, que venga. Demostremos nuestra fuerza, a por la huelga general. pic.twitter.com/0hZLdfGqx7 — Sindicato de Estudiantes de Madrid (@SEMadrid_) September 27, 2026



Καθώς έπεφτε η νύχτα στην Πουέρτα ντελ Σολ, όπου στεγάζεται το γραφείο της Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, της κεντροδεξιάς προέδρου της περιφέρειας της Μαδρίτης, δεκάδες ακτιβιστές έστησαν σκηνές, με τον αριθμό τους να αυξάνεται σταθερά έκτοτε.

Avanza la noche y esta es la imagen de la Puerta del Sol, donde continúa la acampada de centenares de personas en solidaridad con Maricarmen Abascal y en protesta por la crisis de la vivienda

pic.twitter.com/IyCPe8jqCi — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 27, 2026



Η Μπλάνκα, μία φοιτήτρια, δήλωσε ότι οι νέοι Ισπανοί δίνουν μάχη για να μπορέσουν να μετακομίσουν από τα σπίτια των γονιών τους.

Police in Madrid have clashed with protesters during the eviction of an 87-year-old woman from the home where she had lived for more than 70 years. Maricarmen Abascal was given just 30 minutes to leave with her essential belongings. pic.twitter.com/jUhMIl1PbP — Channel 4 News (@Channel4News) September 23, 2026



«Οι πολιτικοί όχι μόνο δεν κάνουν τίποτα, αλλά χειροτερεύουν τα πράγματα. Αποφασίσαμε να υψώσουμε το ανάστημά μας, οπότε ας ελπίσουμε ότι θα μας ακούσουν».

Thousands of people gathered to protest in support of Maricarmen Abascal, an 87-year-old woman who was evicted from the home where she had lived for more than 70 years. pic.twitter.com/2hVvuzmKIR — ABC News (@ABC) September 24, 2026



Επιπλέον διαμαρτυρίες είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν σε ολόκληρη την Ισπανία τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Συνδικάτο Ενοικιαστών, το οποίο συντονίζει τις κινητοποιήσεις.

Πολιτική αντιπαράθεση

Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε την Κυριακή ότι η κυβέρνηση εργάζεται για την ψήφιση ενός διατάγματος για τη στέγαση στο κοινοβούλιο έως την Τρίτη, το οποίο θα προσφέρει άμεση ανακούφιση στους ενοικιαστές.

Τα ενοίκια έχουν διπλασιαστεί κατά μέσο όρο την τελευταία δεκαετία, ξεπερνώντας κατά πολύ την αύξηση των μισθών.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, η χώρα αντιμετωπίζει έλλειμμα 750.000 κατοικιών.

Κάθε χρόνο κατασκευάζονται μόλις περίπου 120.000 σπίτια, αριθμός που αντιστοιχεί στο ένα έκτο των επιπέδων πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008.

Από την πλευρά της, η Αγιούσο κατηγόρησε την Παρασκευή την κυβέρνηση Σάντσεθ ότι απέτυχε να αντιμετωπίσει το στεγαστικό ζήτημα στα οκτώ χρόνια που βρίσκεται στην εξουσία.

Πηγή: Reuters