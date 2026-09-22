Μητσοτάκης από Σαν Φρανσίσκο: Η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 – Το κάλεσμα στους ομογενείς για συμμετοχή στις εκλογές

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Την ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση της Endeavor Greece, στέλνοντας μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη πρωθυπουργική θητεία.

Ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι στην πολιτική «δεν χρειάζονται πολλά για να γίνει εκτροχιασμός», συνδέοντας την επιδίωξη μιας τρίτης θητείας με τη συνέχιση της ίδιας κατεύθυνσης.

Αναφερόμενος στο 2030 και στα 200 χρόνια από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι, παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί, υπάρχει ο κίνδυνος μια επόμενη κυβέρνηση να αλλάξει ξανά πορεία.

Κάλεσμα στους ομογενείς για συμμετοχή στις εκλογές

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, απηύθυνε κάλεσμα στους Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές, κάνοντας αναφορά στην επιστολική ψήφο.

«Κάθε εκλογή αφορά το μέλλον», ανέφερε, τονίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί ο δεσμός των Ελλήνων του εξωτερικού με την Ελλάδα.

Αναφερόμενος στις επόμενες γενιές, σημείωσε ότι στόχος είναι να μην κληροδοτηθεί στις νεότερες γενιές το βάρος του δημόσιου χρέους.

«Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης»

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει πλέον αλλάξει θέση στην ευρωπαϊκή οικονομία.

«Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κάλεσμα για εργασία από την Ελλάδα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός και στην προσέλκυση εργαζομένων στην Ελλάδα, όχι μόνο για τουρισμό αλλά και για εργασία.

Όπως ανέφερε, η εξ αποστάσεως εργασία δημιουργεί νέες δυνατότητες και επιτρέπει σε εργαζομένους να ζουν στην Ελλάδα και να εργάζονται από τη χώρα για επιχειρήσεις του εξωτερικού.

Επαφές με Nvidia και Tesla

Η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Καλιφόρνια περιλαμβάνει, παράλληλα με την εκδήλωση της Endeavor, επαφές με κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας.

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την έδρα της Nvidia και στη συνέχεια την έδρα της Tesla στο Palo Alto, στο πλαίσιο του προγράμματος της επίσκεψής του. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκονται η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές υποδομές και οι νέες τεχνολογίες.