Θάνατος Μαζωνάκη: Πού στρέφονται οι έρευνες μετά την κατάθεση του υπνοθεραπευτή – «Κλειδί» η άρση απορρήτου επικοινωνιών των δύο γιατρών

Την επόμενη ημέρα μετά την χθεσινή κατάθεση του υπνοθεραπευτή των βορείων προαστίων, ο οποίος έδινε εξηγήσεις επί 2,5 ώρες στον 32ο ανακριτή που έχει αναλάβει την όπως αποδεικνύεται πολυδαίδαλη υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, χαρτογραφούν οι δικαστικές και αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής, εμφανίστηκε αυτοβούλως ενώπιον του ανακριτή για να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του δημοφιλούς τραγουδιστή, που έλαβε στο κινητό του από τη γιατρό της Καρνεάδου.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μια φορά τον τραγουδιστή, δυο ημέρες πριν τον θάνατό του, και περιέγραψε την επαγγελματική σχέση που διατηρούσε με την κατηγορούμενη.

«Δεν μπορώ να αποκαλύψω τίποτα, σταματήστε τον διασυρμό μου», υποστήριξε ο υπνοθεραπευτής

Συγκεκριμένα ο υπνοθεραπευτής δήλωσε έξω από το γραφείο του ανακριτή:

«Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλω, ώστε να διαφωτιστούν κάποιες πτυχές της υπόθεσης και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα, καθώς η έρευνα της Δικαιοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής προσήλθε αυτοβούλως ως μάρτυρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανακριτική διαδικασία είναι μυστική.

Αποχωρώντας και εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο υπνοθεραπευτής είπε: «Σας ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής, είναι ο πρώτος από τους μάρτυρες που έχει καλέσει ο ανακριτής ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

Έχει υποστηρίξει σε δηλώσεις του ότι κατά τη γνώμη του, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν εν ζωή στην εν λόγω φωτογραφία και ότι είχε συναντήσει τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, σε ουδέτερο χώρο.

Επίσης έχει δηλώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πελάτης του ιατρείου στο Κολωνάκι από το 2015 και ότι δεν ήταν εκείνος που τον είχε συστήσει στους δύο γιατρούς.

Δικηγόρος υπνοθεραπευτή: Για κάθε πελάτη που έστελνε στην γιατρό έπαιρνε 40 ευρώ, δεν συνδέεται με τον θάνατο Μαζωνάκη

Για τη συνεργασία του με την γιατρό της Καρνεάδου, μίλησε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού, Γιάννης Γλύκας.

Συγκεκριμένα ο κ. Γλύκας μιλώντας σήμερα το πρωί στο Mega, ανέφερε ότι ο Κομιανός δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση που διενεργούσε το ιατρείο του Κολωνακίου και δεν συνδέεται με τον θάνατο του τραγουδιστή, ενώ αναφέρθηκε και στη συμφωνία που υπήρχε μεταξύ τους, βάσει της οποίας λάμβανε 40 ευρώ για κάθε πελάτη που έστελνε στην 56χρονη.

«Τον τελευταίο χρόνο είχαν μια πιο έντονη συνεργασία. Το μόνο που έχω διαβάσει είναι ότι για κάθε πελάτη που του έστελνε, ο ίδιος λάμβανε 40 ευρώ. Αναφέρομαι στην επίσημη σύμβαση που υπάρχει. Δεν έχει καμία σχέση με την πλασμαφαίρεση, δεν γνωρίζει τι είναι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή.

«Υπήρχε προγραμματισμένο ραντεβού για τη λήψη ιστορικού. Δεν θα μπορούσε να γίνει υπνοθεραπεία εάν δεν είχαν λυθεί άλλα ζητήματα πιο πριν, τα οποία δεν μπορώ να τα εκφράσω δημόσια», είπε για τη συνάντηση που θα είχε ο εντολέας του με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Κλειδί» η άρση απορρήτου επικοινωνιών των δύο γιατρών

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν και άλλα πρόσωπα προκειμένου να καταθέσουν ως μάρτυρες ενώπιον του ανακριτή.

Πάντως το πρωί της Τρίτης (22/9) η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή του OPEN «Ώρα Ελλάδος» και στους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, όταν ρωτήθηκε αν ερευνάται συγκεκριμένα τρίτο πρόσωπο για την υπόθεση, ξεκαθάρισε πως «επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο που ερευνάται».

Αυτό που αναμένεται είναι η άρση απορρήτου των επικοινωνιών των δύο φυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιους επικοινώνησαν τις κρίσιμες ώρες.

Πληροφορίες αναφέρουν, πως δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλες επικοινωνίες μεταξύ της γιατρού και του υπνοθεραπευτή, κάτι που εάν επιβεβαιωθεί πιθανότατα θα στρέψει τις έρευνες και σε άλλη κατεύθυνση.

Πού στρέφονται οι Αρχές

Την ίδια ώρα, υπενθυμίζεται ότι οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ελέγχονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για τις οικονομικές τους συναλλαγές.

Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το πελατολόγιο τους, ενώ αναμένεται και μεγάλος αριθμός τόσο καταθέσεων μαρτύρων όσο και άλλων στοιχείων.

Την επόμενη βδομάδα, αναμένονται τα αποτελέσματα τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του δημοφιλούς τραγουδιστή.