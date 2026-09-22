Η μητέρα του Μαζωνάκη μιλά για πρώτη φορά μετά τον θάνατό του: «Ζητώ δικαιοσύνη για την μνήμη του λατρεμένου μου Γιώργου»

Η μητέρα του Γιώργου Μαζωνάκη, Κλειώ, μίλησε για πρώτη φορά για την απώλεια του παιδιού της, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η Κλειώ Μαζωνάκη, με δήλωσή της στην εκπομπή Super Κατερίνα, ζητεί δικαιοσύνη για τον θάνατο του τραγουδιστή, πριν από 14 ημέρες, στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι.

«Ζητώ δικαιοσύνη για τη μνήμη του παιδιού μου, του λατρεμένου μου Γιώργου», δήλωσε χαρακτηριστικά η μητέρα του αγαπημένου τραγουδιστή.

Για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει ήδη προφυλακιστεί το ζευγάρι των γιατρών της οδού Καρνεάδου.

Συνήγορος υπνοθεραπευτή: «Εστάλη φωτογραφία με άκομψο τρόπο»

Χθες, ενώπιον του ανακριτή παρουσιάστηκε ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε από την κατηγορούμενη γιατρό τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη, την στιγμή της πλασμαφαίρεσης.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι δεν προκύπτει καμία ποινική εμπλοκή του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

Όπως ανέφερε, ο υπνοθεραπευτής παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις αρχές και κατέθεσε ως μάρτυρας για περίπου 2,5 ώρες, στο πλαίσιο της έρευνας για τις συνθήκες θανάτου του καλλιτέχνη.

Σύμφωνα με τον συνήγορό του, η πρώτη επαφή του υπνοθεραπευτή με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, ύστερα από πρωτοβουλία συνεργάτη του τραγουδιστή. Τόνισε ότι πραγματοποιήθηκε μία αρχική συνάντηση σε δημόσιο χώρο, κατά την οποία ξεκίνησε η λήψη του ιστορικού, ενώ είχε προγραμματιστεί δεύτερο ραντεβού για το απόγευμα της Τετάρτης, μετά την πλασμαφαίρεση που θα έκανε ο τραγουδιστής στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η διαδικασία για την οποία είχε μεταβεί ο τραγουδιστής στο ιδιωτικό ιατρείο δεν συνδεόταν με την υπνοθεραπεία και δεν αποτελούσε προϋπόθεση για την προγραμματισμένη συνεδρία.

Αναφορικά με τη σχέση του υπνοθεραπευτή με το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών, επιβεβαίωσε ότι υπήρχε επαγγελματική συνεργασία τον τελευταίο χρόνο, μέσω σύμβασης διεπιστημονικής συνεργασίας. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι ο πελάτης του δεν ήταν αυτός που σύστησε το συγκεκριμένο ιατρείο στον Γιώργο Μαζωνάκη, επισημαίνοντας ότι οι δύο γιατροί και ο τραγουδιστής γνωρίζονταν ήδη πριν από το επίμαχο περιστατικό.

Τι είπε για την φωτογραφία

Σχετικά με την φωτογραφία που φέρεται να εστάλη στον υπνοθεραπευτή από τη γιατρό στις 14:44 το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, όπου καταγράφεται ο τραγουδιστής στο ιατρικό κρεβάτι, υποστήριξε, πως η αποστολή της φωτογραφίας είχε χαρακτήρα απλής ενημέρωσης ότι η διαδικασία εξελισσόταν κανονικά και ότι ο τραγουδιστής θα μπορούσε στη συνέχεια να μεταβεί στο προκαθορισμένο ραντεβού.

«Εστάλη φωτογραφία με άκομψο τρόπο. Ήταν αποδέκτης ενός μηνύματος. Ότι είναι εδώ και μετά θα έρθει σε σένα. Τίποτα περισσότερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη επικοινωνία δεν μπορεί να στοιχειοθετήσει οποιαδήποτε ποινική ευθύνη.

Σε ερώτηση σχετικά με πληροφορίες που κάνουν λόγο για πρόσθετα μηνύματα ή επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι σχετικό στη δικογραφία που να αφορά τον πελάτη του, διευκρινίζοντας πάντως ότι οποιοδήποτε νέο στοιχείο προκύψει θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας.

Παράλληλα, απέρριψε τα σενάρια περί ηθικής αυτουργίας ή άλλης εμπλοκής του υπνοθεραπευτή, σημειώνοντας ότι από τα έως τώρα στοιχεία δεν προκύπτει σύνδεση με τις πράξεις για τις οποίες διώκονται οι δύο γιατροί.

Τέλος, ο συνήγορος υπεράσπισης τόνισε ότι ο πελάτης του ουδέποτε παρουσιάστηκε ως γιατρός, επισημαίνοντας ότι διαθέτει σπουδές και πιστοποιήσεις στον τομέα της υπνοθεραπείας και δραστηριοποιείται επαγγελματικά με νόμιμη έναρξη επαγγέλματος. Όπως ανέφερε, η συνεργασία του με άλλους επαγγελματίες υγείας δεν συνιστά από μόνη της λόγο αμφισβήτησης της ιδιότητάς του ή ότι συνδέεται με την υπόθεση που ερευνάται.