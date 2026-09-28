Φωτιά στη Νέα Ιωνία: Στο «μικροσκόπιο» εκρήξεις πριν από την πυρκαγιά και παλαιότερο φονικό επεισόδιο στην καφετέρια – Συγκλονιστικές εικόνες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας (28/9) στη Νέα Ιωνία, μετά τη φωτιά που ξέσπασε σε καφετέρια που στεγάζεται στο ισόγειο τριώροφου κτιρίου. Η φωτιά όπως έγραψε το enikos.gr επεκτάθηκε ταχύτατα, φτάνοντας μέχρι τον τρίτο όροφο μέσα σε περίπου δέκα λεπτά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να επιβεβαιώνει εμπρηστική ενέργεια, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Στο «μικροσκόπιο» εκρήξεις πριν από την πυρκαγιά και παλαιότερο φονικό επεισόδιο στην καφετέρια

Το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής διεξάγει έρευνα στο ισόγειο κατάστημα για τον εντοπισμό στοιχείων που θα φωτίσουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές συνεκτιμούν δύο σημαντικές παραμέτρους:

1.Μαρτυρίες ενοίκων: Τουλάχιστον τρία άτομα ανέφεραν ότι άκουσαν δύο ισχυρές εκρήξεις λίγο πριν ξεσπάσει η φωτιά.

2.Το συμβάν του 2023: Τον Φεβρουάριο του 2023, στο ίδιο κατάστημα, είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος, βάσει των πληροφοριών, δεν εμπλεκόταν στο περιστατικό.

Ολοσχερής καταστροφή στην καφετέρια και ζημιές σε διαμερίσματα

Το κατάστημα από το οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά καταστράφηκε ολοσχερώς. Παράλληλα, οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε τουλάχιστον τρία διαμερίσματα, επηρεάζοντας και τους τρεις ορόφους της πολυκατοικίας.

Επιχείρηση κατάσβεσης και δραματικοί απεγκλωβισμοί

Η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα στο σημείο, αντιμετωπίζοντας μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση λόγω του μεγάλου ύψους που είχαν λάβει οι φλόγες. Στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για τη διατήρηση της ασφάλειας των κατοίκων:

Οι νεότεροι σε ηλικία ένοικοι απομακρύνθηκαν μέσω του κλιμακοστασίου.

Οι ηλικιωμένοι, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και άτομα με προβλήματα υγείας, οδηγήθηκαν στην ταράτσα, από όπου απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια από τους πυροσβέστες.

Ύστερα από περίπου τρεις ώρες μάχης, οι δυνάμεις κατάσβεσης έθεσαν υπό έλεγχο και την τελευταία εστία. Ωστόσο, πυροσβέστες παραμένουν στο σημείο, ελέγχοντας εξονυχιστικά κάθε χώρο και κυρίως το ισόγειο.

Δείτε συγκλονιστικές εικόνες από τις καταστροφές που προκάλεσε η φωτιά

Δείτε βίντεο ντοκουμέντο από την ΕΡΤ