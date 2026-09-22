Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ (πορτοκαλί προειδοποίηση) – Που θα βρέξει τις επόμενες ώρες

Το «φθινοπωρινό του φουστάνι» φόρεσε σήμερα Τρίτη (22/9) ο καιρός, με την ΕΜΥ να εκδίδει Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης των καιρικών φαινομένων σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και ενώ σε πολλές περιοχές της επικράτειας (μεταξύ των οποίων και η Αττική), βρέχει.
Σύμφωνα με την ΕΜΥ λοιπόν, για σήμερα Τρίτη (22-09-2026) και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (23-09-2026) στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου προβλέπονται κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.
Πιο συγκεκριμένα:
Κατά τόπους και κατά διαστήματα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Σήμερα Τρίτη (22-09-2023)
α. Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) κατά διαστήματα.
β. Στη Χαλκιδική μέχρι νωρίς το απόγευμα.
Αύριο Τετάρτη (23-09-2026)
Στη Θεσσαλία (ν. Μαγνησία, κυρίως θαλάσσια – παράκτια), τις Σποράδες και την Εύβοια (κυρίως κεντρική και βόρεια) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.