Ηλιούπολη: Αγωνία για την διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που έπαθε ανακοπή από κεραυνό – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (229) στην Ηλιούπολη, την ώρα που η περιοχή βρισκόταν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και εκδηλώνονταν έντονα καιρικά φαινόμενα με κεραυνοπτώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν μία γυναίκα να υποστεί ανακοπή καθώς φοβήθηκε τον κρότο ενός κεραυνού.

Είναι η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου της περιοχής

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η γυναίκα είναι εκπαιδευτικός και μάλιστα διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου της περιοχής.

Το περιστατικό συνέβη έξω από το σχολείο ενώ η γυναίκα βρισκόταν στον δρόμο.

Όλα συνέβησαν όταν ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος κεραυνού και λίγο αργότερα η εκπαιδευτικό κατέρρευσε.

ΚΑΡΠΑ από τους διασώστες

Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση.

Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μαζί με το πλήρωμα έσπευσαν και ειδικά εκπαιδευμένοι διασώστες οι οποίοι της έκαναν ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν.

Η κατάσταση της εκπαιδευτικού κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και, μετά την παροχή των πρώτων κρίσιμων ενεργειών στο σημείο, αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.

Στο πλευρό της βρίσκεται ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος ο οποίος μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό έσπευσε στο σημείο.