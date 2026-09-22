Θάνατος Μαζωνάκη: Ανατριχιαστική καταγγελία θύματος των 2 γιατρών – «Μου έδωσαν νέφτι για τα παράσιτα»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για το ιατρείο της Καρνεάδου, στο οποίο πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στην εκπομπή του ΟPEN «Ρεπορτάζ τώρα» ένα από τα θύματα των γιατρών κατήγγειλε ότι της έλεγαν πως έχει υποτιθέμενη αρρώστια Lyme και της απέσπασαν 400.000 ευρώ για «θεραπείες».

«Μου είπε ότι οι πόνοι οφείλονταν στη νόσο Lyme»

«Τη γνωρίζω από το 2005 την γιατρό και μου είπε ότι είχα τη νόσο του Lyme και παράσιτα το 2016 και ότι χρειάζεται ακριβή θεραπεία. Οζονοθεραπεία, πλασμαφαίρεση και βιταμίνες ήταν περίπου 400.000 ευρώ. Μου είπε ότι οι πόνοι στο σώμα μου οφειλόταν στη νόσο.

Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά. Μου είπε ότι τα μηχανήματα της Γερμανίας είναι διαφορετικά και της Ελλάδας δεν κάνουν τίποτα. Τα φυτικά σκευάσματα που έπαιρνα ήταν από το εξωτερικό και από συνεργαζόμενα μαζί της φαρμακεία. Δεν έχω πάρει καμία φορά απόδειξη», ανέφερε.

«Μου έδωσε νέφτι για τα μαμούνια»

«Στην πλασμαφαίρεση μου ζήτησε 6.000 ευρώ, της έδωσα 3.000 ευρώ και δεν της έδωσα τα υπόλοιπα. Δεν έστελνε τα αποτελέσματά μου στη Γερμανία. Έχω πονέσει πολύ, έχω περάσει από πολλούς γιατρούς και πίστευα πως έχω Lyme. Μου έδωσε νέφτι για την υποτιθέμενη αρρώστια μου και ότι θα σκότωνε τα παράσιτα και τα μαμούνια. Ο λόγος που έμεινα ήταν οι πόνοι που είχα. Είναι ψέματα. Προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι έχει πρόβλημα με το αίμα».