Γαλλία: «Υπάρχουν εγκλήματα που δεν θυμόμαστε» – Εθνική εκστρατεία κατά της χημικής υποταγής με τη σφραγίδα της Ζιζέλ Πελικό

Στη Γαλλία ξεκινά εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης κατά της σεξουαλικής κακοποίησης μέσω χημικής υποταγής, εμπνευσμένη από την υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία υπέστη βιασμούς ενώ ναρκωνόταν από τον πρώην σύζυγό της. Η εκστρατεία, με σύνθημα «Υπάρχουν εγκλήματα που δεν μπορούμε να διηγηθούμε, επειδή δεν τα θυμόμαστε», στοχεύει στην ενημέρωση για την επίθεση με ψυχοδραστικές ουσίες και την ενθάρρυνση των θυμάτων να αναζητήσουν βοήθεια.

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Διεθνή Νέα

Ζιζέλ Πελικό
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στη σκιά της υπόθεσης της Ζιζέλ Πελικό, τίθεται σήμερα σε εφαρμογή στη Γαλλία εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική κακοποίηση μέσω χημικής υποταγής, υπό το σύνθημα «Υπάρχουν εγκλήματα που δεν μπορούμε να διηγηθούμε, επειδή δεν τα θυμόμαστε».
  • Οι βιασμοί που υπέστη η Ζιζέλ Πελικό, η οποία ναρκωνόταν από τον πρώην σύζυγό της, έφεραν στο φως αυτές τις εγκληματικές πρακτικές, με τον δράστη να καταδικάζεται σε κάθειρξη 20 ετών τον Δεκέμβριο του 2024.
  • Η εκστρατεία, πρωτοβουλία της οργάνωσης «M’endors pas» που ιδρύθηκε από την κόρη της Πελικό, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση για τη σεξουαλική επίθεση με χημική υποταγή, μεταφέροντας το μήνυμα ότι «αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, πρέπει να το ερευνήσετε».

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Στη σκιά της υπόθεσης της Ζιζέλ Πελικό, που εξελίχθηκε σε διεθνές σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας, τίθεται σήμερα σε εφαρμογή στη Γαλλία εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική κακοποίηση μέσω χημικής υποταγής, υπό το σύνθημα «Υπάρχουν εγκλήματα που δεν μπορούμε να διηγηθούμε, επειδή δεν τα θυμόμαστε».

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Η υπόθεση που συγκλόνισε την υφήλιο

Οι βιασμοί που υπέστη η Ζιζέλ Πελικό, η οποία ναρκωνόταν με ηρεμιστικά και αγχολυτικά από τον πρώην σύζυγό της, τον Ντομινίκ, ο οποίος τη βίαζε και στη συνέχεια την παρέδιδε σε δεκάδες αγνώστους που στρατολογούσε μέσω του διαδικτύου, έφεραν στο φως αυτές τις εγκληματικές πρακτικές.

Ο πρώην σύζυγός της καταδικάστηκε σε κάθειρξη 20 ετών τον Δεκέμβριο του 2024, ύστερα από μια δίκη που συγκέντρωσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.

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Πρωτοβουλία της οργάνωσης «M’endors pas»

Η εκστρατεία αυτή ξεκίνησε από τη γαλλική ένωση «M’endors pas» (Μη με Κοιμίζεις), η οποία ιδρύθηκε από την Καρολίν Νταριάν, την κόρη της Πελικό.

Η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε σήμερα «πολύ περήφανη» για την κόρη της και «βαθιά ευγνώμων».

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«Αυτός ο αγώνας είναι της Καρολίν, είναι δικός μου, αλλά πάνω απ’ όλα είναι τώρα ο αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας. Οι δημόσιες αρχές πρέπει να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα, το οποίο είναι πραγματικά μια μάστιγα που επηρεάζει τους πάντες», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό France Inter.


Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική επίθεση με χημική υποταγή, τη χορήγηση ψυχοδραστικής ουσίας σε ένα άτομο εν αγνοία του ή υπό πίεση, με εγκληματικούς ή παραβατικούς σκοπούς.

«Το μήνυμα που θέλουμε να μεταφέρουμε είναι ότι, αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, πρέπει να το ερευνήσετε. Το ότι δεν θυμάστε κάτι δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ίχνη», δήλωσε η Καρολίν Νταριάν στο AFP.


Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εκστρατεία θα διαρκέσει έως τις 18 Οκτωβρίου και θα προβάλλεται στην τηλεόραση, στον Τύπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε διαφημιστικές πινακίδες.

Στο σποτ, διάφοροι καθημερινοί άνθρωποι κάθονται σε ένα στούντιο και καλούνται να «αφηγηθούν τι τους συνέβη» με τον σύντροφο, τον πεθερό ή τον συνάδελφό τους. Κανείς τους δεν μπορεί να απαντήσει, δείχνοντας απόλυτη σύγχυση και απόγνωση

Στη συνέχεια, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη: «Υπάρχουν εγκλήματα που δεν μπορούμε να διηγηθούμε, επειδή δεν τα θυμόμαστε».

Στην τελευταία σκηνή του, η Ζιζέλ Πελικό εμφανίζεται να στέλνει ένα μήνυμα πρόληψης, προτρέποντας τα πιθανά θύματα να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Αναφοράς για Επιθέσεις Με τη Χρήση Ουσιών (CRAFS).

 

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