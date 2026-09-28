Μαζωνάκης: Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή – Η υδροθεραπεία και ο απινιδωτής που ήταν «ξεχασμένος» για 4 χρόνια

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Σημαντικές εξελίξεις και νέα ερωτήματα προκύπτουν γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με επίκεντρο τους ελέγχους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών (ΙΣΑ), την κατάσταση του ιατρικού εξοπλισμού και τις καταθέσεις προσώπων που συνάντησαν τον καλλιτέχνη λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

Με την κατάθεση μίας ακόμη νοσηλεύτριας συνεχίζεται η ανάκριση για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση έχει κληθεί να βρεθεί μια ακόμη υπάλληλος του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Η γυναίκα είναι πιθανόν να ερωτηθεί σχετικά με την τοποθέτηση της κατηγορούμενης γιατρού, η οποία φέρεται να ισχυρίστηκε απολογούμενη ενώπιον του δικαστικού λειτουργού ότι δεν χορήγησε μέθη στον δημοφιλή τραγουδιστή, ερχόμενη σε αντίθεση με τα όσα μεταγενέστερα έχουν αποκαλυφθεί και κατατεθεί.

Ερωτήματα ΙΣΑ για την υδροθεραπεία και την εικόνα του ιατρείου

Η πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ, Πολυτίμη Λεονάρδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews, έθεσε το ερώτημα για το πού πραγματοποιήθηκε η υδροθεραπεία στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε ο τραγουδιστής την παραμονή της μοιραίας πλασμαφαίρεσης.

Όπως εξήγησε η ίδια:

Κατά τον έλεγχο που διενήργησε κλιμάκιο του ΙΣΑ μία ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, δεν εντοπίστηκε μηχάνημα υδροθεραπείας, παρά το γεγονός ότι αντίστοιχος εξοπλισμός είχε καταγραφεί στον ίδιο χώρο τον Νοέμβριο του 2025.

Ο υπεύθυνος του χώρου υποστήριξε στην αυτοψία ότι το μηχάνημα ήταν χαλασμένο, είχε απομακρυνθεί και ο χώρος μετατράπηκε σε χώρο λήψης ιστορικού.

Η κα Λεονάρδου χαρακτήρισε τον χώρο ως «ένα ιδιόμορφο παθολογικό ιατρείο στο οποίο σαν ασθενής δεν θα ήθελα να μου πάρουν ούτε την πίεση».

Η γιατρός δήλωσε στο κλιμάκιο πως ο τραγουδιστής εμφανίστηκε στο ιατρείο την προηγουμένη σε κακή κατάσταση ζητώντας βοήθεια και επανήλθε την επόμενη μέρα για τη θεραπεία, χωρίς να δηλώσει στους ελεγκτές ότι έγινε υδροθεραπεία.

Ο ΙΣΑ πραγματοποίησε πλήρη φωτογραφική καταγραφή του χώρου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι τα κλιμάκιά του δεν έχουν ανακριτικές αρμοδιότητες, ενώ μέχρι σήμερα δεν υπάρχει έγγραφη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο.

«Ξεχασμένος» για τέσσερα χρόνια ο απινιδωτής

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τη λειτουργία του απινιδωτή την ώρα της κρίσης. Ο προμηθευτής του μηχανήματος, Γ. Αδαμόπουλος, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δέχθηκε τηλεφώνημα στις 16:26 το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου –ημέρα θανάτου του τραγουδιστή– από τη νοσηλεύτρια και την προφυλακισμένη γιατρό, οι οποίες ζητούσαν εναγωνίως οδηγίες επειδή η συσκευή δεν λειτουργούσε.

Όπως αποδείχθηκε, ο απινιδωτής είχε αγοραστεί στις 7 Ιουλίου 2022 και παρέμενε στο κουτί του επί τέσσερα χρόνια, με αποτέλεσμα να μην έχει ενεργή μπαταρία τη στιγμή που χρειάστηκε.

Για «εγκληματικές ευθύνες» έκανε λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, τονίζοντας πως πρόκειται για αφαίρεση ανθρώπινης ζωής με ενδεχόμενο δόλο, σημειώνοντας ότι μια αλλαγή μπαταρίας θα μπορούσε να είχε σώσει τη ζωή του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η μαρτυρία του υπνοθεραπευτή

Νέα δεδομένα προσθέτει και η κατάθεση του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομνιανού, ο οποίος συνάντησε τον τραγουδιστή μία ημέρα πριν από τον θάνατό του.

Ο κ. Κομιανός ανέφερε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης του ζήτησε βοήθεια λέγοντας πως ήθελε να αλλάξει ζωή. Παράλληλα, επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τη γιατρό για να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με την πλασμαφαίρεση, με την ίδια να τους διαβεβαιώνει για την ασφάλεια της διαδικασίας, τη συμβολή της στην αποτοξίνωση και την ευεξία του οργανισμού, αναφέροντας και το σχετικό κόστος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου αναμένεται να ρίξουν φως σε περαιτέρω πτυχές της υπόθεσης.