Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ (πορτοκαλί προειδοποίηση) – Που θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Ο καιρός φοράει το «φθινοπωρινό του φουστάνι» με την ΕΜΥ να εκδίδει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων για την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026 και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου 2026. Προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες, συνοδευόμενες από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, επηρεάζοντας περιοχές όπως το βορειοδυτικό Αιγαίο, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια και τη Χαλκιδική.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων από την ΕΜΥ, καθώς ο καιρός φόρεσε «το φθινοπωρινό του φουστάνι» με βροχές σε πολλές περιοχές της επικράτειας.
  • Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα Τρίτη (22-09-2026) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026), προβλέπονται ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες στο βορειοδυτικό Αιγαίο.
  • Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα Τρίτη (22-09-2023) σε Θεσσαλία (Μαγνησία), Σποράδες και Εύβοια, καθώς και στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το «φθινοπωρινό του φουστάνι» φόρεσε σήμερα Τρίτη (22/9) ο καιρός, με την ΕΜΥ να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και ενώ σε πολλές περιοχές της επικράτειας (μεταξύ των οποίων και η Αττική), βρέχει.

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες – Πιθανότητα χαλαζοπτώσεων

Σύμφωνα με την ΕΜΥ λοιπόν, για σήμερα Τρίτη (22-09-2026) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για ισχυρές καταιγίδες και κεραυνοπτώσεις – Που και πότε θα εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα

Σήμερα Τρίτη (22-09-2023)

α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.

β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.

Αύριο Τετάρτη (23-09-2026)

Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Δείτε τι καιρό θα κάνει στην περιοχή που βρίσκεστε – Εικόνα από δορυφόρο

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