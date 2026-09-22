Ντόναλντ Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: «Αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές η συμφωνία με το Ιράν»

Ως «νούμερο ένα» κίνδυνο για τις ΗΠΑ και τον πλανήτη χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ το Ιράν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ισχυριζόμενος ότι αυτή η χώρα «διασπείρει αίμα και χάος». Ταυτόχρονα, απηύθυνε έκκληση στην διεθνή κοινότητα για παροχή στήριξης προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με το Ιράν. Βέβαια, ο ίδιος είπε ότι «μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ» θα υποβάλλει μια ειρηνευτική πρόταση στο Ιράν «που θα είναι καλή για αυτούς», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «διαφορετικά θα τους αφανίσω».

«Στόχος μας να αναδιαμορφώσουμε την παγκόσμια σκηνή», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ για να προσθέσει: «Όλοι οι ηγέτες πρέπει να συνεργαστούν μαζί μας για να φτιάξουμε ένα μέλλον καλύτερο για τα παιδιά μας». Σε αυτό πνεύμα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε ειδική αναφορά στο Ιράν λέγοντας: «Νούμερο ένα κίνδυνος είναι το Ιράν καθώς διασπείρει αίμα και χάος». «Το Ιράν ήταν ο τραμπούκος της περιοχής», υπογράμμισε για να προσθέσει: «Δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά».

«Εγώ όταν ανέλαβα τους πρότεινα οικονομική υποστήριξη για να σταματήσουν να παράγουν πυρηνικά. Αυτοί δεν το δέχθηκαν και γιαυτό έπρεπε να τους σταματήσουμε», είπε. «Και συνέχισαν να παράγουν πυρηνικά και πύραυλο που ήταν επικίνδυνος και για την Ευρώπη και ελπίζω να το έχει καταλάβει η Ευρώπη», σημείωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί γιατί, όπως είπε, «σκοτώνονται χιλιάδες στρατιώτες». Νωρίτερα, προσερχόμενος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Ντόναλντ Τραμπ έστειλε μήνυμα για τον τερματισμού του πολέμου προς τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν. «Να τερματίσει τον πόλεμο», ήταν το μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.