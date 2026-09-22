Στο 87% των υποθέσεων που έχουν κριθεί η Βουλή λέει «ναι», αποτυπώνοντας τον διαφορετικό τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα αιτήματα των εισαγγελικών Αρχών.