Γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα: Συγκλόνισε ο αδελφός της 25χρονης Πηνελόπης στην κηδεία της –  «Αφιερωμένο σε σένα ό,τι θα κάνω στη ζωή μου»

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Το «τελευταίο αντίο» είπαν σήμερα στη Μεταμόρφωση, συγγενείς και φίλοι της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε την περασμένη Κυριακή στην Ηγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση. Τραγικές φιγούρες ήταν η μητέρα της 25χρονης Πηνελόπης και ο αδελφός της.

Ρίγη συγκίνησης προκάλεσε ο επικήδειος που έβγαλε ο αδελφός της. «Από δω και πέρα ό,τι κάνω στη ζωή μου θα είναι αφιερωμένο σε σένα» είπε ο αδελφός της Πηνελόπης, σύμφωνα με το Star.

Την δολοφόνησε με 15 μαχαιριές

Την ίδια ώρα, σοκ προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής κατέγραψε συνολικά 15 τραύματα από μαχαίρι. Τα δύο σοβαρότερα τραύματα εντοπίστηκαν στον τράχηλο και ήταν αυτά που απέβησαν μοιραία για τη ζωή της 25χρονης.

Ο 27χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, φέρεται να συνέχισε να χτυπά την 25χρονη και μετά τα τραύματα στον λαιμό. Στην πλάτη της καταγράφηκαν επτά μαχαιριές, ορισμένες από τις οποίες ήταν ιδιαίτερα βαθιές και προκάλεσαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων ο πνεύμονας, το ήπαρ και η σπλήνα.

Η 25χρονη φαίνεται ότι προσπάθησε να αμυνθεί και να αποφύγει τα χτυπήματα. Τραύματα από μαχαίρι εντοπίστηκαν και στα χέρια και συγκεκριμένα στον αντίχειρα, γεγονός που, σύμφωνα με τις πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση, παραπέμπει σε προσπάθεια να συγκρατήσει τη λεπίδα. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Νοσοκομείο Φιλιατών.

Αύριο η απολογία του δράστη

Αύριο, Πέμπτη, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των αρμόδιων Αρχών. Δεν έχει ακόμα διευκρινιστεί εάν η απολογία του θα πραγματοποιηθεί στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου νοσηλεύεται, ή εάν θα πάρει εξιτήριο, εφόσον το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του, προκειμένου να μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας.

Την Τρίτη, η κοινωνία της Ηγουμενίτσας συγκεντρώθηκε στην πλατεία και πραγματοποίησε πορεία μέχρι το Κιόσκι, στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η 25χρονη Πηνελόπη.

Οι συμμετέχοντες ζήτησαν να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες, φωνάζοντας «όχι άλλες γυναικοκτονίες».