Γιώργος Μαζωνάκης: Το τρίτο πρόσωπο στη συνάντησή του με τον υπνοθεραπευτή, το ταξίδι στο εξωτερικό και η πίεση για την πλασμαφαίρεση

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, τον ρόλο του υπνοθεραπευτή και την επικοινωνία του με την κατηγορούμενη γιατρό ήρθαν στο φως της δημοσιότητας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα μηνύματα που φέρονται να αντάλλαξαν πριν από την πλασμαφαίρεση, αλλά και η υδροθεραπεία στην οποία είχε υποβληθεί ο τραγουδιστής λιγότερο από 24 ώρες νωρίτερα.

Σημαντικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί επίσης ένα μήνυμα που φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στη γιατρό περίπου δύο ώρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, στο οποίο ανέφερε: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Η συνάντηση στο Ψυχικό και η παρουσία τρίτου προσώπου

Η αλληλουχία των γεγονότων, σύμφωνα με το Mega, αρχίζει τη Δευτέρα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με τον υπνοθεραπευτή στο πατάρι καταστήματος στο Ψυχικό. Στη συνάντηση παρευρισκόταν μία γυναίκα, η οποία εμφανίζεται ως νέο πρόσωπο στην υπόθεση και φέρεται να συνδέει τον τραγουδιστή με τον υπνοθεραπευτή.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Μαζωνάκης εξέφρασε την επιθυμία να υποβληθεί σε θεραπείες που θα τον βοηθούσαν να αισθανθεί καλύτερα ενόψει των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Μάλιστα, φέρεται να σχεδίαζε ταξίδι στο εξωτερικό για τον συγκεκριμένο σκοπό.

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να του πρότεινε να απευθυνθεί στην προφυλακισμένη γιατρό που διατηρούσε ιατρείο στο Κολωνάκι, αντί να ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ο τραγουδιστής τη γνώριζε ήδη από το 2021, όταν είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία.

Μετά τη συνάντηση στο Ψυχικό, ακολούθησε ανταλλαγή αρκετών SMS μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού. Τα μηνύματα αυτά αποτελούν σημαντικό μέρος των στοιχείων που παρουσιάστηκαν για τις ημέρες που προηγήθηκαν του θανάτου του Μαζωνάκη.

Η υδροθεραπεία και το χρονικό διάστημα μέχρι την πλασμαφαίρεση

Τα μηνύματα και τα στοιχεία που διαθέτει ο υπνοθεραπευτής δείχνουν ότι ο τραγουδιστής υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία την Τρίτη, μία ημέρα πριν από την πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, η υδροθεραπεία φέρεται να προκάλεσε σημαντική απώλεια υγρών και να επιβάρυνε τον οργανισμό του τραγουδιστή. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ των δύο διαδικασιών. Ειδικοί υποστηρίζουν στο Mega ότι, όταν πραγματοποιείται υδροθεραπεία για σοβαρούς ιατρικούς λόγους, η πλασμαφαίρεση πρέπει να ακολουθεί έπειτα από 48 έως 72 ώρες.

Στην περίπτωση του Μαζωνάκη, οι δύο διαδικασίες φέρονται να πραγματοποιήθηκαν με διαφορά μικρότερη των 24 ωρών. Η συγκεκριμένη χρονική αλληλουχία αποτελεί ένα από τα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση, χωρίς να έχει τεκμηριωθεί ότι συνδέεται αιτιωδώς με τον θάνατό του.

Τα SMS και ο δισταγμός του τραγουδιστή

Η επικοινωνία μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της γιατρού αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των επιφυλάξεων που φέρεται να είχε εκφράσει ο Γιώργος Μαζωνάκης σχετικά με την προγραμματισμένη πλασμαφαίρεση της Τετάρτης.

Όπως μετέδωσε το Mega, μετά την υδροθεραπεία της προηγούμενης ημέρας, ο τραγουδιστής εμφανιζόταν διστακτικός να μεταβεί στο ιατρείο. Η επιφυλακτικότητά του φέρεται να αποτυπώνεται σε μηνύματα που αντάλλαξαν η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής. Σε ένα από αυτά, η γιατρός φέρεται να αναφέρει ότι ο Μαζωνάκης «δεν θέλει να έρθει για την πλασμαφαίρεση».

Ο υπνοθεραπευτής φέρεται να απαντά: «Άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν και άλλα μηνύματα, πέραν εκείνων που έχουν δημοσιοποιηθεί, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή του υπνοθεραπευτή και σχετίζονται με τις επιφυλάξεις του Μαζωνάκη.

Το μήνυμα δύο ώρες μετά τον θάνατο

Ένα ακόμη στοιχείο αφορά μήνυμα το οποίο φέρεται να έστειλε ο υπνοθεραπευτής στην κατηγορούμενη γιατρό περίπου δύο ώρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Στο συγκεκριμένο SMS φέρεται να αναγράφεται η φράση «σε πήρα στον λαιμό μου».

Το περιεχόμενο του μηνύματος δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με όσα είχαν προηγηθεί, τις συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή στην απόφαση του τραγουδιστή να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση στο ιατρείο του Κολωνακίου.