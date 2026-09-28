Γεωργιάδης για Κουλκουδίνα: Προσπάθησε να πει ένα επιχείρημα, δεν του βγήκε πολύ καλά – Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας στην κυβέρνηση

Στη συζήτηση για την εικόνα της κυβέρνησης, την κριτική που δέχεται ο ίδιος, αλλά και τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από δημόσιες παρεμβάσεις του, ο Άδωνις Γεωργιάδης δίνει απαντήσεις για μια σειρά από περιστατικά.

Ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΣΚΑΙ, απορρίπτει το ότι υπάρχει ζήτημα αλαζονείας από την πλευρά της κυβέρνησης και χαρακτηρίζει άδικη αυτή την εικόνα. Αναφερόμενος στον κ. Κουλκουδίνα, σημειώνει ότι επιχείρησε να στοιχειοθετήσει ένα επιχείρημα, το οποίο, όπως παραδέχεται, δεν διατυπώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

«Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας»

«Δεν υπάρχει θέμα αλαζονείας καθόλου και είναι άδικη αυτή η εικόνα για την κυβέρνηση. Ο κ. Κουλκουδίνας, προσπαθεί να κάνει ένα επιχείρημα. Δεν του βγήκε καλά, για να είμαι ειλικρινής. Επίσης, καλά τα σχολιάζουμε όλοι από τον καναπέ. Το να είσαι στην τηλεόραση δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να σου ξεφύγει ένας πόντος», είπε ο υπουργός.

Ο ίδιος επιμένει ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν σήμαινε αυτό που της αποδόθηκε, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι παρακολούθησε το σχετικό βίντεο αρκετές φορές, προκειμένου να είναι βέβαιος για το τι ειπώθηκε.

«Ο κ. Κουλκουδίνας δεν είπε «πάρτε λεωφορείο». Είδα το βίντεο 3-4 φορές για να είμαι βέβαιος», πρόσθεσε.

Η ακρίβεια, η κατανάλωση και το παράδειγμα του αυτοκινήτου

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης εξηγεί ποιο ήταν, κατά την άποψή του, το επιχείρημα που επιχειρήθηκε να διατυπωθεί. Όπως αναφέρει, το ζήτημα αφορούσε στο κατά πόσο η αύξηση των τιμών των καυσίμων έχει επηρεάσει την κατανάλωση στην καθημερινότητα των πολιτών.

«Προσπάθησε να κάνει ένα επιχείρημα ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων δεν έχει επηρεάσει την κατανάλωση στην καθημερινότητά μας. Αυτό, στην ουσία, είπε», αποσαφήνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο υπουργός αναγνωρίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο διατυπώθηκε το επιχείρημα μπορεί να ήταν παρεξηγήσιμος, υποστηρίζοντας όμως ότι παρόμοια επιχειρήματα έχουν χρησιμοποιηθεί και από άλλους πολιτικούς.

«Να σας πω ότι το είπε με παρεξηγήσιμο τρόπο; Δεκτό», υπογράμμισε.

«Αλαζονεία η εικόνα κοινωνικής καταστροφής από την αντιπολίτευση»

« Όταν λέμε κάτι, μιλάμε για τον γενικό κανόνα. Ότι υπάρχουν και πάμφτωχοι στην Ελλάδα, υπάρχουν και πρέπει να τους βοηθήσουμε, καμία αντίρρηση. Αλλά η γενική εικόνα της Ελλάδος είναι μια εικόνα καταστροφής; Σοβαρά, το έχετε τώρα; Προφανώς όχι”, τόνισε ο υπουργός.

Στο ίδιο πλαίσιο θέτει και το ερώτημα κατά πόσο η χρήση του όρου «κοινωνική καταστροφή» από έναν βουλευτή της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αντιπολιτευτική ρητορική.

«Αν ένας βουλευτής της αντιπολίτευσης ότι η Ελλάδα είναι εικόνα κοινωνικής καταστροφής, δεν είναι αλαζονεία αντιπολιτευτική;», έθεσε ως ερώτημα, ο κ. Γεωργιάδης.

Το σχόλιο για τον “μπάφο”

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρεται στην ένταση που προκλήθηκε με τον κ. Ελευθερόγλου. Ο υπουργός διευκρινίζει ότι η αρχική του πρόθεση, ρωτώντας εάν «έχετε καπνίσει μπάφους», ήταν να κάνει πλάκα, αναγνωρίζει ωστόσο ότι ο δημοσιογράφος ενοχλήθηκε και σημειώνει πως σεβάστηκε την αντίδρασή του.

«Εμένα μου αρέσει να έχουμε μια ειλικρίνεια στο σινεμά. Στον κ. Ελευθερόγλου έκανα πλάκα. Όλοι οι παριστάμενοι, πλην του κ. Ελευθερόγλου, γέλασαν. Παρόλο που εγώ εξεπλάγην που εθίγη, αλλά δικαίωμά του που εθίγη, το σέβομαι. Αμέσως του ζήτησα συγγνώμη. Μην μου χρεώσετε αλαζονεία και γι’ αυτό. Ψυχραιμία», σημείωσε.

Η υπόθεση Μαζωνάκη και η ένταση με την Ανθή Βούλγαρη

Στη συνέχεια, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην πολύκροτη υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και στις αυξημένες απαιτήσεις που όπως λέει, δημιουργήθηκαν λόγω της αυξημένης δημόσιας έκθεσής του.

Εξηγεί ότι, πριν ακόμη από την υπόθεση, είχε ήδη σημαντική δημόσια παρουσία και ότι το συγκεκριμένο ζήτημα προστέθηκε πάνω σε μια ήδη αυξημένη έκθεση, ενώ ταυτόχρονα αφορούσε έναν ευαίσθητο τομέα, αυτόν της υγείας.

«Όρισα εκπρόσωπο Τύπου του υπουργείου Υγείας διότι εγώ ήμουν ήδη ένα άτομο που, ούτως ή άλλως, είχα μεγάλη έκθεση. Πριν από την υπόθεση Μαζωνάκη, η υπόθεση Μαζωνάκη έπεσε δυστυχώς πάνω στη δική μου αρμοδιότητα, δυστυχώς πάνω σε θέμα υγείας. Αυτό προσέθεσε τις άπειρες προκλήσεις. Εγώ δεν θέλω να κακοκαρδίσω κάποιον και να πω ότι βγήκα στον έναν και δεν βγήκα στον άλλον. Προστέθηκαν άπειρες προσκλήσεις», επεσήμανε.

Απαντώντας, επίσης, στον κ. Σουρμελίδη, ο οποίος, όπως αναφέρει, υποστήριξε ότι βρισκόταν για 5 ημέρες «εν εξάλλω», ο Άδωνις Γεωργιάδης, απορρίπτει αυτή την τοποθέτηση.

«Άκουσα και τον κ. Σουρμελίδη ότι ήμουν 5 μέρες εν εξάλλω. Καθόλου εν εξάλλω δεν ήμουν. Βγήκα σε 200 μέσα και έχουν να μου προσάψουν 1 λεπτό που φώναξα στην κ. Βουλγάρη. Πότε; Όταν με έβριζε. Δηλαδή να με βρίζουν και να μη μιλάω κιόλας; Πάει πολύ», τόνισε με έμφαση.

Ο ίδιος επανέρχεται στο συγκεκριμένο λεπτό με την κ. Βούλγαρη, υποστηρίζοντας ότι αυτό ήταν το περιστατικό για το οποίο δέχθηκε τη μεγαλύτερη κριτική.

«Ποιες ημέρες εν εξάλλω ήταν; Ήταν το 1 λεπτό με την κ. Βουλγάρη, όπου θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν έκανα κανένα τραγικό λάθος, διότι ανέδειξα μια πραγματικότητα», συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Ανέδειξα μια πραγματικότητα στην οποία επιμένω απολύτως.»

«Αν στην Ελλάδα λειτουργούσαν οι δημοσιογραφικοί θεσμοί, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση από τις δημοσιογραφικές ενώσεις για ποιο λόγο τα κανάλια έπαιζαν με τόση ένταση τα ξυλόλια. Τα ξυλόλια δεν είναι απλό πράγμα», ανέφερε.