Υπόθεση Μαζωνάκη: «Ρε μπελά που βρήκαμε!»

Η Realnews αποκαλύπτει όλο τον εξοργιστικό διάλογο μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού μετά τη μεταφορά του δημοφιλούς τραγουδιστή στο νοσοκομείο.

ΠΗΓΗ: Realnews

Όλη την επικοινωνία του υπνοθεραπευτή με την κατηγορούμενη γιατρό Ι.Γ., φέρνει στο φως η Realnews. Όπως αποκαλύπτεται από τα γραπτά μηνύματα αλλά και από τις τηλεφωνικές συνομιλίες -όπως τις μετέφερε στην κατάθεσή του ο 62χρονος υπνοθεραπευτής– φαίνεται πως έγινε προσπάθεια συγκάλυψης ώστε να μην αποκαλυφθούν οι πραγματικές συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο δημοφιλής τραγουδιστής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της «R», την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, στις 14:44 ακριβώς, ο υπνοθεραπευτής στέλνει μήνυμα στην 56χρονη γιατρό άνευ ειδικότητας Ι. Γ., ρωτώντας την αν ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο προκαθορισμένο ραντεβού. «Ήρθε;», είναι το λακωνικό SMS που της έστειλε. «Ναι», απαντά η γιατρός, στέλνοντας και μια φωτογραφία του τραγουδιστή την ώρα που κάνει πλασμαφαίρεση. Τα μάτια του είναι κλειστά, το κεφάλι του έχει γείρει από τη μία πλευρά και είναι σκεπασμένος με κουβέρτα. Ο υπνοθεραπευτής αντιδρά στη φωτογραφία, πατώντας το σύμβολο της καρδιάς.

Περισσότερες από δύο ώρες αργότερα, στις 16:51, ο υπνοθεραπευτής επανέρχεται. «Πώς πάμε;», γράφει σε SMS, καθώς θέλει να μάθει αν η πλασμαφαίρεση έχει ολοκληρωθεί και ο τραγουδιστής έχει φύγει από το ιατρείο, καθώς στις 17:00 είχαν ραντεβού στην Κηφισιά. Όμως δεν παίρνει απάντηση. Ένα λεπτό αργότερα, στις 16:52, τηλεφωνεί ο ίδιος στη γιατρό.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να έχει καταθέσει ο υπνοθεραπευτής, εκεί ακούει για πρώτη φορά ότι κάτι δεν πάει καλά. «Η γιατρός μου είπε ότι ο Μαζωνάκης δεν είναι καλά, έχει πτώση αρτηριακής πίεσης και τον έχει παραλάβει το ΕΚΑΒ.

Τη ρώτησα γιατί δεν τον είχε συνοδεύσει και μου απάντησε ότι είχε άλλη πελάτισσα και το έκλεισε», φέρεται να αποκάλυψε στην κατάθεσή του ο 62χρονος για τη συνομιλία που είχε με τη γιατρό, η οποία, όπως φαίνεται, συνέχιζε ατάραχη την «εργασία» της, παρότι γνώριζε ότι η καρδιά του Γιώργου Μαζωνάκη είχε σταματήσει να χτυπά…

«Θα πάω σε λίγο» Ο 62χρονος σοκαρίστηκε, όπως είπε στην κατάθεσή του, με όσα άκουσε στο τηλέφωνο. Προσπαθεί να βάλει σε μια σειρά τις σκέψεις του και να καταλάβει τι έχει γίνει. Στις 17:05 στέλνει μήνυμα στη γιατρό: «Προχθές μου είπες ότι παίρνει διουρητικά. Μήπως αυτό φταίει;». Η Ι. Γ. απαντά στις 17:24: «Και αυτά ρίχνουν την πίεση. Δεν ξέρω τι άλλο έχει πάρει». Ένα λεπτό μετά ο υπνοθεραπευτής γράφει «ρε μπελά που βρήκαμε! Ποιος τον συνοδεύει;».

«Τον πήρε το ΕΚΑΒ. Θα πάω με τον Η. σε λίγο», ήταν η απάντηση που έλαβε από την Ι. Γ., η οποία σε αυτό το μήνυμα εννοούσε τον Η. Θ., τον σύζυγό της και επίσης κατηγορούμενο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο υπνοθεραπευτής αντιλαμβάνεται ότι θα ξεσπάσει σάλος και θα βρεθεί και ο ίδιος μπλεγμένος. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν γνωρίζει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει πεθάνει.

Ξέρει μόνο όσα του είπε η Γ., δηλαδή ότι το ΕΚΑΒ έχει παραλάβει τον τραγουδιστή, διότι έπεσε η αρτηριακή του πίεση και δεν είναι καλά. Στις 17:27 στέλνει στη Γ. το επίμαχο μήνυμα:

«Μη βγει παραέξω η ιστορία». Μόλις 13 λεπτά μετά, στο νοσοκομείο «Ελπίς» σταματούσαν οι προσπάθειες αναζωογόνησης του δημοφιλούς τραγουδιστή και ανακοινωνόταν επισήμως ο θάνατός του.

Περίπου 20 λεπτά μετά, τα μέσα ενημέρωσης ανακοινώνουν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε. «Το έμαθες;», στέλνει μήνυμα ο υπνοθεραπευτής στις 18:01, με τη Γ. να απαντά «ναι, μόλις». «Δεν το πιστεύω. Σε πήρα στον λαιμό μου», είναι το τελευταίο μήνυμα που της στέλνει.

Ο ρόλος της μάνατζερ Ο 62χρονος υπνοθεραπευτής είπε στην κατάθεσή του ότι γνώρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη μέσω μιας μάνατζερ καλλιτεχνών, η οποία είναι στενή συνεργάτιδα γνωστού επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στις 27 Αυγούστου, στις 11:00, η μάνατζερ τηλεφώνησε για πρώτη φορά στον υπνοθεραπευτή.

«Με κάλεσε και μου ζήτησε να συναντήσω τον Μαζωνάκη για να κάνει υπνοθεραπεία. Αρνήθηκα να τον αναλάβω λόγω του ιστορικού του με τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο», φέρεται να έχει αναφέρει στην κατάθεσή του ο υπνοθεραπευτής.

«Την ίδια ημέρα, στις 13:30, μου τηλεφώνησε ξανά και επέμεινε να συναντήσω τον τραγουδιστή. Στις 2 Σεπτεμβρίου τηλεφώνησε και πάλι με το ίδιο αίτημα. Τότε δέχθηκα και κανονίσαμε να βρεθούμε την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όμως στη συνέχεια άλλαξε και πραγματοποιήσαμε το ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, στις 17:00, σε εστιατόριο στο Ψυχικό. Μετά έμαθα ότι η γιατρός έχει επικοινωνία με τον Μαζωνάκη και συμφώνησαν για κάποιες θεραπείες», φέρεται να έχει προσθέσει ο 62χρονος. Ο υπνοθεραπευτής ρωτήθηκε, κατά την κατάθεσή του, τι εννοούσε με το μήνυμα που έστειλε στη γιατρό ότι «θα τον στριμώξω».

«Αναφερόμουν στο ραντεβού που είχα με τον Μαζωνάκη για το απόγευμα της Τετάρτης. Εννοούσα ότι θα στριμώξω το ραντεβού ώστε να προλάβει να έρθει σε εμένα, μετά την επίσκεψή του στην Καρνεάδου», φέρεται να απάντησε ο υπνοθεραπευτής. Εξετάζεται ωστόσο το σενάριο ο Γιώργος Μαζωνάκης να είχε εκφράσει τις αντιρρήσεις για το υψηλό κόστος της πλασμαφαίρεσης και ο υπνοθεραπευτής να ανέλαβε να τον πιέσει.

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Γιάννης Γλύκας, δήλωσε στην «R» για την υπόθεση: «Ο εντολέας μου δεν ήταν καν στον χώρο και τουλάχιστον με τα υπάρχοντα στοιχεία δεν μπορεί να του αποδοθεί κάποια κατηγορία. Με την κατάθεσή του “φώτισε” την ανάκριση και έδωσε πειστικές απαντήσεις».

Η σύμβαση Όμως πώς ακριβώς θα βοηθούσε ο υπνοθεραπευτής τον τραγουδιστή; Τι υπηρεσίες θα παρείχε; Ο υπνοθεραπευτής συστήνεται ως «αναδρομέας θεραπευτής», ενώ έχει αναπτύξει τη δική του μέθοδο, την αποκαλούμενη «υπνοσκόπηση». Ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι δεν είναι γιατρός, ενώ έχει αναφέρει ότι δεν διαθέτει στην Ελλάδα άδεια κλινικού ψυχολόγου.

Σε παλαιότερες τοποθετήσεις του έχει επικαλεστεί περιπτώσεις κατά τις οποίες οδοντιατρικές πράξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με ύπνωση αντί της συμβατικής αναισθησίας!

Ιδιαίτερη συζήτηση έχουν προκαλέσει και άλλες θεωρίες που έχει αναπτύξει δημόσια. Υποστηρίζει ότι, μέσω της μεθόδου του, ο θεραπευόμενος μπορεί να ανατρέξει όχι μόνο στα παιδικά του χρόνια, αλλά ακόμη και σε «προηγούμενες ζωές», αναζητώντας εκεί τη ρίζα σημερινών προβλημάτων του και φοβιών. Στην προσωπική του ιστοσελίδα, μάλιστα, σε ερώτηση για το αν είναι δυνατή η αναδρομή σε προηγούμενη ζωή, απαντά καταφατικά.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις θεωρίες του, στο ασυνείδητο ενός ανθρώπου μπορεί να «φιλοξενούνται» ξένες οντότητες ή ψυχές ανθρώπων που έχουν πεθάνει, οι οποίες ενδέχεται, κατά τη θεωρία του, να επηρεάζουν τη ζωή του. Οι δύο γιατροί φαίνεται να εκτίμησαν ως χρήσιμες αυτές τις απόψεις του υπνοθεραπευτή και στις 4 Σεπτεμβρίου 2025 συνυπέγραψαν σύμβαση «διεπιστημονικής συνεργασίας» αορίστου χρόνου.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, ο υπνοθεραπευτής παρέχει «εξειδικευμένες γνώσεις και υπηρεσίες» προς τους γιατρούς, στο πλαίσιο των «ολιστικών θεραπευτικών πλάνων που καταρτίζουν οι γιατροί για τους ασθενείς τους». Η αμοιβή του υπνοθεραπευτή ορίζεται στα 40 ευρώ ανά θεραπευόμενο, ένα ποσό όμως που «δύναται να αναπροσαρμόζεται με έγγραφη συμφωνία».

Όμως απαγορεύεται ρητώς στον υπνοθεραπευτή να έχει άμεση οικονομική συναλλαγή με τους ασθενείς και τιμολογεί αποκλειστικά τους γιατρούς για τις υπηρεσίες που παρέχει. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η επιστημονική ευθύνη για τη συνολική θεραπευτική αγωγή των ασθενών ανήκει αποκλειστικά στους γιατρούς και ο υπνοθεραπευτής δεν δύναται να προβεί σε οποιαδήποτε ιατρική πράξη.