Θάνατος Μαζωνάκη: «Δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση αρτηριακής πίεσης» – Στο φως νέα μηνύματα της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή – Τι λέει η δικηγόρος του

Νέα μηνύματα ανάμεσα στη γιατρό που πλέον είναι προφυλακισμένη στον Κορυδαλλό για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Οι αποκαλύψεις για τα όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, είναι συγκλονιστικές.

Στις συνομιλίες που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο υπνοθεραπευτής αρχικά ρωτά αν «ήρθε ο Μαζώ» και η γιατρός του απαντά: «Ναι». Σε δεύτερη επικοινωνία και λίγο αργότερα η γιατρός στέλνει τη φωτογραφία του τραγουδιστή στον κ. Κομιανό.

Στη συγκεκριμένη εικόνα, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται με το κεφάλι γυρισμένο, σε στάση που έδωσε αφορμή για την εκτίμηση ότι ενδεχομένως είχε προηγηθεί μέθη πριν από την πλασμαφαίρεση. Η εικόνα από μόνη της, πάντως, δεν επιβεβαιώνει εάν είχε χορηγηθεί μέθη ή άλλη φαρμακευτική αγωγή.

«Ο Γιώργος δεν είναι καλά»

Σε άλλη επικοινωνία, λίγο πριν από τις 17:00, η γιατρός ενημερώνει τον υπνοθεραπευτή έπειτα από κάποια ώρα ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης «δεν είναι καλά», ότι παρουσίασε πτώση αρτηριακής πίεσης και ότι τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Στην ουσία για πρώτη φορά η Ι.Γ. παραδέχεται ότι παρουσιάστηκε πρόβλημα με τον τραγουδιστή αναφέροντας την πτώση της αρτηριακής πίεσης.

Γιατρός: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ».

Υπνοθεραπευτής: «Ποιος τον συνοδεύει;»

Γιατρός: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν».

Ο Νάσος Κομιανός φέρεται τότε να απαντά: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του».

Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με το υλικό που παρουσιάστηκε στην εκπομπή, ακολουθεί η φράση του: «Σε πήρα στο λαιμό μου».

Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: «Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής μηνύματα στη δικογραφία»

«Όλα τα έχει καταθέσει στον ανακριτή» υποστηρίζει η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, Ιωάννα Κολλινιάτη, αναφερόμενη στις επαφές του με τον Γιώργο Μαζωνάκη και στη συζήτηση για την πλασμαφαίρεση. Μιλώντας στο ΕΡΤnews, η κα Κολλινιάτη υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν είχε ρόλο στην πρόταση ή στην απόφαση για την ιατρική πράξη, ενώ ανέφερε ότι προσέφυγε αυτοβούλως στον ανακριτή και κατέθεσε όσα γνώριζε για την υπόθεση.

Η δικηγόρος υποστήριξε ότι ο κ. Κομιανός δεν θα μπορούσε, λόγω της ιδιότητάς του, να συστήσει ή να υποδείξει ιατρική πράξη, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οικονομικό όφελος από την πλασμαφαίρεση ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία με τη γιατρό.

Η πρώτη και μοναδική συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύμφωνα με την κα Κολλινιάτη, η πρώτη και μοναδική επαφή του Νάσου Κομιανού με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε τη Δευτέρα, πριν από το περιστατικό της Τετάρτης. Όπως είπε, η συνάντηση οργανώθηκε μέσω γυναίκας από τον επαγγελματικό χώρο του υπνοθεραπευτή.

Κατά την ίδια, ο κ. Κομιανός πήγε στη συνάντηση προκειμένου να εξετάσει εάν θα μπορούσε να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τις δικές του υπηρεσίες. Όπως ανέφερε, δεν υπήρχε προηγούμενο ιστορικό του ασθενούς που να είχε συμπληρωθεί, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην είναι σε θέση να γνωρίζει το ιατρικό του υπόβαθρο.

Η συζήτηση, σύμφωνα με την περιγραφή της δικηγόρου, κατέληξε στο όνομα της γιατρού. Όπως είπε, ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε ότι είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθειες «καθαρισμού» ή «αποτοξίνωσης» και οι δύο άνδρες έφτασαν στην ιδέα να επικοινωνήσουν με τη γιατρό.

«Ας την πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν έχει κάτι άλλο να μου προτείνει», φέρεται να είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την κα Κολλινιάτη.

Η δικηγόρος διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν η πλασμαφαίρεση προτάθηκε κατά τη συγκεκριμένη τηλεφωνική συνομιλία ή αργότερα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με τη γιατρό. Σε κάθε περίπτωση, υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν γνώριζε ούτε το είδος της συγκεκριμένης θεραπείας, ούτε την ύπαρξη των σχετικών μηχανημάτων και δεν είχε την ιδιότητα να προτείνει ιατρική πράξη.

«100% όχι» για παρέμβαση στην απόφαση για την πλασμαφαίρεση

Ερωτηθείσα για πληροφορίες και μηνύματα σύμφωνα με τα οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε ενδοιασμούς για την πλασμαφαίρεση και ότι υπήρξε παρέμβαση του κ. Κομιανού προκειμένου να μεταπειστεί, η κα Κολλινιάτη ήταν κατηγορηματική.

«100% όχι», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν ο πελάτης της επηρέασε τον Γιώργο Μαζωνάκη ή του πρότεινε να κάνει πλασμαφαίρεση.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν προτίθεται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει επιμέρους πληροφορίες σχετικά με μηνύματα και επικοινωνίες, καθώς, όπως είπε, οτιδήποτε συνέβη έχει ήδη κατατεθεί από τον εντολέα της στον ανακριτή.

Η σύμβαση συνεργασίας και τα 40 ευρώ

Σε σχέση με τη συνεργασία του Νάσου Κομιανού με τους γιατρούς, η κα Κολλινιάτη ανέφερε ότι ο ίδιος ο εντολέας της προσκόμισε στον ανακριτή τη σχετική σύμβαση συνεργασίας.

Όπως εξήγησε, ο κ. Κομιανός διαθέτει δικό του γραφείο στην Κηφισιά και, όταν η γιατρός έκρινε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει έναν ασθενή μέσω υπνοθεραπείας και υπήρχε και η δική του συναίνεση, μπορούσε να καλείται κατά περίπτωση στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ 6.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν έφερνε ο υπνοθεραπευτής πελάτες στους γιατρούς, ενώ, σύμφωνα με τη σύμβαση που επικαλέστηκε, δεν είχε απευθείας σχέση με τους ασθενείς του ιατρείου.

Για την οικονομική αμοιβή, η κα Κολλινιάτη ανέφερε ότι στη σύμβαση προβλέπεται ποσό 40 ευρώ ανά συνεδρία, το οποίο απέδιδαν οι γιατροί στον κ. Κομιανό. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη σύμβαση είναι του 2025 και δεν γνωρίζει εάν υπήρξε μεταγενέστερη συμφωνία.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κ. Κομιανός έχει τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν χρειαζόταν να του παραπέμψει κάποιος πελάτες, καθώς, όπως είπε, δραστηριοποιείται για πολλά χρόνια στον χώρο της υπνοθεραπείας.