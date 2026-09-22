Ηλιούπολη: Αγωνία για την διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου που έπαθε ανακοπή από κεραυνό – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη (229) στην Ηλιούπολη, την ώρα που η περιοχή βρισκόταν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και εκδηλώνονταν έντονα καιρικά φαινόμενα με κεραυνοπτώσεις. Το αποτέλεσμα ήταν μία γυναίκα να υποστεί ανακοπή καθώς φοβήθηκε τον κρότο ενός κεραυνού.
Είναι η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου της περιοχής
Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr η γυναίκα είναι εκπαιδευτικός και μάλιστα διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου της περιοχής.
Το περιστατικό συνέβη έξω από το σχολείο ενώ η γυναίκα βρισκόταν στον δρόμο.
Όλα συνέβησαν όταν ακούστηκε ένας ισχυρός κρότος κεραυνού και λίγο αργότερα η εκπαιδευτικό κατέρρευσε.
ΚΑΡΠΑ από τους διασώστες
Η κινητοποίηση των Αρχών ήταν άμεση.
Στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μαζί με το πλήρωμα έσπευσαν και ειδικά εκπαιδευμένοι διασώστες οι οποίοι της έκαναν ΚΑΡΠΑ για να την επαναφέρουν.
Η κατάσταση της εκπαιδευτικού κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρή και, μετά την παροχή των πρώτων κρίσιμων ενεργειών στο σημείο, αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή της στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ.
Στο πλευρό της βρίσκεται ο Δήμαρχος Ηλιούπολης Στάθης Ψυρρόπουλος ο οποίος μόλις ενημερώθηκε για το περιστατικό έσπευσε στο σημείο.