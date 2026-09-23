Άδωνις Γεωργιάδης: «Αυτό που γινόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου είναι μια απάτη» – Τι είπε για την επιτροπή για το longevity

Στη σύσταση ειδικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου για τη μακροζωία (longevity) αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Ρεπορτάζ Τώρα» του OPEN. Παράλληλα, ανακοίνωσε την ανάπτυξη νέων ψηφιακών εργαλείων για την ενίσχυση των ελέγχων στα ιατρεία, καθώς και παρεμβάσεις για τη διαδικτυακή διαφήμιση υπηρεσιών που παρουσιάζονται ως ιατρικές θεραπείες.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε με αφορμή την υπόθεση του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου και τη συζήτηση που έχει προκύψει σχετικά με την πλασμαφαίρεση και την ασφάλεια των ιατρικών πράξεων. Ο υπουργός απάντησε επίσης στις επικρίσεις που δέχθηκε για την επίσκεψή του σε ιδιωτική κλινική, διαψεύδοντας ότι υποβλήθηκε στη συγκεκριμένη μέθοδο.

Η επιτροπή για τη μακροζωία και το νέο θεσμικό πλαίσιο

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι έχει ολοκληρωθεί η επιλογή των μελών της επιτροπής που θα επεξεργαστεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για το longevity και προανήγγειλε την έκδοση της σχετικής απόφασης.

«Εγώ σήμερα θα εκδώσω την απόφασή μου για τη σύσταση της επιτροπής. Έχουμε βρει τα μέλη της, ώστε να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο για το longevity», ανέφερε.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη μακροζωία ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα της ιατρικής επιστήμης, τον οποίο διαχώρισε από τις παράνομες πρακτικές που ενδέχεται να παρουσιάζονται ως θεραπείες.

«Καταρχάς, ψυχραιμία. Το longevity, η μακροζωία, είναι μια εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης, με τεράστια διάδοση παγκοσμίως και με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν έχει καμία σχέση με τους απατεώνες. Μην τα μπερδεύουμε», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις δυσκολίες θέσπισης κανόνων, εξήγησε ότι πρόκειται για σύνθετα επιστημονικά ζητήματα, για τα οποία δεν υπάρχουν πάντοτε σαφείς απαντήσεις. Όπως είπε, το υπουργείο Υγείας έχει υποβάλει κατά καιρούς ερωτήματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ), ορισμένα από τα οποία μπορεί να χρειαστούν ακόμη και πέντε ή έξι χρόνια για να απαντηθούν.

Ο υπουργός εξέφρασε την πρόθεσή του να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο, όπως υποστήριξε, δεν έχει θεσπιστεί μέχρι σήμερα σε άλλες χώρες του δυτικού κόσμου.

«Εγώ θα προσπαθήσω να δημιουργήσω ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο, για πρώτη φορά στον δυτικό κόσμο, επειδή πιστεύω ότι η Ελλάδα πρέπει να μπει δυναμικά στον χώρο του longevity, αλλά με όλους τους απαραίτητους κανόνες ασφαλείας για τους ανθρώπους. Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι είναι απλό ούτε ότι θα γίνει μέσα σε μία ημέρα», δήλωσε.

Ερωτηθείς εάν οι σχετικές πρωτοβουλίες έπρεπε να είχαν αναληφθεί νωρίτερα, απάντησε καταφατικά, επαναλαμβάνοντας, ωστόσο, τον ισχυρισμό του ότι δεν υπάρχει αντίστοιχο ολοκληρωμένο πλαίσιο σε άλλες χώρες.

«Σας απαντώ ευθέως: Ναι. Αλλά, όπως βλέπετε, δεν έχει φτιάξει κανένας άλλος στον κόσμο αυτό το πλαίσιο. Δεν είναι ότι το έκαναν οι άλλοι και δεν το κάναμε εμείς. Δεν το έχει κανένας στον κόσμο. Σήμερα μας το ζητούν και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες», ανέφερε.

Τι απάντησε για την επίσκεψή του στην ιδιωτική κλινική

Αναφερόμενος στη δημοσιοποίηση εικόνων από την επίσκεψή του σε ιδιωτική κλινική, ο Άδωνις Γεωργιάδης απέρριψε τις επικρίσεις που δέχθηκε από τον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Παύλο Πολάκη, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις εναντίον του συκοφαντικές.

Ο υπουργός επικαλέστηκε επίσημο δελτίο Τύπου της εταιρείας που διαχειρίζεται την κλινική, στο οποίο, όπως είπε, παρουσιάζονται οι άδειες λειτουργίας της και οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί. Επικαλέστηκε επίσης τη διαβεβαίωση της εταιρείας ότι η συγκεκριμένη μονάδα δεν πραγματοποιεί και δεν έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν πλασμαφαίρεση, καθώς, όπως υποστήριξε, δεν επιτρέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

«Είναι μια σοβαρή επένδυση και πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να σταματήσουμε, εν μέσω έντασης, να καταστρέφουμε ο ένας τον άλλον. Πρέπει να σταματήσουμε. Είναι κακό. Μπορεί σε κάποιον να μην είμαι συμπαθής, αλλά άλλο το ένα και άλλο το άλλο», είπε.

Σχετικά με το βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κάθεται σε ειδική καρέκλα, επιβεβαίωσε ότι οι εικόνες προέρχονται από την επίσκεψή του στην κλινική, διευκρινίζοντας ότι δεν σχετίζονται με πλασμαφαίρεση.

«Γι’ αυτό έχω ανεβάσει το βίντεο, το πραγματικό. Είναι πραγματικές εικόνες, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση. Η καρέκλα στην οποία κάθομαι είναι καρέκλα μασάζ. Τα άλλα μηχανήματα είναι διαφορετικά. Δεν έχουν καμία σχέση», εξήγησε.

Ο υπουργός ρωτήθηκε και για συνέντευξη του επιστημονικού υπευθύνου της κλινικής, στην οποία είχε αναφερθεί στην πλασμαφαίρεση. Απάντησε ότι ο συγκεκριμένος γιατρός εξέφρασε την επιστημονική του άποψη για τη μέθοδο, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι εφαρμόζεται στη μονάδα όπου εργάζεται.

Αιτιολογώντας την απόφασή του να επισκεφθεί και να προβάλει την κλινική, υποστήριξε ότι στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Όπως εξήγησε, επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της Ελλάδας στον τομέα της μακροζωίας, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να λαμβάνουν σχετικές υπηρεσίες στη χώρα, με συγκεκριμένους κανόνες ασφαλείας.

Ως παράδειγμα ανέφερε την Τουρκία, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη στη γειτονική χώρα.

Το δελτίο τύπου της εταιρείας

Η υπόθεση της Καρνεάδου και η αναφορά στον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Άδωνις Γεωργιάδης διαχώρισε την υπόθεση του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου από τις υπηρεσίες μακροζωίας, υποστηρίζοντας ότι οι πρακτικές που ερευνώνται δεν σχετίζονται με τον συγκεκριμένο τομέα.

«Αυτό που γινόταν στο ιατρείο της Καρνεάδου δεν είχε σχέση με το longevity. Είναι μια απάτη. Μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο», υποστήριξε.

Παρά τον χαρακτηρισμό αυτό, διευκρίνισε ότι η υπόθεση βρίσκεται υπό δικαστική διερεύνηση και ότι η Δικαιοσύνη είναι αρμόδια να εξετάσει τα περιστατικά και τις ενδεχόμενες ευθύνες των εμπλεκομένων.

Αναφερόμενος στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο υπουργός υποστήριξε ότι δεν μπορεί να αποδοθεί ευθύνη σε έναν ασθενή που επισκέπτεται ένα φαινομενικά νόμιμο ιατρείο και εμπιστεύεται τις διαβεβαιώσεις του γιατρού.

Όπως εξήγησε, όταν ένας πολίτης απευθύνεται σε ιατρείο που διαθέτει άδεια λειτουργίας και ο γιατρός τον διαβεβαιώνει ότι μπορεί να υποβληθεί σε συγκεκριμένη διαδικασία, είναι εύλογο να θεωρεί ότι πρόκειται για νόμιμη και επιτρεπόμενη ιατρική πράξη.

Οι έλεγχοι στα ιατρεία και οι παρεμβάσεις στη διαδικτυακή διαφήμιση

Η συζήτηση επεκτάθηκε στην εποπτεία των ιατρείων και στις αρμοδιότητες των Ιατρικών Συλλόγων. Ο υπουργός υπερασπίστηκε το υφιστάμενο σύστημα, βάσει του οποίου οι επιστημονικοί σύλλογοι ελέγχουν τα μέλη τους, επισημαίνοντας ότι αντίστοιχη πρακτική εφαρμόζεται και σε άλλους επαγγελματικούς κλάδους, όπως στους μηχανικούς και στους δικηγόρους.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι το υπουργείο Υγείας αναπτύσσει ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα ενισχύσουν τις δυνατότητες των Ιατρικών Συλλόγων να πραγματοποιούν ελέγχους.

Κατά τον Άδωνι Γεωργιάδη, δεν είναι εφικτή η δημιουργία ενός κρατικού μηχανισμού με χιλιάδες ελεγκτές για κάθε επαγγελματικό κλάδο. Για τον λόγο αυτό, υποστήριξε ότι οι επιστημονικοί σύλλογοι πρέπει να διατηρήσουν τις σχετικές αρμοδιότητες, έχοντας στη διάθεσή τους την απαραίτητη τεχνολογική υποστήριξη.

Όταν ρωτήθηκε εάν έχουν πραγματοποιηθεί μόλις οκτώ έλεγχοι, απάντησε ότι ο πραγματικός αριθμός είναι πολύ μεγαλύτερος, χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία.

Ο υπουργός προανήγγειλε επίσης παρεμβάσεις για τον έλεγχο των διαδικτυακών διαφημίσεων που προωθούν υπηρεσίες και μεθόδους ως ιατρικές θεραπείες.

Αφορμή αποτέλεσαν και καταγγελίες για άτομα που φέρονται να μεταφέρουν μηχανήματα, τα οποία παρουσιάζουν ως συσκευές πλασμαφαίρεσης, ακόμη και σε ξενοδοχεία, επικαλούμενα τον ιατρικό τουρισμό.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ανέφερε ότι το υπουργείο σχεδιάζει να ρυθμίσει τον τρόπο διαφήμισης των συγκεκριμένων υπηρεσιών στο διαδίκτυο και να ενισχύσει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, ώστε να προσδιορίζονται σαφώς οι επιτρεπόμενες και οι απαγορευμένες πρακτικές.

Στη συνέντευξη έγινε ακόμη αναφορά σε συσκευές βιοσυντονισμού και κβαντικής βιοανάδρασης, οι οποίες διαφημίζονται, μεταξύ άλλων, για την αντιμετώπιση του στρες. Ο υπουργός επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη πρακτική δεν αναγνωρίζεται ως ιατρική πράξη από το υπουργείο Υγείας και υποστήριξε ότι ανάλογες περιπτώσεις θα μπορούν να αντιμετωπίζονται μέσω των νέων ελεγκτικών δυνατοτήτων.

Η προειδοποίηση για το μπότοξ σε κομμωτήρια και καταστήματα περιποίησης νυχιών

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός στη διενέργεια ενέσιμων αισθητικών πράξεων από άτομα που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ιατρική ειδικότητα, όπως εργαζόμενες σε κομμωτήρια και καταστήματα περιποίησης νυχιών.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επισήμανε ότι η χορήγηση μπότοξ αποτελεί ιατρική πράξη που πρέπει να πραγματοποιείται από κατάλληλα εξειδικευμένο γιατρό, προειδοποιώντας για τους κινδύνους που ενέχει η διενέργειά της από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

«Πρέπει να την κάνει εξειδικευμένος γιατρός. Εάν την κάνει κάποιος χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα, μπορεί να πάθεις μεγάλη ζημιά. Και θέλω να παρακαλέσω τον κόσμο να μην το κάνει αυτό, γιατί βάζει σε κίνδυνο τον εαυτό του», τόνισε.

Ο υπουργός έθεσε επίσης το ζήτημα της ατομικής ευθύνης, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν ανάλογες υπηρεσίες όταν προσφέρονται από άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ιατρικές γνώσεις και άδειες.

Τι προβλέπεται για τις καταγγελίες και τις παραπομπές στη Δικαιοσύνη

Σχετικά με τις συνέπειες για όσους εντοπίζονται να πραγματοποιούν παράνομες ιατρικές πράξεις, ο Άδωνις Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι η διαδικασία εξαρτάται από τη φύση της παράβασης και τις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων.

Όπως εξήγησε, οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι αρμόδιοι να αποφασίζουν για τις ενδεχόμενες παραπομπές, ενώ ο υπουργός Υγείας δεν παρεμβαίνει προσωπικά στη διενέργεια των ελέγχων.

«Αναλόγως της παράβασης, ο Ιατρικός Σύλλογος θα αποφασίσει αν θα παραπεμφθεί κάποιος ή όχι. Εγώ δεν μπορώ να το αποφασίσω. Δεν κάνω εγώ τον έλεγχο. Εγώ φτιάχνω το θεσμικό πλαίσιο», ανέφερε.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι οι καταγγελίες που φτάνουν στο υπουργείο εξετάζονται και ότι, εφόσον αφορούν πράξεις ποινικού χαρακτήρα, διαβιβάζονται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

«Αν κάτι καταγγελθεί εδώ, στο δικό μου email, όπως, για παράδειγμα, αν μου είχε καταγγελθεί η περίπτωση της Καρνεάδου, αποκλείεται να μην είχα ασχοληθεί. Αν μου καταγγελθεί κάπου μια παράνομη πράξη ποινικού χαρακτήρα, θα τη διαβιβάσω στις εισαγγελικές και στις αρμόδιες αρχές. Δεν αφήνουμε καμία καταγγελία ανεξερεύνητη», υπογράμμισε.